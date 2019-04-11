На каждый вопрос есть ответ: «Комсомолка» в Калининграде провела ЖКХ-марафон

В редакции «Комсомолки» состоялось довольно продолжительное по времени мероприятие, по ходу которого, на вопросы горожан, касающихся коммунального хозяйства, отвечали чиновники и представители профильных организаций. На наш взгляд, акция получилась не только полезной, но и по-своему интересной. Предлагаем вниманию читателей ее наиболее значимые моменты.

«Борьба с крысами – прямая обязанность управляющей компании»

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Юрий Кондратьев принял участие в прямом диалоге с калининградцами.

Светлана, улица Горького, 12: - С января 2017 года управляющая организация не может отремонтировать разбитое окно на лестничной площадке нашего дома, хотя мы не раз обращались с этим вопросом, а с весны 2018 года - очистить от хлама чердак, несмотря на выданное жилищной инспекцией предписание. Как повлиять на УК?

Юрий Кондратьев (Ю. К.): - Работа управляющих организаций – лицензированный вид деятельности. Государственный надзор за УК осуществляет Государственная жилищная инспекция. Сейчас это Департамент жилищного контроля, подведомственный Министерству регионального контроля. Он находится на улице Барнаульской, 4. Предписание, выданное по факту выявленного нарушения Жилищного законодательства, обязательно к исполнению. Неисполнение предписания в указанные для этого сроки чревато наложением административного штрафа. В самом худшем для управляющей организации случае ее могут лишить лицензии. Мой совет: идите в Департамент, чтобы его специалисты провели повторную проверку по вашему заявлению и приняли меры. Со своей стороны я поручу жилищному отделу Ленинградского района выйти на ваш адрес и поработать с управляющей организацией.

Виталий, ул. Минская,1: - По нашему дому ходила женщина из ЖЭУ-7 с доверенностью от этой управляющей организации и проверяла в квартирах счетчики воды, записывая показания и требуя при этом от собственников документы на поверку приборов учета. Также уточняла, сколько людей прописано, собственники ли это или квартиранты. Якобы эта информация нужна для того, чтобы понять, по чьей вине происходит неучтенный расход воды по нашему дому. Правомерны ли такие действия работников ЖЭУ?

Ю. К.: - Совершенно обоснованы и законны. Собственники не должны препятствовать работникам управляющей компании, которые хотят оценить реальное состояние и показания приборов учета. Счетчики могут выйти из строя, и тогда оплата за потребленный коммунальный ресурс должна браться исходя из количества фактически проживающих в квартире граждан.

Надежда Пономаренко: - Во дворе нашего дома № 105 по улице Комсомольской стоит один контейнер для сбора мусора на весь микрорайон! Он быстро наполняется мусором, который, правда, вывозится. При загрузке в машину часть пищевых отходов, бумаг из контейнера вываливаются. Их никто не убирает, хотя местные жители и обращались в УК «Эконом» с просьбой направить дворника. Кто это должен делать?

Ю. К.: - Убирать мусор, вывалившийся из машины при погрузке, должен региональный оператор или перевозчик по его поручению. Дворник обязан содержать в чистоте и порядке придомовую территорию, включая контейнерную площадку, которая на ней находится. Поэтому если вывалившийся при погрузке мусор оставили лежать на земле, управляющая организация и дворник должна его убрать. УК может зафиксировать этот факт и предъявить претензию региональному оператору.

Юрий Кондратьев.Фото: Александр КАТЕРУША

Оксана Кропива, ул. Автомобильная,15: - Наш дом одолели крысы! За последние три месяца в нашей квартире на первом этаже я поймала более 20 особей. А ведь у меня маленький ребенок и я боюсь за его здоровье. Неоднократные обращения в УК «Мастер» не дают результата. Они ограничиваются вызовом дезинсекторов, которые не спускаются в подвал, а только размещают отраву у мусоропровода. Что делать?

Ю. К.: - Борьба с крысами – прямая обязанность управляющей организации. Если она этого не делает, то нарушает и жилищное, и санитарное законодательства, поэтому у жильцов дома есть все основания для обращения в комитет муниципального контроля администрации Калининграда, Департамент жилищного контроля и в Управление Роспотребнадзора. Я также поручу проверить ваш адрес жилищному отделу Московского района.

Илья Лагунов, ул. П. Морозова: - Интересует, что входит в понятие «Обслуживание общего имущества»? Должны ли УК ремонтировать за эти деньги подъезды, входные двери, окна на лестничных площадках, чердаки, лестницы, осушать подвалы? И еще. В многоквартирных «немецких домах» есть подвалы. Можно ли приватизировать свой подвал без согласия соседей и вывести его в нежилое помещение с отдельным входом с улицы?

Ю. К.: - Все работы, которые должна выполнять УК для обеспечения безопасного проживания в доме, перечислены в договоре управления. Есть установленный Правительством РФ перечень обязательных работ, но собственники могут внести изменения в договор. Если у вас его на руках нет – необходимо получить в управляющей организации.

Что касается подвала, то приватизировать можно только то, что находится в гражданском обороте – жилые или нежилые помещения. Подвал, как вспомогательное помещение для кладовок или хранения угля, является общим имуществом, поэтому приватизировать его нельзя. Теоретически возможно обустроить в подвале нежилое помещение в процессе реконструкции здания и только с согласия всех собственников помещений. Но потребуется заказать проект, получить разрешение на строительство.

Артем Вибров, Парковый переулок, 6: - Жильцов нашего дома за свой счет заставляют устранять неполадки с вентиляционным оборудованием, которые возникли при строительстве дома 13 лет назад. Из-за этого дом отключили от газа. И уже собирают по 4000 рублей с квартиры, чтобы пробить вентиляцию. Правильно ли это?

Ю. К.: - Системы газоснабжения, вентиляции, дымоудаления внутри дома относятся к общему имуществу. Содержать их в рабочем состоянии - обязанность собственников. Но по закону без решения общего собрания никто не вправе ходить по квартирам и собирать с людей деньги на ремонт оборудования. Лицом, действующим по поручению и от имени собственников на производство таких работ должна быть управляющая организация. Она должна предложить, что необходимо сделать для решения проблемы, если это выходит за рамки текущего обслуживания общего имущества дома, и обосновать этот сбор, предоставив смету работ и размер платы с каждой квартиры. После этого проводится общее собрание и собственниками принимается решение о капитальном ремонте и размере платы пропорционально занимаемой площади. Затем УК определяет сроки работ и приглашает подрядную организацию.

«Газопроводы времен СССР, еще работают, потому что сделаны из качественной стали»

В рамках ЖКХ-марафона на вопросы корреспондента «Комсомолки» ответил технический директор ОАО «Калининградгазификация» Александр Димаков.

Угроза из-за безответственности

- Каковы причины несчастных случаев отправления угарным газом?

- Основная причина - нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах и отсутствие притока воздуха. Вторая причина - неисправность автоматики безопасности оборудования и отсутствие системы контроля загазованности, которая в случае необходимости прекращает подачу газа. Третья - самостоятельное переустройство, перепланировка, подключение оборудования, что при отсутствии герметичности приводит к утечкам газа и страшным последствиям. Кроме того, владельцы квартир нередко вставляют дымоотводящий патрубок не в дымоход, а в вентиляционный канал, который, к примеру, ведет наверх к соседу. Поэтому такие работы должны выполнять только специализированные организации, имеющие допуск к данному виду деятельности.

Для справки: В 2017 году от отравления угарным газом в Калининградской области пострадал 31 человек, в том числе 7 детей, было зафиксировано 6 смертельных случаев. В 2018 году было 32 пострадавших ( из них 7 детей), 2 человека погибли. В январе-феврале этого года уже отмечено 9 случаев с 15 пострадавшими и 2 летальных исхода. Один из погибших самовольно установил газовую колонку, тяга в дымоходе отсутствовала, сам дымоход был завален строительным мусором, вентиляция не работала.

- Из-за безответственности отдельных граждан, которые сами подключаются к газовой системе, возникает реальная угроза безопасности жителей всего дома или подъезда, - продолжает Александр Димаков. - Поэтому призываем наших клиентов обеспечивать доступ специалистов для проведения планового технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Тогда и отключение газа не происходит, и не надо дополнительно платить за подключение, как в случаях приостановки подачи газа, когда требуется выполнить дополнительный объем работ: проверить газопровод на герметичность, провести продувку и т. д.

- Как должны устанавливаться системы автоматики – сигнализации загазованности в помещении?

- Датчики контроля загазованности – высокочувствительные приборы. Есть определенные требования по их установке. Часто застройщиком устанавливается некачественное оборудование. Так, китайский комплект стоит порядка 5 тысяч. Мы же ставим приборы Саратовского завода, их цена – 12 тысяч рублей. Есть другие импортные системы стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Если сигнализатор выдает звуковой сигнал, это значит, что в помещении повышенная концентрация горючего или угарного газа, нужно отключить газоиспользующее оборудование, проветрить помещение, вызвать специалиста по телефону 04. Датчики сигнализации подлежат поверке раз в год. У них есть свой ресурс эксплуатации - информация есть в паспорте изделия.

Александр Димаков.Фото: Александр КАТЕРУША

- Как часто необходимо чистить вентиляционные каналы и дымоходы?

- Не реже трех раз в год. Работы должна производить управляющая компания за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине сезона и не позднее чем через неделю по его окончании. Все упирается в ответственность собственников жилья - в дни обследований они должны быть дома и обеспечить доступ специалистов. Но на практике организовать жильцов крайне сложно.

Зоны ответственности

- Как заключить договор на техническое обслуживание?

- Стоимость техобслуживания зависит от количества газовых приборов и количества горелок в них, она колеблется от 400 рублей и выше. Полную информацию об этом можно найти на сайте «Калининградгазификация». Сейчас в нашем регионе обслуживанием газового оборудования официально занимаются порядка 11 организаций. Управляющая компания, как правило, сама выбирает подрядчика. Но окончательное решение, по закону, принимают жильцы многоквартирного дома на общем собрании. Увы, зачастую управляющие компании выбирают подрядчика «по умолчанию», не ставя собственников жилья об этом в известность. Но в соответствии с Гражданским кодексом ответственность за бремя содержания имущества, в частности, за исправное состояние и эксплуатацию газового оборудования лежит как раз последних. Поэтому гражданин обязан заключать договор на техобслуживание со специализированной организацией напрямую или через управляющую компанию.

- Должны ли газовщики заниматься текущим ремонтом оборудования, которое находится за пределами квартир? Например, дом построен полвека назад, но ремонт газопровода никто не делал.

- Если управляющая компания заключила договор с ОАО «Калининградгазификация», то раз в год наши специалисты проводят техобслуживание газового оборудования по минимальному перечню. Это проверка на герметичность, визуальный осмотр газопровода, креплений, кранов, каналов, при необходимости устранение утечек, смазка кранов. Но если срок эксплуатации газопровода составляет более 30 лет, необходимо произвести его техническое диагностирование или замену. Вопрос замены или капремонта решается на общем собрании жильцов с управляющей компанией или ТСЖ. Платить за это должны сами жильцы, в соответствии со своей долей в общем имуществе дома. Окраску газопровода, восстановление креплений должна выполнять управляющая компания, для этого не требуется специальной подготовки. Кроме того, специалисты «Калининградгазификации» выполняют ремонтные работы на газопроводах, где требуется отключение системы от подачи газа, в том числе с применением сварочных работ.

Для справки: Газопроводы, построенные до 1989 года, имеют высокий уровень износа и требуют замены или капремонта. В региональном Фонде капремонта заложены определенные средства на ремонт внутридомового газового оборудования до «первого крана на вводе», но средств, которые собираются с жильцов недостаточно на эти цели. Пока люди сами, если они хотят жить в безопасных условиях, не организуются, не соберут деньги, ждать замены газопровода им придется очень долго. Пока же система работает, благодаря, высокому качеству стали, из которой делали газопроводы в советское время.

Если импорт не выдерживает

- Автономное отопление сегодня установлено во всех новостройках. Но импортные газовые котлы ломаются, поскольку не рассчитаны на местные условия эксплуатации: перепады напряжения в сети, когда «летит» автоматика, грязную воду с высоким содержанием железа, которая забивает теплообменник, плохо работающие насосы. Что делать?

- Обязательно заливать в систему воду, прогоняя ее через фильтр. Ряд специалистов советует добавлять при этом антифриз. Но он может приводить к коррозии металла, если трубы стальные.

- Управляющая компания в квитанцию включила строчку «внутридомовое газовое оборудование за 2018 год» с тарифом 8,52 рубля за квадратный метр. Что это за услуга? В апреле 2018 года со мной газовики уже заключили платный договор на обслуживание ВДГО. Почему двойная плата?

- В квитанцию, которую присылает управляющая компания, включена оплата технического обслуживания ВДГО, являющегося общим имуществом многоквартирного жилого дома, договор на обслуживание которого заключается между управляющей компанией и специализированной организацией. А договор на техническое обслуживание ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) заключается между собственником квартиры и специализированной организацией, и работы по этому договору оплачиваются собственником квартиры. Так что, все правильно, никакой двойной оплаты.