Общие поликлиники для детей и взрослых? В Калининграде обсуждают такую возможность

В правительстве Калининградской области подвели итоги работы регионального министерства здравоохранения за 2018 год. «Комсомолка» - о главных заявлениях совещания.

О новых поликлиниках

Заседании коллегии регионального министерства здравоохранения по итогам работы в 2018 году открыл глава региона Антон Алиханов. Губернатор сделал несколько ключевых заявлений. Одно из них касалось начала строительства двух современных поликлинических комплексов в Калининграде

- Нужно строить еще как минимум по одной большой поликлинике детской и взрослой с диагностическими комплексами на севере города, на Сельме, и в южной части города, потому что юг у нас тоже очень активно застраивается и мы должны сразу эту инфраструктуру планировать, - сказал Антон Алиханов. - Проектирование тоже в этом году заканчиваем, а в следующем году начинаем строить.

После коллегии министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал журналистам, что земельные участки под поликлиники уже зарезервированы, но реализация подобных проектов – технологический процесс, который занимает много времени, и к этому нужно относиться без скепсиса.

Также Александр Кравченко пояснил, что есть идея построить в Калининграде совершенно новые для России поликлинические центры, в которых можно будет совместить детскую, взрослую поликлиники и отделение диагностики.

Про лекарства для льготников

В Калининградской области ситуация с закупкой лекарств для льготной категории граждан стабилизировалась. Это также отметил Антон Алиханов, комментируя работу ведомства.

- Мне приятно отметить, что министерство справилось со сложностями, и мы не допустили никаких срывов поставок ( в 2019 году. – Ред.), ни очередей, ни постоянных жалоб на то, что лекарств нет и так далее, - сказал глава региона и также поблагодарил депутатов Калининградской областной думы: - Объем финансирования «лекарственной» программы в 2019 году был вновь увеличен. Спасибо большое нашим депутатам, они всегда очень внимательно и чутко к этому вопросу относятся. И вопросы здравоохранения тоже идут на первом месте в нашем областном законодательном собрании.

Добавим, что сегодня в Калининграде работает автоматическая система управления лекарственного обеспечения льготных категорий граждан АСУЛОН «М-Аптека».

Также во время совещания руководитель территориального органа Росздравнадзора Алла Великая подчеркнула отсутствие к минздраву нареканий по вопросу лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

- Лекарственные препараты сейчас имеются в достаточном количестве, отсроченных рецептов – единицы, и по этим препаратам проводятся закупочные процедуры, - заявила Алла Великая.

Беречь сосуды

По словам Александра Кравченко, на первом месте среди причин смертности - заболевания системы кровообращения.

- В ближайшие годы мы еще плотнее займемся работой по предупреждению заболеваний системы кровообращения, - сказал министр. – Есть и региональная программа, и нацпрограмма. Будем работать в этом направлении, привлекая региональные сосудистые центры. Заболевания системы кровообращения - от хронических заболеваний, с этим можно, нужно работать.

Также министр призвал калининградцев не злоупотреблять алкоголем:

- Если сами не можете справиться с этой проблемой, обращайтесь в Калининградский наркодиспансер, психологи помогут справиться с зависимостью. Смертность от алкоголя среди трудоспособного населения вызывает обеспокоенность.

Медикам – поддержка!

Во время встречи Антон Алиханов также выразил поддержку всему калининградскому медицинскому сообществу.

- Еще раз хочу поддержать и врачей, и министерство, - сказал губернатор. - Легко всегда все сводить к одной большой эмоции - негодования на врачей. Мы знаем, в каких непростых условиях, несмотря на все наши усилия, вы работаете. Будем продолжать вас поддерживать.

КОНКРЕТНО

Что сделано в сфере здравоохранения в 2018 году

- провели медицинское сопровождение ЧМ-2018 без замечаний,

- начали строительство онкоцентра,

- почти 3 миллиарда рублей суммарно направили на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений региона, из них 147 миллионов - из резервного фонда Президента РФ. Суммарная экономия от проведения закупочных процедур составила 518 миллионов рублей.

- В регионе построено три новых ФАПа, закуплено два аппарата МРТ, один КТ, три рентген-аппарата, две барокамеры, 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи, девять реанимобилей, в 18 детских лечебных учреждений региона - 52 единицы медицинского оборудования, в том числе электрокардиографы и аппараты УЗИ.

- Более 60 тысяч консультаций специалистов и исследований на маммографе и УЗИ провели в центрах женского здоровья, 2,5 тыс. пациентов приняла с ноября 2018 года новая передвижная поликлиника, 3,5 тыс. маленьких жителей муниципалитетов посетили мобильный стоматологический кабинет. Свыше 40 тыс. граждан приняли участие в 15 массовых профилактических акциях. Впервые от гриппа в регионе было привито более 45 процентов населения. Проведено 450 процедур ЭКО – на 100 больше, чем в 2017 году. И много другое.

В ТЕМУ

Калининградцев ждут «12 месяцев здоровья»

Акция стартовала на площади Победы, а ее участниками стали почти 300 человек

Годичную акция «12 месяцев здоровья» организует региональное министерство здравоохранения.

- Раз в месяц мы будем брать определенную актуальную тему и работать над тем, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости заботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи, – пояснил главный врач Областного центра медпрофилактики Сослан Дадьянов.

Первым мероприятием «12 месяцев здоровья» стала акция, прошедшая на площади Победы в Калининграде. В мобильном центре здоровья все желающие смогли не только бесплатно проверить уровень глюкозы в крови, но и измерить артериальное и внутриглазное давление. Прием жителей проводили два врача по профилактической медицине, два фельдшера и медицинская сестра.

Как отметили специалисты, из 279 человек, принявших участие в акции, у восьми были выявлены серьезные отклонения от нормативных цифр по содержанию глюкозы в крови. Так как большинство пришедших на прием традиционно были пожилого возраста, у некоторых также было повышено артериальное и внутриглазное давление. Всем желающим были даны консультации врачей по корректировке питания, ведению здорового образа жизни. Патологические изменения стали поводом к рекомендации пройти дополнительные исследования в поликлинике по месту прикрепления и посетить профильного специалиста.

В пятницу, 19 апреля, в Зеленоградске и 26 апреля в Гусеве пройдут экспресс-исследования в мобильном центре здоровья. В эти дни специалистами Центра медпрофилактики совместно с волонтерами-медиками будут организованы лекции и семинары в детских садах и школах, музыкальная зарядка для всех желающих, анкетирование о здоровом образе жизни, скандинавская ходьба, выставка ретро-плакатов.

В 2019 году работа по профилактике заболеваний будет проводиться и вне программы «12 месяцев здоровья». К примеру, продолжатся акции по экспресс-диагностике уровня сахара в крови в ежеквартальном формате «февраль – май – август – ноябрь». Кроме того, будет расширяться работа региональной диабетологической школы, проводиться акции, посвященные профилактике заболеваний почек.