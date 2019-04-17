2019-04-18T18:05:51+03:00
Здоровье

Врачи клиники «МЕДиКО» в Калининграде: Мы помогаем семьям, в которые пришла… анорексия

Психолог Ольга Кудрявцева и диетолог Татьяна Щипская рассказали о совместном опыте работы в борьбе за возвращение веса и полноценной жизни калининградцам
Надежда Ржевская
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При анорексии еда воспринимается как... враг!При анорексии еда воспринимается как... враг!Фото: из архива «КП»
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— Анорексия - это болезнь, состояние, расстройство?

— С точки зрения психолога, анорексия - нервно-психическое расстройство, проявляющееся страхом ожирения и навязчивым стремлением к похудению, - говорит Ольга Кудрявцева.

— Диетологи, как правило, выясняют причину состояния белково-энергетической недостаточности. Моя задача - выявить причины снижения аппетита у человека, - поддерживает коллегу Татьяна Щипская.

— Если говорить о причинах расстройства, то они бывают: биологическими, когда есть генетическая предрасположенность; социальными, когда мы наблюдаем моду быть худым; психологическими, когда есть недовольство собой, низкая самооценка, чувство неполноценности, неуверенность в себе, - продолжает Ольга Кудрявцева.

Назовите признаки, указывающие на то, что у близкого человека - анорексия?

— Как мы уже говорили выше, прежде всего это - навязчивая идея похудеть, - перечисляет Ольга Кудрявцева. - Комплексы по поводу веса, ощущение собственной неполноценности, недовольство своей фигурой. Наблюдается зацикленность на внешнем виде, страх растолстеть. Болезненная худоба становится идеалом. И крайняя форма, когда происходят изменения в социальной и личной жизни человека: изоляция, закрытость, необщительность, перепады настроения, ранимость. Очень опасный сигнал, когда у девушек, женщин прекращаются менструации, это - серьезный удар по репродуктивной системе.

Татьяна Щипская — врач-диетолог Фото: клиника «МЕДиКО»

Татьяна Щипская — врач-диетологФото: клиника «МЕДиКО»

Опишите, какие семьи в Калининграде сталкиваются с проблемами анорексии и обращаются за помощью в клинику «МЕДиКО»?

— Мы сталкиваемся с разными ситуациями, - говорит Татьяна Щипская. - В 80 процентах случаев речь идет о семьях, в которых именно девушки, молодые женщины живут с навязчивой идеей сбросить вес. И обращений с каждым годом становиться все больше.

Вопрос к психологу. Сталкиваетесь ли вы с крайними случаями, когда вашей помощи недостаточно, когда нужно подключать психотерапевтическую службу?

— К сожалению, такие случаи есть, - констатирует Ольга Кудрявцева. - И в подобных ситуациях мы стараемся наладить контакт с Калининградской областной психиатрической больницей.

У семьи есть право воспользоваться услугами вашего центра. Как вы работаете в таких случаях?

— Как диетолог я анализирую систему питания семьи, мы вместе работаем над меню, ищем варианты здорового питания, - рассказывает Татьяна Щипская. - Хороший результат там, где семья активно включается в решение проблемы анорексии. Но, к сожалению, далеко не все понимают опасность этого состояния. Помощь близких очень важна!

Ольга Кудрявцева — психолог Фото: клиника «МЕДиКО»

Ольга Кудрявцева — психологФото: клиника «МЕДиКО»

— У вашей команды наверняка есть примеры успешного опыта...

— По нашим наблюдениям, к анорексии приходят в течение года, двух лет, - говорит Ольга Кудрявцева. - И возвращаемся с пациентами к здоровой жизни, к нормальному весу примерно за год-полтора. За это время плотного общения с пациентами мы, конечно, становимся близкими людьми. Был случай, когда одна девушка, общаясь с нами, решила стать врачом и поступила в медицинский институт. Часто калининградцы, пережив этот сложнейший кризис, становятся экспертами по выходу из состояния анорексии, ведут свои блоги в соцсетях.

Можно ли предупредить развитие анорексии в Калининграде?

— Как и большинство нервно-психических расстройств, анорексия развивается постепенно. Так что можно заметить ее на ранних этапах, когда она еще не столь опасна, тогда не так сложно победить, - считает Татьяна Щипская. - На мой взгляд, нужно комплексно работать врачам разных специальностей, возможно, выходить с лекциями к родителям школьников, к студентам вузов, общаться со взрослой аудиторией.

— А если уж есть идея похудеть, выглядеть красивым, стройным, спортивным, то всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут достичь этой цели. С пользой для здоровья! - резюмирует Ольга Кудрявцева.

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Калининград, ул. А. Невского, 76вМедицинский центр «МЕДиКО»

+ 7 (4012) 99-15-15, 35-28-35

medico39.ru

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Врачи клиники «МЕДиКО» в Калининграде: Мы помогаем семьям, в которые пришла… анорексия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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