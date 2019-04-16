Разборки на костях: почему в Чкаловске не смогли похоронить всех советских солдат

В последние годы вокруг поискового дела в Калининградской области постоянно возникают скандалы. Один из них тянулся с апреля прошлого года и был связан с братской могилой на территории аэродрома «Чкаловский».

8 апреля перед 75-й годовщиной штурма Кёнигсберга в Чкаловске прошла торжественная церемония похорон 171 красноармейца, погибшего в апреле 1945 года. В тот же день председатель ассоциации поисковых отрядов «Память» Евгений Завертанов, сотрудники которого прошлой весной начинали проводить работы по эксгумации, сообщил «Комсомолке», что дело, начатое им, не завершено. По его словам, в районе аэродрома «Чкаловский» по-прежнему лежат останки красноармейцев, однако дальнейшим поискам и эксгумации почему-то препятствуют в АО «Главное управление обустройства войск», которое проводило работы.

- Сейчас администрация города будет принимать решение по эксгумации останков на территории аэродрома. Там рядом есть еще офицерские и госпитальные захоронения. Как все разрешения будут получены, подключатся поисковики, - заявил Завертанов.

Переписка с "Памятью"

После церемонии погребения в Чкаловске стало не совсем понятно, как удалось отделить от общего обнаруженного захоронения (в нем, по данным донесений о безвозвратных потерях, были похоронены как минимум 183 человека) останки 171 бойца, опознать их и почему-то похоронить отдельно от соратников. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились за комментарием к председателю комитета по социальной политике мэрии Калининграда Анне Апполоновой.

По ее словам, о раскопках на территории аэродрома городские власти узнали во втором полугодии 2018 года, несмотря на то, что работы там проводились с апреля. Причем факт обнаружения останков на тот момент не был документально оформлен.

- Так как к полномочиям муниципалитета относится захоронение советских воинов в торжественной обстановке, мы попросили предоставить нам пакет документов, который необходим в таких случаях, - говорит председатель социального комитета.

Однако документы поисковиками из ассоциации поисковых отрядов «Память» предоставлены не были. Более того, на руках у поисковиков было всего одно личное дело - на уроженца Барнаула младшего сержанта Зиновия Гычева, останки которого были переданы родственникам.

- В августе-сентябре у нас с «Памятью» началась активная переписка, в которой мы потребовали оперативно предоставить все остальные поисковые дела, - продолжает Анна Апполонова. – К сожалению, документы оперативно предоставлены не были. Руководитель поискового движения заявил, что это сложно и требует материальных затрат. Но, понимая, что скоро ударят морозы, и останки могут быть повреждены, мы приняли решение вместе с представителями Балтийского флота и военной прокуратуры забрать все пакеты с останками, которые там были. Мы перевезли их в нормальные условия, на базу МУП «Альта».

Мэрия города, по словам Апполоновой, из-за отказа Завертанова закончить начатые работы и предоставить необходимые документы, обратилась к поисковикам из отряда «Совесть». Последние заявили, что готовы взяться за дело бесплатно, и вскоре выяснили, что в переданном пакете находятся кости не 161-го, как утверждали поисковики из «Памяти», а 171-го человека.

- Я не могу сказать, по каким причинам «Память» не смогла провести работу с документами, но ребята из «Совести» все детально описали в кратчайшие сроки, - заявила Анна Апполонова. - Документы нам были представлены как раз накануне 8 апреля, за что поисковикам спасибо.

Евгений Завертанов вел работы в Чкаловске с весны прошлого года.Фото: Руслан Хисамов

Наших солдат чуть не "превратили" в немцев

Теперь вернемся к председателю ассоциации поисковых отрядов «Память» Евгению Завертанову, на которого в письмах на имя мэра города Алексея Силанова и Анны Апполоновой буквально набрасывается заместитель начальника строительного управления №4 «Главного управления обустройства войск» А.В. Ширинкин, обвиняя в несогласованности работ.

По словам Завертанова, работы он начинал проводить, будучи сотрудником АО «ГУОВ» вместе с Дмитрием Филатовым, однако вскоре сменилось руководство строительного управления №4, и поисковикам потребовалось заново объяснять, зачем и на каком основании проводятся работы. Эта информация дошла до мэрии города, сотрудники которой обратились к начальнику военно-мемориальной службы Балтийского флота Олегу Бобровскому, и тут началось самое интересное.

Бобровский послал на место раскопок председателя еще одной организации под названием «Поисковое движение Калининградской области» Николая Кисиля. По итогам свой проверки он представил документ, который его же коллегами из «Памяти» был назван «филькиной грамотой». В документе утверждалось, что Кисиль провел обследование территории при помощи электромагнитного сканера «Немфис». Этот прибор якобы показал, что в грунте костных останков нет (Дмитрий Филатов утверждает, что этот прибор в принципе не может обнаружить костные останки). Более того, по мнению Кисиля, на этом месте могли быть обнаружены останки только тех солдат, которых случайно пропустили при эксгумации в советское время.

Кисиль считает, что Завертанов с коллегами никак не мог обнаружить останки полутора сотен солдат. В письме также говорится о расположенном неподалеку довоенном немецком кладбище. Таким образом, Кисиль, несмотря на то, что поисковики обнаружили в земле фрагменты советской военной формы, обуви, личные вещи, а также медали, намекает, что «Память» выкопала гражданских немцев.

Что дальше?

Поскольку извлеченных из земли советских солдат после такого отчета ждала неизвестная судьба, потребовалось вмешательство замполпреда Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Романа Балашова, к которому обратились поисковики с просьбой собрать совещание. Именно после его вмешательства были приняты меры по наведению порядка в документах и подготовке к захоронению эксгумированных останков солдат.

На тот момент ни Завертанов, ни Филатов уже в АО «ГУОВ» не работали, а от «Памяти» им их бывшие работодатели продолжить раскопки не позволили, поэтому мэрия согласилась на оперативную подготовку останков к торжественному погребению со стороны поискового отряда «Совесть».

Руководитель «Совести» Руслан Хисамов, получивший необходимое разрешение, приехал на место, где Николай Кисиль до этого якобы не нашел останков. И обнаружил несколько полиэтиленовых мешков с костями и котлован, заполненный водой. Именно в этом котловане, по словам Завертанова, все еще находятся кости 30-40 советских воинов.

Несмотря на то, что с одним недоразумением власти разобрались, и похороны все-таки состоялись, судьба остальных солдат братской могилы по-прежнему остается неизвестной. Кто продолжит работы (и продолжит ли), до сих пор непонятно.