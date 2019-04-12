Погиб в день штурма Кёнигсберга: сержант Иван Коваленко прошел с боями от Курска до столицы Восточной Пруссии

Мы продолжаем рассказ о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссию и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, «Комсомолка» открывает новые имена фронтовиков.

Забытая могила

8 апреля в Чкаловске прошла торжественная церемония похорон красноармейцев, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Их останки были обнаружены в прошлом году на территории аэродрома «Чкаловский» во время работ по его реконструкции – кости зацепил ковшом экскаватор. Вскоре выяснилось, что при укрупнении воинского захоронения в начале 50-х годов не стали проводить эксгумацию – перенесли лишь фамилии, выбив их на новом памятнике. Через какое-то время с первичного захоронения исчезла стела с оградкой, и про лежащих в земле солдат постепенно забыли – братская могила заросла травой и кустарником.

Сегодня, несмотря на то, что работы поисковики еще не закончили (по данным донесений о безвозвратных потерях, в братской могиле на территории сегодняшнего аэродрома покоилось 183 солдата), 171 бойца удалось опознать поисковому отряду «Совесть». Правда, на похороны смогли приехать только родственники одного из красноармейцев – младшего сержанта Ивана Ильича Коваленко. Внуки, правнуки и праправнуки Ивана Коваленко, прибывшие из Новосибирска и Волгограда, привезли с собой его фотографию. Мы же расскажем о боевом пути героя, всего месяц не дожившего до Победы и погибшего в день капитуляции Кёнигсберга.

«Малый Сталинград»

Так как в первые месяцы войны родное село Ивана Ильича, Великая Андрусовка Ново-Егорьевского района Кировоградской области, было оккупировано немцами, призывался он на фронт из Уссурийской области в январе 1942 года. Ровно через год, в январе 1943-го, 39-летний гвардии рядовой Коваленко попадает в 454 мотострелковый батальон 6-й гвардейской мотострелковой бригады.

Первые бои бригады с его участием проходят в районе поселков Горшечное и Касторное Курской области, находящихся на стратегически важных высотах. В январе здесь разворачиваются кровопролитные сражения, в ходе которых гитлеровцы потеряли около 17 тысяч человек. Известно, например, что советский журналист Илья Эренбург, побывавший тут сразу после январской битвы, назвал Касторное «малым Сталинградом».

В феврале 1943-го бригада, в которой воевал Коваленко, принимает участие в общем наступлении советских войск. Операция, разработанная генералом Ватутиным, получила кодовое название «Скачок» и имела целью окружение немецких войск на Донбассе и выход к Днепру в районе Запорожья. Получив боевой приказ, стрелок Коваленко садится на танковую броню и вместе со своей бригадой устремляется в направлении Белгорода и Харькова, но уже к концу месяца советские войска встречают упорное сопротивление противника и с потерями начинают медленно отходить на восток. Дело в том, что немцы параллельно готовили контрнаступление, ради которого им даже пришлось оставить Ростов. В итоге, 6-я гвардейская мотострелковая бригада, теряя людей и технику, останавливается в районе Краснокутска, потом отходит к Богодухову и далее – на север, к Большой Писаревке. К середине марта бригада была отброшена в район деревни Святославка Белгородской области.

Иван Коваленко.Фото: Архив автора

Провал «Цитадели»

Весной фронт в этом районе стабилизируется – командование обеих армий готовится к генеральному сражению, намеченному на лето. Гитлеровские генералы в это время разрабатывают свою наступательную операцию «Цитадель», а советские во главе с Георгием Жуковым – Курскую стратегическую оборонительную операцию, ставшую частью легендарной Курской битвы.

События июня-августа 1943 года отражены в подробном 239-страничном «Описании боевых действий 6-й гвардейской мотострелковой бригады», опубликованном на сайте «Память народа». В ходе оборонительных июльских боев Иван Коваленко получил свое первое ранение, а 23 числа немецкое наступление было остановлено. В это время бригада находилась в районе сел Коровино и Бутово Курской области. Приведем описание одного из последних боев по упомянутому документу:

"Полчаса снаряд за снарядом, мину за миной посылали наши артиллеристы и минометчики к окраинам села Коровино. Под прикрытием артогня пошли танки, развернулись батальоны, но враг ожесточенно отбивался. Когда второй батальон достиг высоты 233,6, на его участке одновременно разорвалось около пятнадцати [снарядов]. Первый батальон и третий, не дойдя полтора километра до Коровино, тоже остановился. Батальоны залегли. Враг вел сильный обстрел. Мотопехота окапывалась. Наши танки, которым не удалось ворваться в село, тоже с наступлением темноты отошли на исходные позиции. Вражеская артиллерия продолжала неистовствовать, но бойцам и командирам бригады участь засевших немцев в Коровино настолько была очевидна, что они, сидя в укрытии, начали подтрунивать над фрицами".

Две медали «За Отвагу»

В конце апреля 1944 года, когда бригада получила небольшую передышку перед боями за румынский город Яссы, гвардии рядовой Коваленко был впервые награжден медалью «За Отвагу». В наградном листе уточняются детали его подвига:

"В последних боях гвардии рядовой Коваленко, будучи оставлен с группой бойцов для прикрытия отхода наших подразделений, вступил в бой с численно превосходящими силами противника, и, не дрогнувши, хладнокровно расстреливал немецких автоматчиков, и убил 5 немецких солдат, - говорится в документе. - В дальнейшем, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, доставил боеприпасы на огневые позиции, чем помог остановить наступление противника в бою за деревню Лутьяны".

А вот до Восточной Пруссии Иван Ильич дошел в рядах другого подразделения. Летом он получает звание младшего сержанта и становится заряжающим второй минометной роты 732-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии генерала Белобородова, с которой с боями проходит Латвию и Литву. После боев 14-15 сентября 1944 года за населенные пункты Лейтес и Кальнеши Иецавского уезда Латвийской ССР Коваленко получает вторую медаль «За Отвагу» за то, что его расчет из-за четкой и слаженной работы обеспечил продвижение вперед стрелковым подразделениям. Кроме того, в ходе боя младший сержант лично уничтожил двоих немцев.

Гибель в день капитуляции Кёнигсберга

С октября по начало декабря 732-й полк Ивана Коваленко занимает позицию недалеко от Мемеля, время от времени совершая вылазки против немцев. Здесь против советских стрелков и минометчиков гитлеровцы выставили гренадерский батальон танковой дивизии «Великая Германия» и десяток танков и самоходок при поддержке шести минометных батарей. Далее полк передает позицию, и ему дают новую задачу. С 16 по 19 января бойцы совершают непрерывный марш, захватывая по пути небольшие населенные пункты, и 19 числа вступает в Рагнит.

6 апреля 732 стрелковый полк получает приказ прорвать внешнее оборонительное кольцо Кёнигсберга на участке 5-го форта. Две дневные атаки первого батальона результатов не дали: гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, а полк потерял 7 человек убитыми и 31 раненым. На следующий день командование дивизии подтянуло к форту артиллерию и дало полку другую задачу – его перебросили на захват жилых кварталов города-крепости. 8 апреля бойцам при поддержке самоходок удалось захватить три квартала и 184 пленных солдата и офицера. На следующий день захват кварталов и пленных продолжился – немцы сдавались сотнями, но еще до объявления о капитуляции гарнизона Кёнигсберга Иван Коваленко погиб…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они штурмовали Кёнигсберг: в Чкаловске торжественно похоронили останки 171 красноармейца

В понедельник на воинском мемориале в Чкаловске торжественно похоронили останки 171 бойца Красной армии, которые в начале апреля были обнаружены при реконструкции аэродрома «Чкаловский». Церемонию посетили ветеран Великой Отечественной войны Николай Щербаков, губернатор Антон Алиханов, мэр Калининграда Алексей Силанов, представители министерства обороны, УМВД, МЧС и других структур и подразделений (ПОДРОБНЕЕ).