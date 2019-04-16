«Комсомолка» подарила книги библиотеке Прибрежного

Наша газета запускает акцию «Комсомолка» дарит книги». В ближайшие недели мы будем развозить полезную литературу по библиотекам региона. Начать решили с поселка Прибрежный, куда доставили сразу два ящика книг - большие иллюстрированные энциклопедии и учебные пособия по английскому языку English Today.

В поселке есть школа, детский сад и молодежный клуб, который начал работу совсем недавно. Библиотека, которая работает здесь с 1965 года – единственный очаг культуры.

- Мы оторваны от больших населенных пунктов. Взрослым и детям больше некуда идти, - говорит заведующая библиотекой Ирина Трембак. - А расположены мы в уникальном здании. Здесь в довоенное время работала школа. Знания мы дарим и сейчас.

В библиотеке обрадовались книгам от «Комсомолки». Совсем скоро они появятся на библиотечных полках.

- Большое спасибо! – говорит заведующая. - У нас есть централизованное комплектование и пожертвования от читателей. Вливания в фонды не такие частые, как нам хотелось бы. Так что книги от «Комсомолки» будут востребованы. Нам важно, чтобы пособия не стояли на полке. Книга должна работать, учить, дарить знания, быть в постоянном обращении!

Библиотека в Прибрежном не пустует. Ежедневно здесь принимают детей и взрослых читателей, проводят мероприятия и встречи. Школьники приходят до и после занятий. По выходным в библиотеке встречают домохозяек, молодых мам, пенсионеров. В прошлом году, например, насчитали больше 15 тысяч посетителей и выдали больше 50 тысячи книг.