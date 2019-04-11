В Калининграде школьники готовятся к получению электронной транспортной карты

В школах Калининграда учащимся раздают подробные инструкции об оформлении электронной транспортной карты.

- В связи с предстоящим введением электронной оплаты проезда в общественном транспорте Калининграда, с 1 мая 2019 года центр организации движения и пассажирских перевозок начнет прием заявлений на оформление и выдачу электронной транспортной карты, - говорится в обращении, адресованном родителям. - Электронная транспортная карта будет действовать на всех видах общественного транспорта города Калининграда, кроме автобусов малого класса.

Организаторы сообщают, что первоначально электронная транспортная карта будет выдана бесплатно. Срок действия – 5 лет. Повторная выдача/восстановление электронной транспортной карты (утеря, поломка, кража и т.п.) – за плату, 100 рублей.

Стоимость проезда по электронной транспортной карте для школьников составляет 15 рублей за одну поездку. Лимит поездок не ограничен.

Пополнение баланса транспортной карты («электронного кошелька») будет осуществляться через сеть точек пополнения (платежные и банковские терминалы, киоски оплаты, личный кабинет). Перечень точек пополнения будет размещен на сайте центра позже.

Заявление на оформление транспортной карты школьника можно подать через учебное заведение, в котором учится ребенок, или в центре по адресу: Калининград, ул. Гагарина, 103-103А.

Срок оформления транспортной карты – 30 рабочих дней. Получение транспортной карты осуществляется в месте подачи заявления на выдачу.

ВАЖНО!

Какие документы требуются?

1. Заявление законного представителя с согласием на обработку персональных данных;

2. Свидетельство о рождении (для получателей в возрасте до 14 лет) и его копия (при подаче заявления в центр);

3. Документ, удостоверяющий личность получателя в возрасте старше 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены) и их копии (при подаче заявления в центр);

4. Фотография размером 3 на 4 см на электронном или бумажном носителе (при подаче заявления в центре фотографирование осуществляется при приеме заявления).