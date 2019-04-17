Морж из Калининграда по прозвищу Повелитель холода собрался лечь в ванную с коньяком на Северном полюсе

Зеленоградский экстремал Олег Резанов по прозвищу Повелитель холода вернулся домой, совершив 23 марта прыжок с парашютом в Якутии при температуре – 29°C в одних шортах. Международное агентство "Интеррекорд" официально зарегистрировало рекорд. Высота 4100 метров. Продолжительность полета - 56 секунд.

Как рассказал Олег в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде, он установил свой последний, 12-й рекорд. Но на покой не собирается.

- С рекордами покончено. Теперь я начинаю просто куражиться и наслаждаться своими возможностями и способностями. Одна из задумок – поставить емкость с коньяком… на Северном полюсе, куда я доберусь на ледоколе, и, собственно, погрузиться в эту емкость, - говорит экстремал.

- Почему именно с коньяком? – спрашиваем.

- Коньяк замерзает при -40 градусах. Мне нужно дать жидкости максимально низкую температуру. В коньяк я не вмерзну, а как раз буду сопротивляться этой температуре. Ведь даже в воде при -2 градусах очень нереальные ощущения. Хочу доказать, что человек может гораздо больше, может находиться при -40 в жидкости! Там вообще -70 градусов, так что коньяк до -40 дойдет очень быстро.

По расчетам моржа, ему нужно минимум 500 литров спиртного. Где же столько найти? На этот вопрос наш герой отвечает философски: «Я в таком состоянии, когда мои идеи реализуются сами. Моя задача только подумать об этом. И найдутся деньги, люди и ледокол, который меня доставит. Спонсор с коньяком, уверен найдется. А потом этот коньяк производитель разольет по бутылкам, и будет продавать за миллион долларов».

Только у нас. 17 апреля 2019 года 00:00 00:00

Но и это еще не все. Сейчас Олег Резанов начал подготовку к восхождению на Эльбрус. Это планы на июль.

- Туда я поднимаюсь, чтобы снять свой первый клип. Я же песню написал о другом, более справедливом мире и о том, как воспитывать детей, чтобы они этот мир создали. Сейчас готовлюсь, нашел хореографа, который поставит мне танец. Буду приносить красоту в холод!

На гору высотой 5 с лишним километров подниматься Олег планирует с юга, по трассе для новичков. С ним пойдет команда профессионалов. Ну а танцевать наверху, Повелитель холода будет, конечно, с открытым телом среди снегов и льдов. Без этого никак!

ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. Сам себя он называет Повелителем холода.

На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тыс рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение о завершении карьеры рекордсмена.