У польских фермеров закончились земли - они начали осваивать калининградские

Масштабные сельскохозяйственные работы развернулись в Полесском районе. Техника вышла на земли, которые долгое время оставались в запустении. Руководит процессом фермер из Польши Роман Романовски. На родине у него 12 тысяч га, а теперь он решил осваивать и наши территории.

- Эти земли не пахали минимум 15 лет. Возле леса не обрабатывали, наверное, лет 40, а то и вообще с окончания войны. Еще немцы чистили каналы, а после них никто не чистил. Когда мы пришли, вода стояла, мы просто тонули. На сегодняшний день поля сухие, - говорит Роман Романовски. - Весь объем земли будет засеян яровым рапсом. Только рапс может расти на такой земле, которую долго не пахали. В перспективе - пшеница и кукуруза.

На возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ, мелиоративных и агрохимических мероприятий компания «Романовски Агро» получила господдержку - более 15,5 млн рублей. Это российско-польское предприятие уже в 2019 году планирует увеличить посевные площади до 3,5 тысячи гектаров за счет проведения культуртехнических работ.

Интересно, что в прошлом году таким образом в Полесском районе в порядок привели около 600 гектаров, неиспользуемых длительное время. Ранее эти земли находились в федеральной собственности – Калининградского НИИ сельского хозяйства, у которого еще остаются участки, неиспользуемые по назначению.

Как заметил губернатор Антон Алиханов, осмотревший поля, в регионе еще много земли, требующей особого внимания с точки зрения проблем мелиорации. Особенно актуален вопрос мелиоративного обустройства для польдеров – участков, расположенных ниже уровня моря.

Деньги на проведение работ заложены в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Калининградской области», которую совсем недавно продлили до 2025 года.

- Мы видим новые мероприятия, в том числе связанные с финансированием мелиорации в части Министерства сельского хозяйства России. Это достаточно существенные средства, которые позволят нам, в том числе, реконструировать и обновить оборудование на большом количестве станций, - заявил Антон Алиханов. - Плюс к этому федеральный Минсельхоз будет выделять более 4 миллиардов рублей до 2024 года. Таким образом, думаю, справимся с задачей развития системы мелиорации, создадим новые рабочие места на селе за счет возвращения земли в оборот.

До недавнего времени эти живописные места были в основательном запустении.Фото: Александр КАТЕРУША

Специально для развития мелиорации в регионе создано государственное бюджетное учреждение «Калининградмелиорация». Его возглавил Александр Булатов, профессиональный инженер-гидротехник, который 30 лет трудится в сфере мелиорации региона.

Для решения проблем подтопления калининградских земель компания Siemens подготовила концепцию системы мониторинга и управления польдерными системами.

- Система устроена так: земли, которые подвергаются анализу, будут оснащаться датчиками, информация с которых идет в общую систему мониторирования и принимается решение о включении тех или иных насосных станций. Это позволяет или насыщать земли влагой, если это необходимо, или наоборот осушать, – рассказал директор филиала Siemens в Санкт-Петербурге Андрей Карпилович.

Решения об использовании уникальной системы планируется принять после ее тестирования на территории Полесского района.