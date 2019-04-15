Призыв-2019: куда в этом году поедут служить призывники из Калининграда

Как обычно, 1 апреля многим калининградцам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет было не до смеха. Ибо именно в этот день в России стартует весенняя кампания по призыву граждан на срочную военную службу. Задание Генштаба для самого западного региона страны на этот раз – поставить под ружье чуть более 1100 юношей соответствующего возраста.

На «самоволки» нет времени

Хотя вооруженные силы Российской Федерации, как и Советская армия, комплектуются по экстерриториальному признаку, для призывников из эксклава сделано исключение. Почти все они останутся на территории области – на кораблях, а также в частях и подразделениях сухопутной группировки Балтийского флота.

- Так, хорошо это или плохо, когда родительский дом находится, фактически, по другую сторону забора воинской части? – спрашиваю я военного комиссара Калининградской области Юрия Бойченко.

- Однозначно нельзя ответить. Мы заинтересованы в том, чтобы по окончании срочной службы как можно больше юношей осталось служить уже по контракту. В этом отношении наличие рядом родных играет положительную роль, по крайней мере, семье контрактника не нужно будет никуда далеко переезжать. Отрицательные моменты, конечно, тоже присутствуют – например, больше соблазна уйти в самовольную отлучку. Но сегодня даже срочники так плотно заняты боевой учебой, постоянно находясь на полигонах,, что на неуставные развлечения времени практически не остается. И, кстати, мы стараемся соблюдать экстерриториальный принцип хотя бы в пределах региона. То есть, если юноша призывается, допустим, из Гусева, то служить уйдет, скажем, в Балтийск. А если призывник из Балтийска, скорее всего, парня направят в воинскую часть куда-нибудь под Черняховск. Хотя, конечно, определяющее значение имеет состояние здоровья. Впрочем, даже если срочник из Балтийска попадает на боевой корабль: сначала пройдет курс молодого бойца, потом уйдет в морской поход, вернется – уже увольняться пора!

- А вообще, реально всего за год обучить срочника военной профессии? Помнится, даже когда служили два года, и техника была менее сложной, чем современная, это было сделать очень непросто.

- И сейчас это сложно. Многое зависит о того, как командир части сможет организовать учебный процесс. Я сам прослужил в морской пехоте от командира взвода до командира бригады, поэтому знаю, о чем говорю. Играют роль индивидуальные способности – одни вполне успевают освоить азы военной специальности, другие, увы, нет. Оттого и делается упор на контрактников. А вообще, в войсках всегда говорили, что боец начинает служить по-настоящему только после года, до этого он только учится. Поэтому, конечно, есть такая проблема. Но с другой стороны, само наличие обученного военного резерва чрезвычайно важно для государства.

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Корабелы по призыву

Большой интерес у призывников вызывает такое нововведение Минобороны как научные роты. Вот только попасть туда не просто, нужно и впрямь обладать недюжинными способностями, поскольку отбор весьма придирчивый и строгий. Из 1201 человека, отправившегося служить прошлой осенью, один-единственный удостоился чести быть зачисленным в научную роту Военной академии связи в Санкт-Петербурге! Хотя похожие подразделения есть и в нашей области: по итогам предыдущего призыва 20 калининградцев пополнили ряды научно-производственной роты, дислоцирующейся на заводе «Янтарь». Весной планируется набрать еще столько же корабелов по призыву. А вот ажиотаж вокруг альтернативной службы заметно спадает. В этом году только шестеро призывников объявили, что убеждения не позволяют им взять в руки оружие.

- Ну, что, вместо автоматов повесят на плечо почтальонские сумки, - пожимает плечами Юрий Бойченко – Или найдут применение в домах-интернатах для престарелых. Какие конкретно причины называют? В прошлом году один из Гвардейска, помнится, сослался на религиозные мотивы. А вот заявивших о своей нетрадиционной сексуальной ориентации пока еще ни одного так и не объявилось почему-то. Пока остается проблема с теми, кому не удается вручить повестки – их за прошлый год набралось 1200 человек, и еще 11 оповещенных на призывные комиссии не явились, попав в разряд уклонистов. Хотя, на мой взгляд, занятие это довольно бессмысленное, ведь еще далеко не факт, что все они будут признаны годными по медицинским показателям. А вот дальнейшую жизнь себе здорово осложнят. Отметка в документах о том, что их обладатель не прошел военную службу, например, потом не позволит занимать руководящие должности в госструктурах.

- В какие войска обычно просятся призывники?

- Как всегда, в избытке желающих служить в воздушно-десантных войсках, но поскольку подразделений ВДВ у нас в области сегодня нет, выбирают части морской пехоты или службу на кораблях Балтфлота. Но это уже, если здоровье позволяет.

Именно показатель здоровья призывников всегда считался важнейшим. Для нашего региона он сегодня равен 76 процентам – один из лучших в РФ. (Кстати, может, потому калининградцев теперь охотно стали набирать в Президентский полк, хотя во времена СССР выходцам из самой западной области служить в Кремле вряд ли светило.) Ну а типичные заболевания нашего времени: органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, плохое зрение и сколиоз – последние два недуга, как убеждены специалисты, объясняются чрезмерно большим временем, проводимым за компьютером.

«Амазонки» с ракетами

- Юрий Владимирович, можно узнать ваше отношение к возможности призыва на срочную военную службу наравне с парнями девушек, как это делается в армии обороны Израиля?

- Ну а почему нет? В военные училища у нас ведь девушек уже вовсю набирают. Могу даже больше сказать. Когда я еще командовал бригадой морской пехоты, пришел приказ сократить женский личный состав. Ну, совсем увольнять жалко, но имелась возможность зачислить женщин на должности операторов ПТУР (противотанковая управляемая ракета, движение которой до цели регулируется вручную по проводу, лазерному лучу или радиоканалу – Ред.). Решил провести пробные стрельбы. И выяснилось, что наши «амазонки» стреляют лучше сослуживцев-мужчин! Вот что значит чуткие женские пальцы!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разведчики отрабатывают прыжки с парашютом

Николай ЛИТВИНОВ

Военнослужащие подразделений разведки соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота приступили к выполнению практических прыжков на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет». Все это входит в плановые занятия по парашютно-десантной подготовке. Прыжки проходят на одном из полигонов в Калининградской области.

- Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров как в дневное, так и ночное время, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

До конца следующей недели военнослужащие подразделений разведки совершат свыше 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.