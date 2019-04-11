2019-04-11T14:39:41+03:00
Спорт

Готовимся к волейбольному полуфиналу: как заставить «Локомотив» победить?

В гостях у радио "КП" побывал ведущий спортивных программ и мероприятий Олег Богачев
Светлана БАРОН
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Олег БогачевОлег БогачевФото: Александр КАТЕРУША
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В субботу, 13 апреля, калининградский волейбольный клуб «Локомотив» сыграет в первом полуфинале плей-офф чемпионата России-2019. В Дворце спорта «Янтарный» принимаем «Динамо» из Казани. Ведущий спортивных программ и мероприятий Олег Богачев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что готовит для игроков и болельщиков сюрпризы на этот матч.

- Мы будем делать кое-что новое на этой игре. Я буквально только что приехал с семинара Международной федерации волейбола по поводу спортивной презентации. Будет сюрприз, новые фишки, но это надо показывать со сцены, а не объяснять на пальцах, - говорит Богачев.

Матч в субботу очень важен для наших волейболисток: на кону медали и путевка в Лигу чемпионов. Что нужно от болельщиков? Быть тем самым седьмым игроком (по аналогии с двенадцатым в футболе). Аншлаг всегда помогает победить.

- У нас лучший волейбольный зал страны сегодня, - уверяет Олег Богачев. - Поверьте, я поездил, повидал. Никто больше так не поддерживает, как в Калининграде! В других городах приходится людей учить на порядок дольше, чем наших. А наши делают, что надо, через пять секунд.

Возможно, секрет в том, что калининградский болельщики не избалованы. Москвичи могут выбирать между массой соревнований каждые выходные. А у нас — «Балтика» да «Локомотив», который уже стал родным и радует победами. На каждом матче «Локо» работает команда, которая «заводит» трибуны. Кроме клубного талисмана и ведущего, это диджей Евгений Лебедев (лидер группы «ЛондонParis»). Именно ему принадлежит ноу-хау сезона: именные треки, которые звучат после атак и ударов. Если отличилась Екатерина Орлова — играет «Катюша», Ирина Воронкова — песня «Ира», для Юлии Подскальной играет «Джулия».

- Моя задача - чтобы выигрывала команда, - рассказывает ведущий Олег Богачев. - Вот для примера: последний матч с красноярским «Енисеем». Когда мы проигрывали 1:2 по партиям, я прислал одному из руководителей сообщение «Я выиграю для вас эту игру!». Есть документальные доказательства! Включил пятую скорость... и мы выиграли всю игру со счетом 3:2. Я понимаю, как поддержать команду, чтобы она выиграла. Я очень давно в этом виде спорта, чувствую эти моменты. Зал должен кипеть. Игроки все это слышат, воспринимают и чувствуют. И выигрывают за счет адреналина.

Полное интервью с Олегом Богачевым слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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