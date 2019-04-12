Польша вслед за Эстонией запретила паруснику «Седов» зайти в свои территориальные воды

Калининградский парусник «Седов» получил запрет на вход в территориальные воды Польши. Накануне аналогичным образом нашему судну не разрешили зайти в территориальные воды Эстонии. Причиной запрета вновь стало то, что на борту барка находятся курсанты из Крыма.

- Это нас не обрадовало. Европа лишила себя возможности увидеть наш парусник. Но это никак не ставит под угрозу выполнение государственного задания на прохождение практики курсантов. Мы можем обойтись без заходов в порты. В конце концов, до середины 1970-х годов «Крузенштерн», например, не заходил в иностранные порты. Что касается запаса продуктов, то его вполне можно обеспечить. На данный момент запасы есть минимум на 2-3 недели, - говорит «Комсомолке» Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, в чьем ведении находится барк «Седов».

При этом ректор отметил, что «до Калининграда меньше суток хода».

- Доснабдиться можно, вернувшись в Балтийск или Калининград в любой момент, - говорит Владимир Волкогон. - Если бы мы заведомо знали и предполагали такие действия соседних стран, то мы бы по-другому формировали план-график рейсов, график заходов в порты и график снабжения судна. В данный момент мы решаем, как продолжить государственное задание на прохождение практики курсантов – все же это наша первостепенная задача.

2 мая «Седов» должен по графику вернуться в Калининград для плановой смены практикантов.

Отмечается, что следующим рейсом практиканты-курсанты из Керченского государственного морского технологического университета не пойдут, и это связано с планом, а не с недавними инцидентами.

Далее по плану рейсов парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в Гамбург 9-10 мая по приглашению немецкой стороны.

Напомним, барк «Седов» вынужден был пойти в польскую Гдыню после того как получил запрет на заход в территориальные воды Эстонии.

Решение об отказе в доступе российскому судну было принято премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Калининградский парусник «Седов» 4 апреля отправился в первый рейс навигации-2019. Для судна это юбилейный, сотый рейс. В него ушли члены постоянного экипажа и 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства, в том числе из Керченского государственного морского техуниверситета.