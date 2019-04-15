2019-04-15T15:49:42+03:00
Общество

Клещи в Калининградской области в 2019 году: опасные районы на карте

Тревожнее всего ситуация в Калининграде, Багратионовском районе и Советске
Ольга ГончароваАлександр КАТЕРУША
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В Калининградской области началась активная противоклещевая обработка территорий.В Калининградской области началась активная противоклещевая обработка территорий.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Калининградской области с отступлением холодов начался сезон активности клещей. За первый квартал 2019 года зарегистрировано уже 47 пострадавших от кровососов.

За 2018 год число пострадавших от присасывания клещей по области составило 4633 человек.

Для вас мы составили карту, на которой видно, в каких районах больше всего укушенных - "Клещи в Калининградской области в 2019 году: опасные районы на карте".

Где кусают клещи Фото: Роман Китайцев

Где кусают клещиФото: Роман Китайцев

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Осторожно: химическая атака!»

В Калининградской области началась активная противоклещевая обработка территорий

- Клещи являются переносчиками этой инфекции центральной нервной системы, а также Боррелиоза Лайма - системного заболевания, которое поражает различные органы и ткани, кожу, сердечную, нервную систему. Одной из основных мер борьбы с переносчиками клещевых инфекций является акарицидная обработка, - объясняют в региональном управлении Роспотребнадзора. – Мы настоятельно рекомендуем жителям области провести ее на территориях вокруг своих загородных домов, а также на дачных и садовых участках. Эту работу лучше проводить в апреле - начале мая. Лесопарки, парки, скверы, другие территории обрабатывать должны в ранние утренние часы до 7:00 или после 22:00, в безветренную погоду, при низкой температуре воздуха и слабом ветре, предварительно проинформировав население.

Дело в том, что применяемые дезинсекционистами яды губительно действуют не только на кровососов, но и на нас с вами. Попадание препарата в человеческий организм может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, приступ бронхиальной астмы, химический ожог, отравление.

Однако, например, утром 2 апреля, когда взрослые спешили на работу, дети - в школы и детские сады, а кто-то выгуливал своих четвероногих питомцев, одна из управляющих компаний в Пионерском начала травлю клещей. Причем, без предупреждения. Кстати, с моря дул довольно крепкий ветер…

По горячим следам отдел Роспотребнадзора по Зеленоградскому району провел проверку. В действиях организации, занимавшейся дезинсецией, выявлены нарушения Кодекса об административных правонарушениях РФ. Поэтому, если вы увидели, что клещей начали травить среди бела дня, немедленно сообщайте об этом в Роспотребнадзор, местную администрацию и полицию.

Заказать профессиональную услугу по противоклещевой обработке можно в АНО «Дезинфекция» (Калининград, ул. Ялтинская, 84), ООО «Балтдезсервис» (Калининград, ул. Величавая, 2), АНО «Санэпидсервис» (Зеленоградск, ул. Московская, 4а), АНО «Межрайонная санэпидпрофилактика» (Черняховск, ул. Пионерская, 21), ООО «Профилактика» (Светлый, ул. Советская, 47).

ИСТОЧНИК KP.RU

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