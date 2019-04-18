Как Муса Евлоев турка, итальянца и болгарина на лопатки положил

В этом году чемпионат Европы по греко-римской борьбе прошел в Румынии. Бухарест собрал больше 500 представителей 38 стран. В числе других российских спортсменов прекрасный результат показал калининградец, уроженец Ингушетии Муса Евлоев, который выступал в весовой категории до 97 кг.

В четвертьфинале Муса поборол турка, а в полуфинале – итальянца. В финале россиянину противостоял представитель Болгарии, которого Евлоев победил с разгромным счетом 9:0! Да, не зря 26-летний спортсмен из Калининграда сейчас входит в список лучших борцов современности…

В 2018 году в правительстве Калининградской области Мусу Евлоева наградили как лучшего представителя олимпийских видов спорта. Это было сразу после громкой победы борца на чемпионате мира в Венгрии.

- После той победы Муса почувствовал уверенность. Он так и сказал мне: «Отпал мандраж и сомнения», - признался «Комсомолке» один из тренеров спортсмена Владимир Хромов, к которому Муса пришел в 13 лет. Наставник уверяет, что уже тогда видел в мальчишке огромные перспективы.

В 2018 году в правительстве Калининградской области Мусу Евлоева наградили как лучшего представителя олимпийских видов спорта.Фото: gazetaingush.ru

- У меня 50-летний тренерский опыт, и я сразу определяю природные данные ребят. После первых же соревнований, в которых Муса участвовал, я понял, что он может показывать результат. Парень силен духом, настоящий боец по натуре, в нем есть это с рождения. А техника, выносливость, тактика – все это нарабатывается в процессе тренировок. Муса стабилен. Меня поражает, что он никогда не пасовал перед титулованными спортсменами. Когда начинал заниматься, бесстрашно выходил на тренировках против борцов любого веса. Ему безразлично было: зубами скрипит, не сдается и во что бы то ни стало желает победить.

Впереди у Мусы все лето усиленных тренировок. Занимается он в ежедневном режиме и выкладывается по-максимуму. Тут и спортзал, и ковер, и сауна, и спортивные игры, и кросс.

- Он живет борьбой. Не отвлекается. Сосредоточен, - говорит тренер.

В Казахстане в августе состоится очередное первенство мира по борьбе. Поедет туда и калининградец. Эти соревнования станут отбором на Олимпиаду. И у Мусы Евлоева есть все шансы защищать спортивную честь страны попасть на этом престижнейшем турнире. Желаем удачи!