Красиво жить не запретишь: депутаты Калининграда заработали за год полмиллиарда рублей

Апрель - традиционная пора публичных отчетов представителей власти о своих доходах за предыдущий год. Одним из первых в нашей области эти сведения опубликовали депутаты городского совета Калининграда. Суммарно 27 народных избранников заработали в 2018 году 538 миллионов рублей.

Про деньги

По сравнению с прошлой декларацией, в рейтинге горсовета сменился лидер. Если в 2017 году наибольший доход показал Евгений Верхолаз, то по итогам 2018-го его обошел коллега Валерий Макаров. Оба депутата, напомним, занимаются строительством. При чем, у Макарова доходы выросли почти вдвое - до 172 миллионов против 90 миллионов в прошлый раз. У Верхолаза 2018-й тоже оказался весьма успешным - прибавка в 23 миллиона по сравнению с 2017-м.

На постоянной основе и зарплате из бюджета в горсовета работают всего двое. Это председатель Андрей Кропоткин и его заместитель Андрей Шумилин. Доходы Кропоткина за год несколько снизились и чуть-чуть не дотянули до двух миллионов рублей (в 2017-м было 2,087 млн.) У Шумилина, напротив, сумма увеличилась почти на 200 тысяч.

Хуже всего финансовые дела сложились у Владислава Хоменко, который заработал 94 тысячи рублей (в 2017-м у него было 899 тысяч). Самый звездный депутат горсовета нынешнего созыва, актриса Александра Яковлева пополнила личный бюджет на 528 тысяч рублей.

Валерий Макаров заработал больше всех.Фото: Горсовет Калининграда

Авто: «Бентли», «Лексусы» и... ГАЗ

Самый большой автопарк - у Александра Колодяжного. Правда, он включил в список не только 6 личных автомобилей (лимузин Mercedes S-класса, внедорожники Mercedes GLE , Lexus LX, Toyota Land Cruiser, пикап Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter), но и грузовую технику - 4 тягача марок MAN, Scania и Karnell, отечественный ГАЗ-66, а также 3 экскаватора, 2 погрузчика, бульдозер и прицеп. Кроме того, депутат владеет двумя надувными лодками.

В основном подбор транспорта у самых состоятельных депутатов стандартный - почти у каждого Mercedes, Lexus или BMW. Наиболее контрастный гараж у Яны Давыденко, которая одновременно владеет дорогим BMW X6 и бюджетным Renault Logan.

Самая дорога машина - у супруги депутата Андрея Кудрявцева. Это роскошный Bentley Continental, цена которого в автосалоне начинается с 14 миллионов рублей. При этом доход супруги тоже наибольший среди депутатских жен - 72 миллиона рублей. Второе место в женском рейтинге занимает супруга Андрея Шумилина, которая задекларировала 11,4 миллиона. Жена самого «доходного» депутата Валерия Макарова, для сравнения, заработала скромные 1,4 миллиона. Интересно, что ни одного автомобиля в собственности у Макаровых в прошлом году не было.

Жилье: от Белоруссии до Испании

Если рассматривать исключительно дома, то наибольшей площадью отличается жилище Андрея Кудрявцева - внушительные 1307 квадратов! На втором месте дом Олега Мигунова (363 кв. м, в пользовании), третья строчка - у Давыденко (358 кв.м, в пользовании). Дом Валерия Макарова (262 кв. м) в тройку не попадает, зато у супруги депутата есть дом площадью 418 квадратных метра.

Больше всего иностранной недвижимости нашлось у Олега Петросова - участок и жилой дом в Испании, квартира и парковка в Латвии. У супруги Валерия Макарова в собственности обозначена половина дома в Белоруссии.

У Андрея Кропоткина в пользовании находится квартира в Испании площадью 130 квадратных метров (она же - в пользовании несовершеннолетнего ребенка Кропоткина). Еще одна квартира (104 квадрата) есть у председателя горсовета в нашей стране и тоже находится в пользовании.

У остальных депутатов вся недвижимость расположена в нашей стране.

СРАВНИМ?

Топ-10 депутатов по доходам за 2018 год, руб.

1. Валерий Макаров - 172,2 млн.

2 . Евгений Верхолаз - 160,7 млн.

3. Александр Колодяжный - 70,6 млн.

4. Олег Петросов - 59,4 млн.

5. Андрей Кудрявцев - 21,7 млн.

6. Яна Давыденко - 18,1 млн.

7. Юрий Самородов - 10,8 млн.

8. Сергей Коняев - 8,1 млн.

9. Андрей Шумилин - 1,989 млн.

10. Андрей Кропоткин - 1,979 млн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У Алексея Силанова - 3 миллиона рублей

Почти одновременно с горсоветом доходы главы города обнародовала администрация. Мэр Калининграда Алексей Силанов в финансовом плане оказался успешнее коллеги Андрея Кропоткина и заработал за год 3 миллиона 80 тысяч рублей. Еще 561 тысячу принесла в семейный бюджет супруга Алексея Николаевича.

Интересно, что после смены кресла депутата Госдумы на пост главы Калининграда доходы Силанова снизились на полтора миллиона рублей.