Калининградец расстрелял посетителя пивного бара.

В расположенном на улице Эльблонской магазине разливного пива произошел конфликт между покупателями. Чем уж именно не понравились друг другу 33-летний горожанин и двое посетителей магазинного бара, сейчас выясняют полицейские. Но словесная перепалка довольно быстро переросла в драку, а та, в свою очередь закончилась тем, что один из участников применил оружие.

К счастью, пистолет оказался не боевым, а травматическим. Но и двух выпущенных из него пуль вполне хватило для того, чтобы 21-летний калининградец свалился, получив ранения в живот и в ногу. Второго, 40-летнего оппонента стрелок обрабатывал уже рукояткой своего оружия, нанеся несколько ударов по голове. Оставив на поле боя два тела, победитель удалился – как потом выяснилось, к себе домой, чтобы переодеться. Тем временем встревоженные пальбой обыватели спешно названивали в полицию.

- По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изъяли гильзы и следы крови с места происшествия, опросили свидетелей. Ориентировки с приметами подозреваемого были направлены всем наружным нарядам. По горячим следам в одном из дворов Московского района подозреваемый был задержан.

При обыске в его квартире нашлись и кроссовки, забрызганные кровью одного из потерпевших. Кстати, обе жертвы хулигана сейчас находятся в больнице. Сам же нападавший уже фигурирует в уголовном деле о хулиганстве с применением оружия. Действующее законодательство предусматривает за подобные деяния лишение свободы на срок до 5 лет.