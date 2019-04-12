Школьники из Калининграда смогут поступить в престижный МГИМО без экзамена!

В финал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и Умницы» пробились сразу четыре школьника из Калининградской области. Тема игры была обозначена как «Театр и политика». И наши юные земляки показали блестящие результаты!

- Ученица школы-интерната лицея-интерната (ШИЛИ) Анна Гущян и ученица лицея №23 Калининграда Анастасия Квачко стали победителями. Кроме того, в число призеров вошел выпускник того же лицея №23 Яков Щербич, - сообщили в региональном министерстве образования. – Все они получат возможность поступить в Московский Государственный институт международных отношений (МГИМО) без экзаменов.

- Я рада своей победе, потому что это была моя цель с самого начала, - поделилась впечатлениями Анна Гущян. – Все игры были сложными, но я справилась, не получив ни одного штрафного очка! Очень приятно и полезно было оказаться среди участников, ведь я познакомилась с талантливыми и очень разносторонними ребятами, с самим Юрием Павловичем Вяземским и всей творческой командой телепередачи.

К слову, как сообщили в ШИЛИ, после участия в телевикторине их воспитанница отправилась в город Саранск, где защищает честь Калининградской области, участвуя в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории.

- В нашем регионе - сильное гуманитарное образование, - отметила министр образования Светлана Трусенева. - Все наши участники различных всероссийских олимпиад по истории, обществознанию, иностранным языкам и литературе по итогам обязательно входят в число лауреатов. Отрадно, что в этом году у нас сразу две победительницы в телевикторине «Умницы и умники». Уверена, ребята свяжут свою жизнь с дипломатией.

- В Калининградской области очень умные дети, - так высказывался ведущий телепрограммы «Умники и Умницы» Юрий Вяземский еще в прошлом году, когда были объявлены имена финалистов регионального этапа олимпиады.

КСТАТИ

Ждем новый финал

По результатам II региональной гуманитарной олимпиады, которая проходила в Калининграде в апреле 2018 года, были выбраны участники всероссийского этапа. Ими стали ученики 11-ых классов: выпускник гимназии № 7 Балтийска Даниил Басин, представительница ШИЛИ Анна Гущян, учащиеся лицея №23 Калининграда Анастасия Квачко и Яков Щербич, а также ученица школы города Пионерский Мария Левая.

В этом году уже прошел отбор десятиклассников для участия в финале III региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Калининградской области». Девять агонистов и сорок теоретиков продемонстрируют свои знания на тему «Русский театр XX века» 26 апреля. В состав жюри традиционно войдут бессменный ведущий телевикторины Юрий Вяземский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Умницы и умники» – интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. В открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного института международных отношений принимают участие школьники из различных регионов России и ближнего зарубежья. Идея проведения в Калининградской области регионального этапа игры принадлежит нынешнему главе региона.