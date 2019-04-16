«Порше», коровник, 300 тысяч в день: депутаты Калининградской областной думы отчитались о доходах

После того, как горсовет Калининграда отчитался о полумиллиардных доходах своих депутатов (вместе взятых) за прошлый год, эстафету подхватили в областной думе. Заочное сравнение с городскими коллегами областные парламентарии проиграли. Несмотря на то, что думских депутатов больше, чем горсоветовских (40 против 27), их общий доход оказался меньше - каких-то 430 миллионов рублей.

Но все не так уж плохо.

Деньги

Прошлый 2018 год, если сравнивать с 2017-м, прошел для многих депутатов областной думы куда успешнее. При том, что лидером общего рейтинга снова стал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» Юрий Кесслер, его доходы за это время выросли более, чем вдвое - с 40,8 млн до 111,2 млн. Это, к слову, около 300 тысяч рублей в день.

Троекратный рост показали заработки Евгения Мишина, в 1,7 раза увеличился доход Владислава Дорофеева. Самый мощный рывок совершил гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин, чьи доходы подскочили в 7 раз. Прочти в 3 раза увеличилась итоговая сумма и у спикера Думы Марины Оргеева. В отчете это объясняется продажей имущества (какого именно - не уточняется).

Меньше всего в думе опять заработал Андрей Олейник ( 454 тысячи рублей), которого совсем чуть-чуть опередила Светлана Жирова (526 тысяч).

Среди депутатских жен лидирует супруга Андрея Колесника - 13,1 миллиона рублей.

Недвижимость

Самая просторная квартира среди депутатов, не считая членов их семей - у Марины Оргеевой (175 квадратов). Спикер также указала небольшой домик (42 кв. м) и баню.

Пальму первенства по количеству объектов недвижимости удерживает Андрей Оноприенко - 49 единиц. Среди них только 3 жилых дома, остальное - это участки, хозпостройки и различные сооружения.

Владелец «Вестера» Олег Болычев в это раз в список самых доходных депутатов не попал (заработал скромные 2,6 миллиона рублей), зато по-прежнему выделяется перечнем имущества. Там 26 пунктов, включая 12 земельных участков, 4 жилых дома, погреб и... коровник. Для сравнения, у первого номера в рейтинге Юрия Кесслера недвижимости гораздо меньше - «всего» 3 участка, дом, квартира, 2 гаража и хозпостройка.

Иностранных владений у депутатов нет. Единственное исключение - супруга Аугениуса Абарюса, которая имеет в собственности квартиру в Литве.

Автомобили и яхта

Депутаты облдумы оказались большими поклонниками отечественного автопрома. ВАЗ 21213 («Нива») - у Андрея Тащука, «Волга М-21» - у Михаила Чесалина, ГАЗ 21А - у Игоря Маковского, «Лада Веста» - у Александра Орехова, ГАЗ 67Б - у Александра Федоренко.

Но, конечно же, российскими автомобилями автопарк не ограничивается. Если брать премиальные марки, мы насчитали у парламентариев и членов их семей 8 «Лексусов», 5 БМВ, 9 «Мерседесов» и 2 «Порше» (у Абарюса и Зиновьева). Генеральный директор МСК Центра Игорь Маковский оказался единственным обладателем «Ягуара» (модель ХJ12). А вот Юрий Кесслер в графе «транспорт» указал только скромный минивэн «Форд Гэлэкси», и эта машина в его семье единственная.

Что касается яхт, то счастливым обладателем плавсредства является лишь один из народных избранников - Андрей Оноприенко. Ему принадлежит восьмиметровый круизный катер Bayliner 285.

КОНКРЕТНО

Топ-10 депутатов думы по доходам за 2018 год, руб.

1. Юрий Кесслер - 111,2 млн.

2. Андрей Колесник - 57,3 млн.

3. Михаил Зацепин - 51,6 млн.

4. Владислав Дорофеев - 48,4 млн.

5. Евгений Мишин - 41,2 млн.

6. Игорь Маковский - 17,9 млн.

7. Андрей Оноприенко - 16,3 млн.

8.Аугениюс Абарюс - 15,5 млн.

9. Марина Оргеева - 11,3 млн.

10. Павел Кретов - 5,058 млн.

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