Обучение пока бесплатно: в Калининграде начинает работу филиал Московской консерватории имени Чайковского

В Калининграде начал работу филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Представительство получило название «Балтийский». Филиал известной музыкальной школы в дальнейшем станет частью культурно-образовательного комплекса на Октябрьском острове. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор калининградского филиала ЦМШ Лариса Волкова (которая ранее возглавляла региональный образовательно-методический центр), пока у школы не будет своего здания, денег за обучение брать не будут.

- Пока у нас нет своего помещения, но надеемся, что в течение двух лет эта проблема решится. Платные услуги мы пока не можем предлагать. А в Москве, конечно, учатся и платно. Там обучение для одного ребенка стоит 350 тысяч рублей в год. По Калининграду пока не делали калькуляцию, - говорит Лариса Волкова. - Система обучения в Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского уникальна. Это одна из престижнейших школ в России, это выдающиеся педагоги, это система интегрированных образовательных программ в области искусств - некоторые предметы заменяются специализированными (сольфеджио, ритмика, теория музыки), позволяя не перегружать ребенка, уделять больше времени инструменту. Это профессионально-ориентированная школа. Детей настраивают на профессию музыканта, исполнителя, солиста. Но если даже по каким-то причинам эта профессия не сложится — человек сможет быть искусствоведом, историком музыки, критиком и так далее.

Директор калининградского филиала ЦМШ Лариса Волкова.Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году для калининградского филиала выделили восемь бюджетных мест в начальную школу и пятнадцать - на средне-специальное образование (с пятого по девятый класс). Специальности - фортепиано, духовые оркестровые (кроме саксофона) и духовые струнные. 19 апреля на базе детской музыкальной школе им. Р. М. Глиэра» (по ул. Огарева, дом 22) пройдут вступительные музыкальные прослушивания, на которые приедет директор ЦМШ Валерий Пясецкий.

- Мы хотим видеть как можно больше «нулевиков» - тех, кто еще не занимался в музыкальной школе, - говорит Лариса Волкова. - Чем ребенок младше, тем проще с ним работать. Кстати, многие из тех, кто сейчас подали к нам документы, год назад ездили в Москву и пытались поступить там. Так что для них это настоящий подарок.

Когда для калининградского филиала ЦМШ построят здание на Октябрьском острове, там смогут учиться и жить не только ребята из других городов области, но даже из других регионов России. Директор утверждает, что такие запросы на почту уже приходят. А рядом с интернатом построят служебные квартиры для преподавателей.

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