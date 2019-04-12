В мэрии Калининграда объяснили, зачем изменили маршруты автобусов

Схема движения восьми автобусных маршрутов изменилась в нашем городе с 30 марта. Как сообщили в мэрии, не все калининградцы привыкли к нововведениям, поэтому поступают вопросы о том, почему было принято или иное решение. Комментарии по каждому измененному маршруту дал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич.

Итак:

- Автобус м № 3 «ул. Химическая – ул. О. Кошевого» пустили через улицу Интернациональную, Громовой и Карамзина. Это сделано по многочисленным обращениям жителей Московского района и позволяет с улицы Карамзина без пересадок доезжать до центра города и далее.

- Маршрут автобуса № 18 «мкр. Прибрежный – Технический университет» продлили до Центрального парка культуры и отдыха. Теперь у жителей Прибрежного появилась возможность без пересадок добираться до Центрального Парка.

- Автобус № 26 «ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии» теперь проезжает через улицы Маршала Борзова, Ломоносова и далее по существующему маршруту (в обоих направлениях). Это сделано для повышения комфортности пассажирских перевозок, особенно в часы «пик», поскольку в данном жилом районе значительно увеличилось население, и в утренние часы автобусы маршрутов № 27 и 28 переполнены.

- Маршрут № 40 «СК «Янтарный» - ул. П. Морозова» продлили до поселка Новодорожный, при этом исключен маршрут № 20 «пос. Новодорожный – Южный вокзал» (4 единицы). Маршруты № 20 и № 40 частично дублировались, и жители Новодорожного жаловались на то, что им сложно добираться до центра города, так «двадцатка» шла только до Южного вокзала. Обсудив ситуацию с перевозчиками и жителями поселка, решили удлинить маршрут № 40, соединив, таким образом, 2 маршрута, что позволило сократить интервал движения и организовать больше беспересадочных поездок в различные районы города.

- Изменена схема движения автобуса № 75. «Поступило обращение (более 150 подписей) жителей Московского проспекта и ул. Ялтинской. 75-й микроавтобус двигался по длинному пути – от Кардиоцентра до СК «Янтарный», заезжая на Ялтинскую, для чего приходилось делать петлю, но на Ялтинскую уже приходил заполненным, и фактически не мог забирать пассажиров. Поэтому решили «спрямить» это маршрут, он теперь идет по Московскому проспекту, соответственно, время в пути и интервал движения сокращаются. Параллельно изменена схема движения маршрута № 87 «ул. Флотская – завод «Янтарь». Автобус теперь заезжает на Ялтинскую как в прямом, так и в обратном направлениях, а также, при следовании в центр города - через 9 Апреля, Черняховского, Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. Таким образом, эту болевую точку сняли».

- Изменилась схема движения автобусов маршрута № 92 «ул. Сеченова – ул. Левитана». В мкр. А. Космодемьянског организовано дублирование (перекрытие) части маршрута № 65 «ул. Лужская – СК «Янтарный» (ул. Ст. Сержанта Карташева, ул. Аральская, ул. Лужская), это позволило исключить маршрут № 65, как маршрут с очень низким уровнем востребованности пассажирами. Высвободившиеся автобусы направлены на более загруженные линии.

Добавим, что администрация Калининграда объявила аукцион на услуги по созданию и внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. На создание системы электронного билета выделено 99,2 млн рублей. За эти деньги необходимо будет создать программное обеспечение для учета приема оплаты, а также поставить терминальное оборудование: ручные контрольно-счетные аппараты, которые будут находиться у кондукторов и стационарные, закрепленные на поручнях транспорта.

Терминальным оборудованием будут оснащены весь пассажирский транспорт к 1 июля этого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Война за пассажиров продолжается»

На калининградских дорогах продолжается война между пассажирскими перевозчиками за пассажиров. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказал директор муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор

- На остановке на Горького частные перевозчики стоят по несколько минут, не давая заехать в «карман» другими перевозчикам. Это было всегда и продолжается сейчас. Нет никакой культуры общения, - сказал Анатолий Мухомор.

По его словам, также до сих пор водители легковушек не уступают дорогу автобусам, которые выезжают из остановочных «карманов». Из-за этого водители автобусов иногда высаживают пассажиров на полосе, не заезжая в «карман», и их приходится за это наказывать.

- И водители говорят: «Вы понимаете, если я заеду в «карман», то не смогу выехать, потому что никто не пропускает, - отметил директор «Калининград-ГорТранс».