Музейная ночь–2019 в Калининграде: что известно о проекте

Музейная ночь в этом году пройдет в регионе в 14-й раз. В ночь с 17 на 18 мая музеи будут открыты в Калининграде и 18 мая – в городах и районах области.

Стоимость единого билета – 600 рублей. Билеты можно приобрести в кассах всех восьми площадок, а также онлайн на сайте Музейной ночи.

Как сообщили организаторы акции, единый билет дает право посещения восьми площадок Музейного кольца и право проезда в специальных автобусах (их будет 11).

В Калининграде в маршрут единого билета войдут 8 площадок: Кафедральный собор на острове Канта, музей «Фридландские ворота», Музей изобразительных искусств, Драматический театр, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Музей Мирового океана, Балтийский филиал ГЦСИ.

ГДЕ ЕЩЕ ЖДУТ ГОСТЕЙ *

Областная научная библиотека,

Музей погрануправления ФСБ России,

Музей популярных наук им. Эйнштейна,

Планетарий им. Ф.В. Бесселя (Железнодорожные ворота)

Музейно-экспозиционный фонд регионального отделения Центробанка.

Музей «Бункер» и Форт №5 (открыты 17 мая).

* стоимость посещения в единый билет не входит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Будут и спецпроекты: пешеходные прогулки от музея к музею, Водные пути, Велоквест «Межмузейная гонка» иммерсивный театр «Слушая город» и Сити-тур ROUTE39.

«Слушая город» сделает несколько спектаклей-путешествий в рамках Музейной ночи, а ROUTE39 17 мая с 18.00 до 01.00 будет катать желающих по своему маршруту по цене билета в два раза ниже обычной.

КУДА ПОЙТИ В ОБЛАСТИ

Дом-музей Германа Брахерта (Отрадное),

Замок «Лабиау» (Полесск),

Национальный парк «Куршская коса»,

Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова,

Зеленоградский городской краеведческий музей,

Музей истории города Советска,

Тильзит-театр, Советск,

Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский),

Музейно-культурный центр поселка Владимирово (Багратионовский район),

Арт-деревня «Витланд» (Балтийск, Калининградское шоссе, остановка 10-й км),

Деревня викингов «Кауп» (поселок Романово),

Дом пастора в поселке Веселовка (Черняховский район).