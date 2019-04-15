Виноваты застройщики? Почему в Светлогорске обмелело озеро Тихое

Еще в марте жители Светлогорска забили тревогу – на глазах обмелело озеро Тихое, одна из красивейших достопримечательностей курорта. Уровень воды упал настолько, что по бывшему Мельничному пруду можно было ходить в сапогах, озеро стало походить на болото, погибла рыба.

Сейчас уровень воды в озере, по словам главы администрации Светлогорска Владимира Бондаренко, ниже максимально возможного на 30 сантиметров.

- Озеро является прудом, имеет шлюз и уровень воды рукотворно понижается или повышается, - напомнил Бондаренко. - Мы понизили уровень воды, чтобы почистить устье реки Светлогорки от песка, а берега от мусора. Озеро спустили почти на метр. Делаем это один-два раза в год. И каждый раз возникают слухи, что началась экологическая катастрофа. Когда шлюз поднимается, то скорость подъема воды зависит от погодных условий. Зима была сухая, поэтому озеро набирается медленно, но на полметра уже вернулось. Все будет в порядке и переживать не о чем.

Опасения местных жителей во время обмеления озера возникли еще и потому, что по заказу застройщиков русло речки Светлогорки не так давно изменили, а саму реку частично загнали в трубу. При этом именно Светлогорка – основной источник пополнения водных запасов озера Тихого.

- Работы проводились по проекту, который прошел экологическую и государственную экспертизы. Но к этому наша администрация отношения не имеет, - отметил Владимир Бондаренко. - Да часть русла реки на протяжении 250 метров закрыта в трубу. Зачем? Вопрос к застройщику. Выдано разрешение на строительство. Мы не были заказчиком и не оплачивали эту работу.

- Активисты Светлогорска запрашивали информацию в прокуратуре Светлогорска, областной прокуратуре, природоохранной прокуратуре. Прокуратура ответила, что все сделано в соответствии с действующим законодательством и проектной документацией, - рассказал нам Сергей Горчаков, руководитель фирмы-застройщика «Бизнес», выступающей также заказчиком реконструкции русла реки Светлогорка. - Экологический ущерб вмешательства в природу рассчитан. Произведена компенсационная оплата. Выпущены рыбки в акваторию для того чтобы ущерб компенсировать. Все разрешительные документы прокуратуре предоставлены,

И все-таки местные рыбаки переживают. Здесь было клевое место. Правда, массового мора озерной фауны официально, к счастью, не установлено - представители природоохранных ведомств провели проверку и поблагодарили неравнодушных граждан Светлогорска, за сообщения «об угрозе гибели рыбы и обмелении озера».