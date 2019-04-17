Кем были и стали первые в Калининграде герои труда

«Счет открыли» колхозники

Для нашего региона эта история началась 7 апреля 1949-го, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звеньевой колхоза «Победа» Приморского района (ныне – Зеленоградский) Пелагее Куницыной звания Героя Социалистического Труда. Наградили ее за успехи в выращивании пшеницы и ржи.

Весть из Москвы быстро разлетелась по всей области, народ ликовал: и у нас теперь есть свой Герой Соцтруда! А уже 8 апреля увидел свет указ, согласно которому высокое звание присвоили звеньевой молочного совхоза № 141 в Гусевском районе Клавдии Сениной и звеньевой молочного совхоза № 76 (Гвардейский район) Надежде Фомкиной. Причем их тоже наградили за получение большого урожая ржи. Признаться, непонятно, почему этих трех тружениц «поставили в очередь», разведя по двум указам. Неужто затем, чтобы кого-то можно было называть самым первым?

А следующий год «принес» нам еще двух героев труда. Точнее, опять героинь и снова из сельского хозяйства. За получение выдающегося урожая пшеницы 13 июля 1950-го звание ГСТ было присвоено Анне Калиничевой из колхоза имени Матросова Гурьевского района. 6 сентября звезды Героя удостоилась доярка племенного молочного совхоза № 55 (позже – совхоз «Васильково») Прасковья Мизгунова. Ее отметили за достижение высоких показателей в животноводстве (за год от восьми закрепленных за ней коров она получила по 6105 килограммов молока).

Самый первый день рыбака

Следующие герои труда у нас появились только в 1958 году. Но зато – сразу четверо!

В 50-х Калининградская область с каждым годом все более утверждала себя как рыбацкий край. А по итогам 1957-го наши рыбаки за достигнутые успехи были отмечены так весомо и масштабно, как еще не случалось. 345 человек получили ордена и медали. Ну а капитан среднего рыболовного траулера Иван Алексеев, капитан рыболовного сейнера Георгий Прокус, капитан среднего рыболовного траулера Николай Сизов и старший механик плавбазы «Тунгус» Борис Супруненко стали Героями Соцтруда.

Кстати, чтобы достойно поздравить всех награжденных, у нас даже был устроен первый, еще неофициальный День рыбака (официальный впервые пройдет по всей в стране в 1965-м). А в Калининграде в 1958-м гуляли аж два дня – 5 и 6 июля. Центром праздника стал Парк культуры и отдыха имени Калинина (ныне – Центральный). Причем завершил все фейерверк – редкое по тем временам зрелище, которое многие увидели тогда впервые.

В 1959-м высшую трудовую награду получил старший машинист паровозного депо Павел Паршин. Двумя годами ранее он выступил инициатором увеличения пробега паровоза между промывками. Начав с семи тысяч километров, сумел довести этот показатель до 15 тысяч. Его примеру последовали другие машинисты, и через год общий пробег по депо вырос на 1000 км. Нашел последователей и другой почин Паршина – увеличение пробега паровоза между подъемочным и заводским ремонтом. Что также в результате принесло немалую экономию народных средств.

А 1 августа 1959-го, смущенно приняв поздравления коллег, он пошел к своему паровозу. Ему пора было отправляться в очередной рейс.

Вручили в Кремле

7 марта 1960-го звание Героя Соцтруда было присвоено Марии Поповой. В войну она выучилась на крановщицу в Северодвинском порту. А в декабре 1945-го ее как одного из лучших кадров направили в Кёнигсберг – помогать налаживать тут новую жизнь. Работая, она продолжала повышать свое мастерство. И уже вскоре ее стали называть виртуозом, к ней специально приезжали из других городов – учиться.

8 марта 1960-го старшая крановщица Калининградского морского торгового порта была в Москве. Ее пригласили на торжественное заседание в Большом Кремлевском дворце, посвященное 50-летию Международного женского дня. Тогда же ей вручили звезду Героя. 11 марта она вернулась домой, в ставший родным Калининград. И на вокзале ее встречал, казалось, весь город…

В 1963 году высшую трудовую награду получили еще двое рыбаков – капитан-директор большого морозильного траулера «Казань» Авенир Сухондяевский и капитан среднего траулера-рефрижератора № 9051 Аркадий Цыганков. А 1966-й «принес» нам небывалое, рекордное количество новых Героев Соцтруда.

В том году отмечалось 20-летие области. Сама она тогда «за успехи в развитии народного хозяйства» удостоилась ордена Ленина. А звезды Героя – сразу девять наших тружеников. Поздравления принимали доярки Зинаида Белякова и Тамара Васильковская, директор совхоза Петр Востропятов, бригадир тракторной бригады Виктор Рябов, председатель колхоза Сергей Чугунов, бригадир штукатуров Надежда Багровская, директор начальной школы Елизавета Ковалева, бригадир слесарей судоремонтного завода Василий Филипенко и капитан среднего рыболовного рефрижераторного траулера «Охотск» Николай Захаров.

«Урожайным» оказался и 1971-й, когда области исполнилось 25 лет. Калининград в том году наградили орденом Трудового Красного Знамени. А среди калининградцев высшим трудовым отличием были отмечены доярки Нина Пожарицкая и Зинаида Казакова, бригадир свиноводческой бригады Константин Редков, машинист бумагоделательной машины Виталий Воробьев, председатель колхоза Иван Шуринов, капитан-директор рыболовного морозильного траулера «Аргунь» Григорий Носаль и первый секретарь райкома КПСС Петр Бобров.

Галина Громова стала нашей первой землячкой, кто получил возрожденное звание в 21-м веке.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На ком область держится?

В 1973 году звание Героя Соцтруда присвоили Евгению Низовских (до этого он дважды становился «Лучшим пахарем СССР»). А в 1974-м такой награды удостоился и Алексей Пресняков – старший мастер по добыче рыбы большого морозильного рыболовного траулера «Хрусталь». Любопытно получилось в 1976-м. 10 марта Героем Соцтруда стал механизатор Валентин Смирнов из колхоза имени Горького Правдинского района. А 23 декабря 1976-го звание ГСТ было присвоено комбайнеру Леониду Смирнову из колхоза имени Кирова Полесского района. «Надо же, второй Смирнов подряд! – удивлялись калининградцы. – Говорят, на Ивановых вся Россия держится. А наша область, видать, на Смирновых».

Так ли? В областном адресном бюро тогда даже проверили, какая же фамилия в янтарном крае самая распространенная. И выяснилось, что все-таки – Ивановы.

Почетное второе место заняли, как и ожидалось, Петровы. Дальше по идее должны были идти Сидоровы. Но вместо них вперед вырвались… да-да, Смирновы! И если Ивановых набралось около семи тысяч, то Смирновых – около четырех тысяч.

Когда СССР был упразднен, в числе многого другого ушло в историю и существовавшее с 1938 года звание Героя Соцтруда. Из тех, кому его присвоили, последней стала оперная певица из Казахстана Бибигуль Тулегенова. Случилось это 21 декабря 1991-го – всего за пять дней до кончины Союза.

Шесть лет назад глава государства подписал Указ «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации». На сегодня им отмечены всего четыре десятка россиян. Тем приятнее, что среди них уже есть и «наш человек» – учитель русского языка и литературы из Черняховска Галина Громова.

Уроженка Немана, в 1968-м она окончила Черняховское педагогическое училище (ныне – Педагогический институт), в 1978-м – Калининградский государственный университет (БФУ имени Канта). С 1983-го преподает в школе № 7 (с 2000-го – лицей) Черняховска. В 1991-м стала отличником народного просвещения, в 2002-м – почетным работником общего образования, в 2010-м – заслуженным учителем России. А 1 мая 2015-го в Кремле президент Владимир Путин торжественно присвоил ей звание Героя Труда.

Таким образом, оборванная связь времен восстановлена, трудовой расчет не окончен. А 1 мая 2019-го, в День весны и труда, узнаем имена новых Героев. И как знать, возможно, среди них окажется еще кто-то из наших земляков.