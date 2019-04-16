Питерские блогеры - калининградцам: Восстановите исторические здания, и туристы к вам потянутся

Блогеры прячут клады

Питерские блогеры приехали в Калининград в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье». Это - автопутешествия по регионам Северо-Запада, во время и по итогам которых авторы рассказывают об увиденном в городах и маленьких селах.

- Мы заранее продумываем маршрут, ищем все самое интересное, что можно найти в регионе. Причем посещаем не только топовые места и достопримечательности, которые стандартно показывают всем туристам. Мы «ныряем» глубже, заглядываем в необычные места, небольшие памятники и сельские музеи, объекты промышленного туризма. В Калининградской области таких набралось около 100. Увидев наш насыщенный десятидневный маршрут, в министерстве по культуре и туризму Калининградской области даже удивились, - рассказывает руководитель «Сообщества Питерских блогеров» и организатор автопробега Павел Прокофьев.

Авторы много пишут и выкладывают информацию в соцсети. Сначала анонсируют экспедиции, потом организуют онлайн-трансляцию и стримы, которые набирают по несколько десятков тысяч просмотров.

Среди путешественников – журналист «Комсомолки» Илья Крушевский, вооруженный фотоаппаратом и квадрокоптером. С него – большие и подробные отчеты и фоторепортажи.

- Мы за две недели (до 22 апреля) исследуем не только Калининград, но и города области: Светлогорск, Зеленоградск, Советск, заглянем на Куршскую и Балтийскую косу. Кстати, мы уже запустили онлайн-квест в соцсетях, где в игровой манере знакомим аудиторию Северо-Запада с интересными фактами о местах, в которых находимся. Ежедневные вопросы и победители! – рассказывают ребята.

Еще одна фишка экспедиций это клады, которые прячут блогеры. Про каждый снимают видео, дают координаты (в Калининградской области планируют порядка 6 кладов). От вас – приехать и отыскать. Кто найдет спрятанную капсулу, получит приз. О том, как и где искать клады – читайте на сайте проекта.

Другая Россия

Путешественники передвигаются по нашему региону на автомобилях. Поэтому с радостью высказываются о дорогах.

- Дороги в Калининграде лучше, чем в глубинке России. В целом – нормальные. У вас небольшие расстояния, все быстро и рядом. Конечно, нам попадались убитые дороги. Но мы спокойно везде проезжали, - говорит Павел. – Самые большие ухабы встретили в Калининграде во дворах. Когда гуляли пешком и добирались до места проведения Дня селедки, решили срезать дворами и уперлись в волны и колдобины. Хотя мы стараемся не акцентироваться на негативе, а видеть позитив. Его в Калининграде тоже достаточно! Мусор, плохие дороги, развалины – это есть.

Кстати, о развалинах. Первое, на что у нас обратили внимание гости из Питера – это руины.

- Мы ехали и видели много развалин. Хотя хотелось чего-то визуально красивого. Или нам просто казалось, что это развалины. Так случилось с домом в поселке Ясное, на котором сохранились немецкие рекламные надписи. Он, как мы поняли, признан аварийным. Но когда мы пошли его фотографировать, оказалось, что он жилой! Вышла женщина, оказалось, что в доме несколько жилых квартир. Нам показали здание, все рассказали. Хотя мы не поняли – как можно жить в таких условиях? – говорит Павел.

И все же от самого поселка Ясное гости остались под впечатлением.

- Эти старые улочки, немецкие красивые домики… Это же целый музей под открытым небом. Если все отреставрировать и привести в порядок, то можно туристов заманивать. Это же реально сохранившийся уголок старой Пруссии! – говорит Павел. – Понимаю, что для калининградев это привычно. Но, поверьте, для жителей материковой России это в диковинку. Это действительно другая Россия, которая может стать туристической Меккой: непривычная, не такая, как везде, особенная. Уголок старой германии с сохранившимися улочками. Это всем интересно. У вас в каждом городе и поселке есть какие-то красивые места или интересные объекты. Но почему столько руин? Обидно. Нужно навалиться и привести в порядок.

Пожелали питерцы и восстановления Королевского замка, старинных кирх. И их можно понять. Туристам хочется видеть эти объекты.

- Поражает, что то, во что превращены многие замки, кирхи и просто жилые дома – это случилось уже после войны. Вот наш вывод – в мирное время, в советские годы мы сами довели до упадка красивые исторические объекты, оставшиеся в неплохом состоянии после 1945 года. Так что выход один – восстанавливайте все, и туристы к вам потянутся! У нас есть схожий пример – это город Выборг, который в 90-е годы довели до упадка, тлена и запустения. А это уникальное место. Так в последние годы за него взялись: реставрируют, восстанавливают. Да, постепенно, он преображается. У Калининградской области в этом плане гигантский туристический потенциал.

КСТАТИ

Первая экспедиция проекта состоялась в начале марта. За две недели путешественники спели хит «Песняров» у резного палисада в Вологде, заглянули к Деду Морозу в Великий Устюг, посетили вотчину матушки Зимы в Яренске и покормили оленей в Нарьян-Маре - в общем, побывали в настоящей зимней сказке. Летом, через месяц после Калининграда, экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» поедут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение - и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост, едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же виртуальную реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО.