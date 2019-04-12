Из Калининграда и Германии: на конкурс стартапов “Бизнес Баттл” полетели первые заявки

В рамках заочного этапа конкурса стартапов “Бизнес Баттл” пришло уже пять заявок от предпринимателей, желающих поучаствовать в проекте. Как сообщили организаторы, одна из заявок пришла из Германии, остальные - из Калининградской области.

- Одну из анкет заполнил IT-разработчик из Германии, предлагающий построенный на технологии блокчейн продукт “Умный лес”. Другие заявки также связаны с информационными технологиями: это софт для ускорении процедуры исполнительного производства в Службе судебных приставов, виртуальный конструктор одежды, а также предложение по аутсорсингу продаж и проект в области туриндустрии, - рассказали организаторы.

Напомним, “Бизнес Баттл” - это проект, в котором амбициозные и креативные предприниматели могут реализовать свою бизнес-идею и найти для нее финансирование. Принять участие в конкурсе очень просто: на сайте бизнесбаттл.рф до 26 апреля нужно заполнить анкету и приложить к ней фото и короткое видео, в котором следует объяснить суть вашего стартапа. После заявочного этапа участники попадают в одну из пяти команд, которые “тренируют” опытные наставники - успешные калининградские предприниматели. Затем - в течение лета - проходит несколько основных этапов “баттла”, по ходу которого часть проектов отсеивается, а другая часть получает зеленый свет. За процессом внимательно наблюдают инвесторы (те, кто готов вложиться в перспективные начинания) - тоже из числа известных калининградских бизнесменов. Финал состоится в сентябре-октябре 2019 года.

Победитель “Бизнес Баттла” получит на выходе фактически запущенный бизнес-проект, а также в качестве приза - бесплатное обучение в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по программе MBA. Кроме того, победитель общественного голосования будет награжден промопакетом от медиагруппы “Западная пресса”.

Проект реализуется при поддержке губернатора региона Антона Алиханова и правительства региона. Генеральный партнер - ИБДА РАНХиГС (Москва). Партнеры - КТПП и Фонд поддержки предпринимательства.

Подробности - на сайте проекта “Бизнес Баттл”.