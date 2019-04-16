Президент Ассоциации IPChain: Не делиться сегодня стало невыгодно

Накануне в Светлогорске во второй раз прошел IPQuorum – одна из ведущих дискуссионных площадок страны, посвященная вопросам интеллектуальной собственности. Как сообщили в областном правительстве, в этом году форум собрал в «Янтарь-холле» около тысячи участников: представителей органов власти и бизнеса, международных экспертных организаций.

Открывая мероприятие, губернатор Антон Алиханов отметил, что тематика форума очень близка Калининградской области.

- С учетом специфики региона, развитие здесь интеллектуального потенциала является залогом и одним из ключевых драйверов устойчивого экономического развития территории и повышения уровня жизни, – заявил глава области.

По словам Алиханова, в Калининградской области формируются благоприятные условия для развития науки и творчества. В том числе, с этой целью была проведена «перезагрузка» законодательства об Особой экономической зоне, создавшая беспрецедентные преференции для IT-сектора. Это стало одним из ощутимых стимулов для развития в Калининграде профессионального IT-сообщества и сферы инжиниринговых услуг. Кроме того, в этом году увеличилось финансирование исследовательской деятельности.

В кулуарах форума "Комсомолка" поговорила с Андреем Кричевским, президентом Ассоциации IPChain.

- Андрей Борисович, вы как идейный вдохновитель и организатор IPQuorum 2019, какие основные цели ставили? Как оцениваете итоги?

- На коммуникационной площадке в Светлогорске мы встречаемся уже во второй раз. В этом году в качестве ключевого фокуса выбрали тему человеческого капитала. И попали в десятку. Ведь интеллектуальная собственность – это крайне необычная сущность, в частности инструмент трансфера интеллектуальной деятельности в экономический оборот. Мы обсудили самые разные проблемы экономики, посмотрели с точки зрения того, как инструментарий института интеллектуальной собственности может быть применен для их решения. Где-то этот инструментарий мы попытались «расшить» до его исходных смыслов, чтобы адаптировать под нужды современной экономики, под нужды творцов сегодняшнего дня. Потому что мы понимаем, что никакой институт не может оставаться неизменным, он должен двигаться, меняться, соответствовать времени. Эти цели достигнуты. Мы обсудили колоссальный спектр вопросов. Когда замахнулись, поняли, страшно, но работу делать надо. Видели, как люди встречаются, общаются, стыкуются. Это было живое общение, причем людей из разных сфер бизнеса, культуры, искусства, и не только в деловой обстановке.

В этом году форум собрал в «Янтарь-холле» около тысячи участников - представителей органов власти и бизнеса, международных экспертных организаций.Фото: Правительство Калининградской области

- По официальным данным, на форум приехало порядка 2 тысяч участников из 30 стран мира. Какова его география?

- География огромна. Приведу пример. Среди участников и спикеров, члены Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), Это международная неправительственная организация, в ее составе ведущие национальные общества в странах ЕАЭС, СНГ, ЕС, БРИКС. Она объединяла Россию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Кыргыстан, Азербайджан. Сегодня в нее приняты представители Молдовы, Турции, Китая и Монголии. Мы слушали спикеров из Италии, Германии, Израиля, США, Сингапура, Китая. Были представлены участники с Кубы и Арабских эмиратов. Так что принимали гостей со всего мира. И основная причина такого широкого участия, что подобных мероприятий, такого уровня по интеллектуальной собственности, которые охватывают ее в полном объеме, нет. Мы же обсуждали проблемы от авторского права до средств индивидуализации. В архитектуре форума можно выделить: человеческий капитал, право и технологии, деньги и рынки. Разговор шел о всех сферах экономики, включая музыку, литературу, журналистику, медиа, кино, анимацию, компьютерные игры, спорт, медицину.

- Что наиболее актуально сегодня, защита авторских прав?

- Нет, это, конечно, важно, но не главное. Главное, как сделать так, чтобы то, что ты создаешь было доступно миру и приносило деньги. Это изменение парадигмы, мир поменялся. Суть в том, что надо делиться, не делиться стало невыгодно. Впрочем, это общечеловеческая философская традиция. Цивилизация развивается по спирали, мы идем от сжимания к полному раскрытию. Сейчас в тренде индивидуализация. Все становится очень индивидуально, мобильный телефон вы подстраиваете под себя, любой девайс не принимается, если не имеет возможности для индивидуализации. В сфере управления правами развивается индивидуальное управление, уходят посредники. С одной стороны – только «Я», с другой индивидуум хочет отдать себя, стать доступным миру, чтобы о нем знали и при этом, естественно получать доход. На этом странном наложении полюсов друг на друга и есть движение вперед.