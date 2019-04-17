Корь начинается как тяжелая простуда: врачи компетентно объяснили, чем опасна болезнь и каковы ее симптомы

В прошлом году в Калининградской области лабораторно подтверждили два случая заболевания корью. В этом году, по последним данным, заболели корью семь человек (правда, у двоих пока диагноз не подтвержден). Среди заболевших - и взрослые, и дети. Сотрудники регионального Роспотребнадзора призывают все жителей области, кто не болел корью, кто не знает своего статуса, обратиться в поликлинику по месту прописки и решить вопрос с вакцинацией против этой инфекцией. Тем более что в области с 1 апреля стартовала целая акция под названием «подчищающая иммунизация от кори». Врачи говорят, что только вакцинация может остановить корь, ее негативные последствия на здоровье человека.

«Комсомолка» изучила, о чем спрашивают калининградцы санитарных врачей в соцсетях.

Общее предупреждение

- Корь – это ветряная оспа?

- Нет! Это две разных инфекции, возбудителем которых являются разные вирусы. Но эти инфекции имеют много общего.

Корь - острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, поэтапным высыпанием сыпи ( лицо, шея, туловище, ноги, руки). Элементы сыпи склонны к слиянию. История борьбы с корью насчитывает 200 лет. Вирус кори относится к РНК содержащим вирусом. Источник инфекции больной человек. Корь передается воздушно капельным путем. Очень заразная инфекция, не исключено заражение корью на большом расстоянии от источника. Восприимчивость к кори всеобщая. В допрививочный период в Калининградской области регистрировалось до 10 тысяч случаев кори ежегодно.

Ветряная оспа («ветрянка») - острая вирусная инфекция с умеренно выраженной интоксикацией и характерными высыпаниями. Возбудитель - герпесвирус, обладающий способностью длительно оставаться в организме после перенесенной инфекции. И может о себе напомнить через много лет в виде опоясывающего лишая. Источник при ветряной оспе - больной человек. Механизм передачи инфекции, так же как и при кори, - воздушно- капельный, так же как при кори больной становится опасным для окружающих задолго до появления сыпи. Первые элементы сыпи могут появиться на любом участке кожи: животе, плечах, груди. Лицо как правило поражается позже туловища.

И корь, и ветряную оспу можно предупредить. Для этого необходимо привиться.

Вероятно, но не очевидно

- Имеет ли право ребенок сделать тест на напряженность иммунитета к кори в поликлинике по месту жительства?

- Ежегодно организуется мониторинг оценки постпрививочного иммунитета у привитых. Оценка проводится, согласно методике, среди детей и взрослых в определенном возрасте. В мониторинг по очереди включаются медицинские учреждения, осуществляющие прививочную работу. В остальных случаях исследование иммунитета у привитых проводится за счет собственных средств.

- Когда вы говорите о случаях заболеваниях кори, используете выражение «вероятный случай». Что это значит?

- Это означает, что заболевший имеет характерные симптомы кори, но диагноз пока не подтвержден лабораторно. Забор крови осуществляется на 4-5 день от момента появления сыпи. Но противоэпидемические мероприятия при этом проводятся сразу.

Вирус кори передается воздушно-капельным путем. То есть, когда частицы вируса при кашле или чихании больного человека попадают на слизистые здорового - в нос, рот, глаза. Также небольшое время (до двух часов) вирус может сохраняться в воздухе и на поверхностях в помещении, где кашлял-чихал больной. Исходя из этого, для профилактики кори врачи рекомендуют обязательно мыть руки по возвращении с улицы, из общественных мест и помещений. Протирать мобильный телефон антибактериальными салфетками.

Кто платит за иностранца?

- Как прививают от кори?

- Иммунизация детей проводится в 1 год и 6 лет. Если вам уже больше 18 лет и в детстве вы не привиты ( или не знаете свой прививочный статус) необходимо получить двукратную прививку. С 1 апреля по 1 октября иммунизация против кори проводится в поликлиниках по месту жительства бесплатно!

- Кто отвечает за иммунизацию иностранных рабочих?

- Работодатели, приглашающие иностранных работников, обязаны привить их от кори за счёт своих средств.

- Какова ситуация в других странах?

- Корь добралась до 47 из 53 стран европейского региона. Заразились 82 596 человек, 72 умерли (это последние данные, известные на сегодня - за период с января по декабрь 2018 г.). Тяжелее всего ситуация на Украине, в Грузии, а также в Сербии, Черногории, Греции, Румынии. Крупные вспышки зарегистрированы и в таких благополучных по части здравоохранения странах, как Франция, Италия, Германия, Израиль.

В России в последнее время увеличилось число завозов кори из-за границы, говорят эпидемиологи. Пока, по официальным данным, показатели заболеваемости ниже, чем в большинстве других стран европейского региона. Однако практикующие врачи-инфекционисты советуют не расслабляться тем, у кого снижена защита от кори.

Народные средства лечения

Врачи отмечают, что среди народных средств лечения кори, которые точно не навредят, можно выделить подкисленные напитки. Морсы из черной смородины, клюквы, брусники. Отвар шиповника.

Облегчить кашель помогут отхаркивающие сборы - их можно купить в аптеке и приготовить по инструкции.

Смягчить боль в горле помогут отвары шалфея или ромашки.

Если воспаляются глаза, рекомендуется протирать их ватными тампонами, смоченными в теплой кипяченой воде или охлажденной чайной заварке.

- К сожалению, лекарств с доказанным эффектом против вируса кори сегодня нет, - говорит врач Евгений Тимаков. - Применяются симптоматические средства: чтобы снизить жар, уменьшить боль, отек слизистых. Взрослым, как правило, назначают антибиотики для борьбы с опасными осложнениями. В целом рекомендуется постельный режим и побольше пить.

ВАЖНО!

Чем опасна корь?

- Своими осложнениями, среди которых: ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, воспаление среднего уха, круп, энцефалит, миокардит.

- Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.

- Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

- Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.