Калининградскую область погубят бобры

Мне жалко бобров. Они пушистые и довольно милые. Два передних зуба у них, как у зайцев из советских мультиков. А зайцев мы любим не меньше советских мультиков. Не любят только калининградские чиновники, постановившие перестрелять 614 бобров. Потому что бобры, считают они, это абсолютное зло. И, знаете, я вынужден с ними согласиться.

Ну, смотрите. Знакомый написал, как ездил по Славскому району с польскими друзьями. Поляки удивлённо хлопали ресницами:

- А почему у вас тут все затоплено?

Знакомый отвечал:

- Так бобры же! Строят плотины, вода не уходит, вот и получается такая маленькая Голландия. Или большая Венеция.

Поляк кивнул, всё понял, а про то, что те из полей, которые не затоплены, черны от пожаров, спрашивать не стал. А что спрашивать? Очевидно же, что это тоже бобриных лап дело. Используют своего рода тактику "выжженной земли", чтобы защитить свои плотины от вражеских посягательств. Неглупые же животные.

Причем эти зубатые сволочи не только траву жгут. Примерно в то же время, когда мой знакомый ездил с польским другом по Славскому району, в паре десятков километров, в Немане, полыхала старинная усадьба Альт-Рагнит. И есть подозрение (полиция сейчас проверяет), что подожгли ее тоже бобры. Уже не знаю, почему, может, из мести местным охотникам.

Хотя, справедливости ради нужно сказать, что усадьбы и старые кирхи бобры все же предпочитают не сжигать, а разбирать. Добротный немецкий кирпич очень хорошо укрепляет бобриные плотины. Я всё понимаю - плотина должна быть прочной, но причем здесь наше культурно-историческое наследие? Причем здесь, прости Господи, наша туристско-рекреационная привлекательность? Ведь мы по-прежнему ждем 7 миллионов туристов и у нас открытие круизного терминала на носу, а тут такой беспорядок в провинциях.

Грустно это. И злость накатывает. "Ну как же так?!" - думаешь порой на досуге.

Меня сын на днях спрашивает:

- Папа, а почему в Польше все старинные замки восстановлены, а у нас разрушены?

Что мне ему ответить? Пришлось правду-матку рубить.

- Бобры, - говорю, - сынок. Они во всем виноваты. Если бы не эти мохнатые бестии, всё бы и у нас было восстановлено и красиво. Как в Польше и даже лучше. Так что с бобрами, как это ни печально, нужно поступать жестко!

- А мне их жалко, - грустно отвечает сынишка.

- Мне тоже, - говорю, - но, представь, что приезжают к нам в область миллионы туристов из "большой" России или из той же Польши с Германией, и что они видят? А ничего не видят. Вместо замков и кирх только таблички с названиями этих замков и кирх, да и то не везде. То что бобры не разобрали на кирпич, из мести охотникам пожгли.

Вот такие печальные дела. Бобров, конечно, жалко, они, как ни крути, земляки наши, но нужно засунуть жалость куда поглубже, и разобраться с бобрами по-мужски. Погубят они Калининградскую область, наш Янтарный край, погубят. Зуб бобриный даю!

А чтобы не возникало в фауне нашей дисбаланса, нужно во всех муниципалитетах перенимать опыт Зеленоградска и усиленно разводить котов. Коты не бобры, они плотины не строят и замков не разрушают.