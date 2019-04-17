Ар-деко или опять горисполком: как перестроят здание мэрии Калининграда

Концепцию реновации здания администрации Калининграда обсуждали на заседании градостроительного совета при главном архитекторе Андрее Анисимове. По его словам, возникают вопросы о расширении или приспособлении здания к современному использованию – есть такая мера по содержанию объектов культурного наследия. А здание мэрии, напомним, это бывший «Городской дом» известного архитектора Ханса Хоппа.

Еще больше кабинетов

Проект представил бывший главный архитектор города, ныне советник губернатора Вячеслав Генне. Он показал материалы, которым, по его словам, уже года 3-4.

- Тема то возникала, то замирала. Наверное, это было связано и с изменениями в городе и с бюджетными возможностями, – сказал Генне и начал показывать членам совета довоенные фотографии с видом здания. Было красиво: декоративные элементы, по-особому уложенные кирпичи, красивый вход. Все это было, пока в 1960-е годы здание капитально не перестроили и оно не превратилось в стандартный обком. А в 90-е годы приляпали еще и неприглядный козырек с колоннами.

Проект перестройки здания, подготовленный Вячеславом Генне.Фото: Александр КАТЕРУША

Затем Генне показал, как удачно было отреставрировано нынешние здания ФСБ на Советском проспекте (там смыли страшную краску, открыв родной кирпич). С мэрией он предлагает сделать так же? Увы, нет.

- Если восстанавливать до такого состояния, то предполагаю, сколько это может стоить, - посетовал Генне. – Здание из ар-деко превратилось в классический горисполком, которых по стране огромное количество. Полностью отсутствует кровля. Это один из элементов, которым можно было бы, в моем понимании, внести изменения в архитектуру. Я предлагаю сохранить предыдущие изменения и сделать одно- или двухуровневую эксплуатируемую графитовую кровлю в современной стилистике. Внутри – большое количество кабинетов, несколько конференц-залов, хозяйственные помещения, есть возможность пристроить лифты во дворе.

Следом с проектами выступил архитектор Олег Копылов, автор храмов на площади Победы и самой площади тоже. Но его предложения, которые изобиловали надстройками и стеклянными элементами или керамической плиткой, не вызвали поддержки. Архитектор Елена Кохан сразу же однозначно высказалась против кардинального изменения внешнего облика здания, которое она назвала жемчужиной города. Мол, получим, вторые хрущевки с Ленинского проспекта.

А такой проект подготовил Олег Копылов.Фото: Александр КАТЕРУША

Руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов напомнил, что приспособление этого памятника регионального значения – вопрос серьезный. И, несмотря на сложную строительную историю здания, его фасад был поврежден не сильнее, чем здание ФСБ.

- Объектом можно заниматься. Но что будет дозволено, а что нет, будет решаться на уровне экспертного сообщества, - сказал Маслов и сослался на нормативы и законы.

Вернуть, как было?

Подняли дискуссию и том, в каком виде восстанавливать здание. И тут, пожалуй, точнее всех высказался архитектор Олег Васютин.

- Архитектура сегодняшнего здания совершенно не совпадает с архитектурой Ханса Хоппа. Даже количество окон на главном фасаде разное. Первые этаж, все, все, все изменено. Изменен глобально и стиль. Непонятно, с каким зданием работать, - грустно заявил Васютин. – Если это памятник, то должен быть предмет охраны, на основе которого можно приспосабливать здание и реставрировать его. Ар-деко - очень большая редкость в России. Если мы пойдем по пути воссоздания, то получим объект, который прозвучит достойно с наличием деталей, элементов, краснокирпичной песни на входе. Если на это нацелимся, нам грозит победа. А так… Я не вижу смысла работать с архитектурой 60-х годов, которая растиражирована по России немыслимым количеством экземпляров и не представляет никакой ценности.

Еще один проект Олега Копылова.Фото: Александр КАТЕРУША

Следом прозвучало разумное предложение работать этапами, которые вернут аутентичность фасада здания. Поддержали и идею Вячеслава Генне открыть барельефы. Не многие знают, они находились в том месте, где сегодня вход в бывший ресторан «Баклажан» со стороны парковки и «Европы». Есть надежда, что они могли уцелеть и скрываются где-то под слоем советской каменной ваты.

В итоге, на градосовете решили обследовать здание на предмет того, что сохранилось, изучить состояния конструкций и декоративных элементов.

- Сохранились ли барельефы и горельефы? Сегодня этого никто не знает. Здание имеет в косметической части большие повреждения и нам надо выяснить, что сохранено, чтобы понять, какие есть возможности: вернуться к первоначальному виду или сохранению нынешнего внешнего облика. Масштабы и стоимость мы поймем позже. В случае принятия решения о возврате к первоначальному облику потребуются определенные меры, вплоть до переноса работы администрации в другое здание, - обрисовал будущее Андрей Анисимов.