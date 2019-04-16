Наш Нотр-Дам: какие памятники архитектуры сгорели в Калининградской области за последние годы

Уже второй день Калининград вместе со всем миром вздыхает по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери. Обитатели соцсетей готовы чуть ли не с ведрами бежать во французскую столицу, предлагают собирать деньги на восстановление собора, вспоминают, как попали или не попали в Нотр-Дам и выкладывают фотографии себя и родственников на фоне этой достопримечательности. При этом, в той же Калининградской области, прямо сейчас объятой огнем весенних палов травы, за последние десятилетия пожары уничтожили десятки объектов культурного наследия, однако такого громадного количества репостов новости об очередной сожженной архитектурной жемчужине в нашем регионе не набирают. И если трагедия в Париже, скорее всего, будет иметь счастливый финал, потому что французы не могут не восстановить свой главный символ, то судьба калининградских памятников-погорельцев зачастую печальна – кирхи, усадьбы и замки ждет только забвение.

«Комсомолка» напоминает о семи крупных пожарах в Калининградской области, оставивших от объектов культурного наследия только стены.

Галина Сидорова показывает довоенную фотографию кирхи в Больших Бережках.Фото: Иван МАРКОВ

Кирха в Больших Бережках

В марте 2016 года в кирхе поселка Большие Бережки Славского района, построенной в византийском стиле, обрушилась стена. Этот случай напомнил о том, что здесь произошел пожар, зарево от которого наблюдали во всех окрестных поселках.

Как вспоминают местные жители, в конце 60-х годов прошлого века кто-то из местных мужиков решил, что бывшей кирхе, ставшей зернохранилищем, громоотвод не нужен, и выкопал из-под земли огромную медную плиту, к которой был приварен стальной прут, ведущий к шпилю здания. Летом 1971 года во время сильной грозы в шпиль ударила молния. По словам жительницы Больших Бережков Галины Сидоровой, которой тогда было 17 лет, столб огня был таким мощным, что его заметили за десятки километров

- Мне друзья из Ясного говорили, что они наблюдали за нашим пожаром, - вспоминает Сидорова.

Уже в 90-е стены кирхи от окончательного разрушения спас местный житель Анатолий, с ружьем в руках отгонявший от развалин охотников за гранитными блоками из ее основания. Сейчас уходом за руинами занимается Галина Сидорова, которая уже не верит, что здание когда-нибудь восстановят. К слову, объект с 2010 года находится в собственности Русской Православной церкви, которой после обрушения стены служба охраны объектов культурного наследия выписала предписание. Однако мероприятия по восстановлению или консервации здания так и не начинались.

Кирха в поселке Альт Ляппинен (немецкое название Больших Бережков) была построена в 1675 году архитектором Филиппом Хице на средства вдовы графа Филиппа де ля Чиза. Сейчас это единственное в Калининградской области культовое сооружение, возведенное в византийском стиле. В 2007 году кирха была поставлена на учет, получив статус объекта культурного наследия регионального значения.

Руины кирхи в Больших Бережках.Фото: Иван МАРКОВ

Светлогорская вилла Зор

Вилла Зор – это здание-памятник, расположенное в Светлогорске на живописном берегу реки Светлогорки по адресу Заречный проезд, дом №5. Расселен дом был несколько лет назад. Как только объект культурного наследия опустел, его неоднократно пытались сжечь. Последняя попытка явно увенчалась успехом - 4 августа 2017 года виллу пытались потушить несколько расчетов пожарных.

По словам директора светлогорского музея «Колесо истории» Ларисы Быстровой, до войны виллу вместе с семьей занимал инспектор железных дорог и правительственный строительный инспектор Лухт, который был членом Общества благоустройства Раушена, а также членом комиссии Конкурса проектов вилл для Раушена (конкурс проходил в этом городе в 1911году).

После войны по этому адресу поселились сразу несколько семей – вилла превратилась в коммуналку. Расселили ее примерно в 2015-2016 годах. Тогда же общественники предприняли попытку спасения усадьбы - здание попало в список выявленных объектов культурного наследия. Однако, по словам Ларисы Быстровой, экспертизу служба охраны объектов культурного наследия так и не провела. А так как дом расселяли по федеральной программе «Ветхое жилье», власти предусмотрели снос дома и продажу участка под ним.

Вилла Зор в Светлогорске.Фото: Иван МАРКОВ

Творение Фридриха Августа Штюлера

Кирха в поселке Залесье Полесского района известна далеко за пределами Калининградской области, так как построена она была не рядовым мастером, а придворным архитектором Фридриха Вильгельма IV, Фридрихом Августом Штюлером, сильно повлиявшим на архитектурный облик Берлина.

Правда, в апреле прошлого года замаячила надежда на восстановление объекта. Тогда руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что на кирху обратил внимание некий московский меценат. Чиновник тогда добавил, что реставраторы вскоре должны прийти к нему за разрешением на проектирование объекта.

- Кирха в Залесье – уникальный объект Фридриха Августа Штюлера, - сообщил тогда Маслов, напомнив о пожаре, случившемся в ней. - К сожалению, была проблема в 2012 что ли году, рухнула там кровля, потом пожар и так далее. Есть меценат, есть понимание, что там будет на выходе, есть договоренность с собственником – это сейчас епархия Черняховская и Славская. Есть и видение того, какая организация займется подготовкой проекта восстановления этого объекта. Не так давно приезжала очень крупная московская реставрационная организация, у которой уникальный опыт работы с памятниками и России и Европы. Редко такие приходят.

Кирха в поселке Залесье.Фото: Иван МАРКОВ

Замок Прейсиш-Эйлау

Судьба собора Парижской Богоматери в 2009 году постигла и замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Пожар там случился в начале июня. Позже экспертами был оценен ущерб - всего 4 миллиона рублей.

- Замок загорелся днем, в обеденное время, - сообщал «Комсомолке» сразу после ликвидации очага возгорания тогдашний начальник пожарной части Багратионовска Анатолий Кубашин. - Сгорела крыша форбурга на площади 60 квадратных метров с дворовой стороны замка. Сейчас милиция и наша инспекция проводит проверку.

Начальник отдела культуры администрации Багратионовского района Людмила Коньшина тогда же заявила, что крышу подожгли подростки, воспользовавшиеся тем, что здание никем не охранялось.

Конечно, в июне 2009-го все чиновники оперативно отчитались перед населением и заявили, что до конца месяца будет осуществлена передача объекта в руки нового собственника (на момент пожара сохранившийся форбург замка был в безвозмездном пользовании шурина Юрия Лужкова Виктора Батурина, которого в Багратионовске с 2007 года никто не видел). Однако, как известно, собственника безуспешно ищут до сих пор, а остатки замка, основанного в XIV веке, продолжают разрушаться (за последние десять лет его крыша еще несколько раз горела).

Замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске горел неоднократно.Фото: Иван МАРКОВ

Жемчужина Немана – усадьба Альтхоф Рагнит

Поджигатели полюбили и усадебный комплекс Альтхоф Рагнит, расположенный в поселке Мичуринский, в пригороде Немана. В мае 2014 года, когда собственник здания практически закончил ремонт в башне господского дома, там произошел жуткий пожар, полностью уничтоживший крышу и все перекрытия. После происшествия здание получило нового собственника. Правда, изменений после этого в усадебном комплексе так и не произошло.

Днем 10 апреля этого года усадьба снова горела – на этот раз огонь уничтожил крышу на хозяйственных постройки. Пожар случился до 15:00, но подоспевшие спасатели постройку спасти не смогли. Через несколько часов руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Комсомолке», что о пожаре ему оперативно доложил глава города.

- Знаю и видео этого пожара есть, - отреагировал Маслов. - Глава звонил – говорит, потушили. Готовим проверку. Горело здание хозпостройки, которое тоже входит в ансамбль.

Сейчас поджигать в усадебном комплексе, построенном в 1860 году семейством баронов фон Мак, уже нечего. Кто будет все это хозяйство, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, приводить в порядок – тоже неясно.

Усадьба Альтхоф-Рагнит.Фото: Иван МАРКОВ

Горящий Шаакен

Утром 27 марта 2012 года жители поселка Некрасово Гурьевского района заметили дым, поднимающийся со стороны орденского замка Шаакен, перестроенного из прусской крепости в 1328 году. После звонка пожарным на тушение приехали 4 пожарных расчета, однако полностью справиться с огнем им удалось только через несколько часов.

В результате пожара полностью выгорело помещение каминного зала и обрушилась кровля здания. Сгорела новая рыцарская экспозиция, которую собственники размещенного в замке музея готовили к открытию нового сезона. Также сгорели многие предметы из музея инквизиции.

Конечно, горел замок и при немцах. Например, в 1606 году пожар уничтожил многие постройки, но после восстановительных работ 1684 года замок был как новенький. Зато не пережили средневековые стены хозяйствования многочисленных переселенцев, занимавших помещения замка с 1960-х до 1990-х годов. К 2000 году объект превратился в руины, а разрушению помог пожар 2012 года.

С 2010 года замок, признанный объектом культурного наследия регионального значения, находится в собственности Русской Православной церкви. Занимающие помещения арендаторы организовали часть восстановительных работ и проводят мероприятия для туристов.

Всё, что осталось от орденского замка Шаакен.Фото: Иван МАРКОВ

Полиция на Клинической

Ну и, конечно, тут нельзя не вспомнить про отделение полиции Ленинградского района на улице Клинической в Калининграде, сгоревшее еще 22 апреля 2005 года и до сих пор не восстановленное. Тогда пожар уничтожил крышу и перекрытия второго этажа. Причем, памятником здание решили признать только через два года, и статус объекта культурного наследия был довольно высоким – регионального значения.

До войны в этом здании, построенном в 1888-1889 годах, располагалась комендатура Кёнигсберга. Его фасад до сих пор украшают два высоких входных портала с горельефами в медальонах в виде голов Марса и Афины.

Интересно, что по поводу превращающегося в руины здания неоднократно жаловался депутатам облдумы бывший глава УМВД по Калининградской области генерал-лейтенант Мартынов, а начальник УМВД по Калининграду Юрий Куртев даже как-то заявил, что среди сотрудников пострадавшего от пожара отдела полиции увеличилась заболеваемость.

В 2014 году отдел полиции №1 переехал из сгоревшего здания на улицу Яналова. Тогда же Мартынов сообщил, что корпус на Клинической не стоит на балансе регионального УМВД и выделять деньги на его реконструкцию никто не имел права.

К слову, через несколько дней отделу на Клинической, ставшему символом калининградской бесхозяйственности, исполнится 14 лет.