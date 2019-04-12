Выходные в Калининграде: День селедки, чемпиона Европы по регби и купание муравьедов

СУББОТА, 13 апреля

Музей Мирового океана

День селедки-2019 программа (0+):

10:00 - 18:00. Рыбный рынок “Старый порт”.

10:00 - 18:00. Отправление “морских открыток” с праздника в любой уголок страны.

10:00 - 18:00. “Суп подводника и плов рыбацкий”. Работа военно-полевой кухни.

10:00 - 18:00. STREET FOOD “Рыба моя”.

10:00 - 18:00. Ярмарка морских сувениров.

10:00 - 18:00. Студенческая лига КВН “Факультет” БФУ им. И. Канта представляет конкурсы и розыгрыши.

10:00 - 18:00. “Пиратская академия”. Интерактивная зона.Поиски сокровищ, абордажная тактика корсаров и стрельба из пушек.

11:00 - 11:30. Театрализованное представление “Советское море”.

11:00 - 17:00. Интерактивная уличная зона для детей: конкурс рисунков, рисование на асфальте, рисование на камнях, тематические раскраски.

11:00 - 17:00. Фотозона с моментальной фотографией (СРТ-129).

11:00, 15:30. Игра "Что? Где? Когда?" (Конгресс-холл).

12:00 - 12:10. Открытие праздника.

12:00 - 12:30. Выступление духового оркестра БВВМИ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова.

12:45 - 13:45. Tribute-Show "The Beatles" "Yellow Submarine" (группа "VIVAT Band").

12:00 - 17:00. “Скоростной заплыв”. Показательные выступления, мастер-классы и свободная зона первой школы роллер-спорта в Калининграде.

13:00 - 16:00. Кулинарный благотворительный баттл “Между нами тает сельдь!”.

13:00 - 14:30. ”Гудели грузчики в порту”. Шоу силового экстрима от ведущих пауэрлифтеров региона.

14:00 и 16:00. Открытие музейного планетария.

14:30 -16:30. Спортивные состязания: перетягивание каната, хитрый турник и другое.

16:00 - 17:00. Концертная программа "Сила духа" (духовой оркестр БВВМИ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова и группа "Nightcall").

16:15 - 17:00. Концерт группы “Паровоз”.

17:05 - 17:30. Концерт группы “Genom”.

17:30 - 18:00. Шоу-программа “Моё поколение” (Группа "Nightcall" и хореографический коллектив "Непохожие").

Представлены основные события.

Стадион «Калининград»

«БАЛТИКА» - «ЗЕНИТ-2» (0+)

Наш соперник из северной столицы идет в чемпионате на последнем месте, но время от времени команда Владислава Радимова выдает крепкие матчи. В игре первого круга «Балтика» победила «Зенит-2» с минимальным счетом 1:0. Наша команда, напомним, продолжает биться за сохранение прописки в ФНЛ. Пока что балтийцы находятся на спасительной 15-й строчке, но преимущество над ближайшим преследователем составляет всего два очка.

Начало в 16.00.

Дворец спорта «Янтарный»

«ЛОКОМОТИВ» - ДИНАМО-КАЗАНЬ» (0+)

.Фото: Роман Китайцев

Победив в четвертьфинальной серии красноярский «Енисей», наша команда вошла в четверку сильнейших команд Суперлиги и получила право в следующем сезоне представлять Россию в еврокубках. А в субботу «Локо» начнет полуфинальную серию игр плей-офф, где нам предстоит померяться силами с девушками из Казани. В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом. В матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России мы проиграли 2:3, а потом уже в чемпионате на своей площадке с такии же счетом победили. Причем по ходу встречи уступали по сетам 0:2. Вот и на этот раз противостояние обещает стать не менее боевым.

- Конечно, дома начинать всегда приятнее. К тому же при такой поддержке болельщиков, которая есть у нас. Много раз уже говорили, что это – наш седьмой игрок. Они реально нам помогают! - отметила в недавнем интервью блокирующая «Локомотива» Валерия Зайцева.

Начало в 18.00.

Калининградский зоопарк

«УМЫВАЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНИК И МОЧАЛОК КОМАНДИР» (13+)

Все любят купаться. Некоторые животные делают это с особым удовольствием и каждый – по-своему. Например, муравьед никогда не намочит хвост, а тапиры с огромным удовольствием подставляют бока, морду и лапы под щетку и душ. Медведи обожают воду, а львы – истинные кошки – предпочитают держаться от водоемов в стороне. Об этих и других «банно-гигиенических» подробностях из жизни питомцев зоопарка расскажет ведущий экскурсии – главный зоолог Светлана Ярова. Экскурсия сопровождается показательным мытьем тапиров и купанием муравьедов!

Сбор у вольера енотов у центрального входа.

Начало в 11.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ СРЕДИ ЮНИОРОВ (0+)

Впервые в истории в Калининграде пройдут престижные юниорские соревнования по регби-15 среди европейских сборных. Участвуют команды из 8 стран (включая Россию), которые разыграют 1/4, 1/2 и финал - места с первое по восьмое. Игровые дни запланированы на 14, 17 и 20 апреля, матчем открытия станет встреча российских и румынских регбистов на «Сельме». Всего зрители увидят 12 матчей на трех аренах. У турнира есть собственная страница www.u18.rugby.ru , где можно узнать расписание первого игрового дня и дальнейшую жеребьевку. Доступ на соревнования - по единым билетам.

Расписание воскресных матчей:

14.00. Испания - Нидерланды (Сельма)*

15.30. Португалия - Бельгия («Локомотив)

17.00. РОССИЯ - Румыния (Сельма)

18.30. Германия - Грузия («Локомотив»)

*В скобках указаны стадионы, на которых пройдут игры.

Калининградский музей искусств

14 апреля

БРАСЛЕТ С ЯНТАРЕМ (12+)

Творческая мастерская «Академии янтаря» вновь откроется в Калининградском музее изобразительных искусств . Создать стильное украшение поможет художник по янтарю Жанна Лопаткина. «Мы разработаем эскиз, познакомимся с бормашиной и создадим мягкие браслеты. В нашем распоряжении – янтарь, кожа, шнур, нити, клей, бормашина, карандаши, бумага, ножницы. Все материалы предоставляем. Каждый создаст свое неповторимое украшение и заберет с собой», – говорит Жанна Лопаткина.

Стоимость билета – 300 рублей, количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефонам 46-71-31 или 46-71-43.

Начало в 12.00.