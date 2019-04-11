Музейная ночь–2019 в Калининграде: что известно о проекте
Музейная ночь в этом году пройдет в регионе в 14-й раз. В ночь с 17 на 18 мая музеи будут открыты в Калининграде и 18 мая – в городах и районах области.
Стоимость единого билета – 600 рублей. Билеты можно приобрести в кассах всех восьми площадок, а также онлайн на сайте Музейной ночи.
Как сообщили организаторы акции, единый билет дает право посещения восьми площадок Музейного кольца и право проезда в специальных автобусах (их будет 11).
В Калининграде в маршрут единого билета войдут 8 площадок: Кафедральный собор на острове Канта, музей «Фридландские ворота», Музей изобразительных искусств, Драматический театр, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Музей Мирового океана, Балтийский филиал ГЦСИ.
ГДЕ ЕЩЕ ЖДУТ ГОСТЕЙ *
Областная научная библиотека,
Музей погрануправления ФСБ России,
Музей популярных наук им. Эйнштейна,
Планетарий им. Ф.В. Бесселя (Железнодорожные ворота)
Музейно-экспозиционный фонд регионального отделения Центробанка.
Музей «Бункер» и Форт №5 (открыты 17 мая).
* стоимость посещения в единый билет не входит.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Будут и спецпроекты: пешеходные прогулки от музея к музею, Водные пути, Велоквест «Межмузейная гонка» иммерсивный театр «Слушая город» и Сити-тур ROUTE39.
«Слушая город» сделает несколько спектаклей-путешествий в рамках Музейной ночи, а ROUTE39 17 мая с 18.00 до 01.00 будет катать желающих по своему маршруту по цене билета в два раза ниже обычной.
КУДА ПОЙТИ В ОБЛАСТИ
Дом-музей Германа Брахерта (Отрадное),
Замок «Лабиау» (Полесск),
Национальный парк «Куршская коса»,
Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова,
Зеленоградский городской краеведческий музей,
Музей истории города Советска,
Тильзит-театр, Советск,
Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский),
Музейно-культурный центр поселка Владимирово (Багратионовский район),
Арт-деревня «Витланд» (Балтийск, Калининградское шоссе, остановка 10-й км),
Деревня викингов «Кауп» (поселок Романово),
Дом пастора в поселке Веселовка (Черняховский район).
ИСТОЧНИК KP.RU