"Жильцы сами виноваты": управляющая компания предупредила, что балконы могут рухнуть, но заниматься ремонтом не спешит

В Калининграде на улице Елены Ковальчук есть два дома, жителей которых управляющая компания уже два года пугает прикрепленными к фасадам табличками. На одной из них – предупреждение о возможном падении трубы котельной, а на двух других – объявления о вероятном обрушении балконов. Причем таблички сделаны так, что не заметить их практически невозможно, и надписи хорошо читаются с десятков метров.

Жители смирились с опасностью

Надо сказать, что жители домов 3-7А и 3-9 уже практически смирились с опасностями, и при выходе из подъездов даже не смотрят вверх, откуда в любую минуту может прилететь кусок отколовшегося бетона.

- Я в 80-х сюда заселилась, и ремонта здесь не помню никакого, - говорит жительница дома 3-9 Валентина Ширкова. - За снос трубы этой, на которой табличка висит, как нам сказали в ЖЭУ-18, мы сами должны заплатить, несмотря на то, что труба эта к нашему дому даже не относится. В итоге, повоевали мы с управляющей компанией, сказали, что платить не будем, на этом все и кончилось.

По словам жительницы, труба относилась к столовой, но та давно уже закрылась (на ее месте сейчас кафе). Так как ее обслуживанием перестали заниматься, труба постепенно стала разваливаться на части.

- Пока тут, конечно, никого еще не завалило и не придавило, но в 2017 году управляющая компания повесила эти таблички предупреждающие. Мол, если что, мы вас предупредили, - добавляет Ширкова.

Те, кто живут в этих домах с начала 60-х, то есть с момента постройки, говорят, что все ремонтные работы до сих пор выполнялись вскладчину. Правда, как без посторонней помощи укрепить балконные плиты, жители пока не придумали.

- Пару лет назад управляющая компания нам порекомендовала не выходить на балконы, но люди все равно выходят, так как ни одного обрушения пока не было, - говорит бывший милиционер, а сегодня пенсионер Вячеслав. - Правда, у одной квартиры с 4-го этажа как-то упали балконные перила. Сейчас они там так без перил и живут. А я себе балкон залил, укрепил немного, где-то заварил, потом стеклопакеты поставил.

Капитального ремонта в доме, по словам Вячеслава, не было с 1963 года. Правда, время от времени его подкрашивали.

- Да, балконы нам пока никто отремонтировать не обещал, - вступает в разговор соседка Вячеслава Элла Викторовна. – Это такая долгая история, что нам дня не хватит. Мне кажется, что нам палки в колеса сует застройщик, который несколько лет назад хотел в нашем доме этаж надстроить. Кстати, видели, что на одной табличке надписи заклеены были? Это одну квартиру продать хотели, но не удалось – испугались покупатели.

Труба может обвалиться в любой момент.Фото: Иван МАРКОВ

Что говорят в ЖЭУ

В ЖЭУ-18 «Комсомолке» подтвердили, что вопрос с балконами и трубой действительно долго не может решиться.

- Да, объявления висят с 2017 года, - сообщила директор ЖЭУ-18 Светлана Шешеловская. - Был выполнен проект реконструкции этих балконов, и техническое заключение по ним было, что они находятся в аварийном состоянии. После заключения экспертизы мы всех жильцов известили, что на балконы выходить нельзя во избежание несчастных случаев. Потом жители пытались попасть в план капитального ремонта, и они в него попали. Но из-за того, что они не сдали пятипроцентный взнос, дом из программы вычеркнули.

По словам Шешеловской, жители сами виноваты в том, что они оказались в такой ситуации.

- Теперь они везде ходят, пишут мэру и депутатам, но они сами в этом виноваты. Теперь, если дом попадет в план капитального ремонта, то при ремонте будут восстановлены и балконы, - добавляет директор управляющей компании.

Что же касается трубы, то тут тоже все непросто.

- Раньше там была диетстоловая, и к этой столовой шла эта труба. Когда-то там, еще при царе Горохе, возможно, котельная была. Труба эта дом никогда не обслуживала. Но когда помещение столовой продали, труба осталась, и нас обязали ее снести.

В ЖЭУ-19 объяснили жильцам, что снос – очень дорогостоящее мероприятие, за которое придется заплатить из их кармана.

- Дело в том, что труба эта находится на придомовой территории, поэтому жильцы должны снести ее за счет собственных средств. У нас по поводу этой трубы большая переписка с мэрией была. В итоге, мы сняли кусок трубы, который был самым опасным, но остальное разобрать не представляется возможным, так как у нас на это дело лицензии нет, и деньги нужны.

Таким образом, в ЖЭУ-18 ждут денег либо от жильцов, которые никак не могут договориться между собой, скидываться или нет, либо от мэрии или депутатов. Но последние раскошеливаться, похоже, тоже не спешат.