Калининградские эксперты поделились советами, как уличить во лжи управляющую компанию

«Не понимаю, за что плачу» - одна из самых частых жалоб калининградцев на управляющие компании. Как понять, где скрывается намеренный обман? Ответы дали эксперты в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Три способа обмануть

В прошлом году были внесены изменения в правила деятельности по управлению многоквартирными домами, и теперь четко обозначены сроки ответа на ваши вопросы и жалобы — от 3 до 10 дней. Офис вашей УК должен находиться не дальше трех километров от обслуживаемого дома. А самое главное — каждый год управляющие компании отчитываются о своей деятельности на сайте ГИС ЖКХ. Открываем, ищем свою УК и проверяем!

- Есть три популярных способа обмануть потребителя, - говорит председатель координационного совета в Общественное движение "Народный контроль в ЖКХ" Роман Казаков. - Первый — это выполнение работ только на бумаге. Например, снег всю зиму не убирали, но в конце года в отчете указывается, что на эту работу тратились деньги. И снега ведь уже нет! Второй способ — завышение цен в смете на ремонт или благоустройство. И третий — когда УК собирает деньги с жителей, но не перечисляет их ресурсоснабжающим организациям.

Как бороться? Если вы знаете, что услугу вам не оказывают — не ждите отчета, составляйте акт совместно с соседями, старшими по дому и самой управляющей компанией. В идеале, УК обязана ежемесячно подписывать со старшим по дому акты выполненных работ.

Если собираетесь жаловаться на свою управляющую компанию, то вам будет нужно приложить к жалобе письменные обращения в саму компанию. Жалоба в департамента жилищного контроля и надзора министерства регионального контроля должна быть оформлена в письменном виде и отправлена либо обычной почтой, либо электронной.

К слову, за 2018 год в калининградский департамент жилищного контроля и надзора поступило больше девяти тысяч обращений граждан по нарушению жилищных прав.

Про «воровство» любят покричать должники

Добиться наказания УК и перерасчета можно только в том случае, если обвинения не будут голословными. По словам председателя одного из калининградских ТСЖ Николая Михалишина, больше всех в «воровстве» окружающих обвиняют … должники и злостные неплательщики.

- Проблема в том, что люди не ходят на собрания, не задают вопросов! Именно от них и слышим: «Сидите, воруете, ничего не делаете». Вот у нас в ТСЖ «Борисово» около 40 человек должны 1 миллион 400 тысяч рублей. Семьи нормальные: она работает, он работает, машина есть! Я вывешиваю списки должников, а они детей присылают с ножичком срезать. Это все на камерах видно, - жалуется Михалишин.

Глава ТСЖ утверждает, что их регулярно проверяют — и государство, и надзорные органы. С 1 апреля 2019 года штрафовать управляющие компании могут органы жилищного надзора, а не суды, как раньше.

- Конечно, если хочешь украсть деньги — вот они, в банке, иди снимай! Но это же все равно всплывет, - уверяет калининградец.

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