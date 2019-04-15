Жители Калининграда жалуются, что их автомобили эвакуируют по ночам

Жители микрорайона Сельма в Калининграде жалуются на ночную эвакуацию машин. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал руководитель областной общественной организации защиты прав автомобилистов "ОСА" Георгий Румянцев.

- В новых домах управляющие компании оборудовали во дворах стоянки и по правилам разметили места для инвалидов. Мест для парковки не хватает (возможно, и инвалидов такого количества нет!). Водители паркуются на эти места и туда в ночное время повадились эвакуаторы. Кстати, везут такие машины не на Портовую, а на Стрелецкую — на ночную штрафстоянку. Заплатить за парковку на местах для инвалидов приходится пять тысяч рублей, - рассказал Румянцев.

В ГИБДД говорят, что в Калининграде эвакуируют от 20 до 50 машин в день. В предпраздничные дни нарушений больше. Инспекторы несут службу согласно карточке маршрута патрулирования, и в случае фиксации нарушения информация передается в дежурную часть, на место подъезжает инспектор с эвакуатором. А если правила парковки нарушают несколько машин, то выбирают ту, которую легче забрать с учетом возможностей эвакуатора.

- Некоторые ставят себе на крышу велосипед, чтобы сложнее было эвакуировать (высота автомобиля увеличивается на полтора метра), - рассказывает адвокат Денис Главацкий. - В больших городах появился новый способ — устанавливать щиты, которые прикручиваются к колесам и не дают зацепить их.

Также среди калининградцев ходит слух, что эвакуаторщиков чаще можно увидеть на улицах, прилегающих к Портовой (неподалеку от штрафстоянки). Мол, чтобы не тратить бензин и не стоять в пробках, эвакуаторщики крутятся там.

- Плана по эвакуации в Калининграде нет, а в районе штрафстоянки как раз нарушают меньше всего! - утверждает Алексей Анахов, начальник центра дорожного и технического надзора управления ГИБДД по Калининградской области. - Раньше из-за рынка больше нарушали, а сейчас — как в любой другой части города.

Калининградцы пользуются возможностью сообщить о неправильно припаркованных машинах. Можно позвонить в дежурную часть ГИБДД или сделать три фото и направить на официальный сайт УМВД в раздел «Прием обращений».

Если вашу машину эвакуировали, позвоните по тел. (4012) 552-511, 552-512. Телефон дежурной части ГИБДД.