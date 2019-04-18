2019-04-18T14:03:05+03:00
Общество

Это не развлечение: Алиханов отправил чиновников и депутатов в соцсети

Губернатор призвал вести системную работу с гражданами в интернете, получать обратную связь от людей и решать проблемы без формальностей и отписок
Сергей Юрьев
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Присутствие в соцсетях - это не заигрывание с общественностью, это обратная связь и решение проблем, уверен губернатор.Присутствие в соцсетях - это не заигрывание с общественностью, это обратная связь и решение проблем, уверен губернатор.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области необходимо развивать системную работу с обращениями граждан в социальных сетях. Это даст возможность моментально получать обратную связь от людей и решать конкретные проблемы без каких-либо формальностей и отписок, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе послания Областной думе.

Глава региона рассказал присутствующим депутатам и чиновникам всех уровней, что за неполные два года на его официальный аккаунт в Instagtam подписались 70 тысяч человек.

- Они следят за нашей работой, они получают отклик, помощь от меня, моих подчиненных, поэтому количество подписчиков растет, ну и собственно, количество вопросов, комментариев, обращений в Директ, тоже растет лавинообразно, - сказал Антон Алиханов, подчеркнув, что работа с обращениями граждан в соцсетях - это не развлечение, не заигрывание с общественностью.

Большая часть вопросов, с которыми обращаются к Алиханову жители области – это вопросы местного значения: благоустройство, ЖКХ, муниципальные дороги. Поэтому губернатор недвусмысленно дал понять чиновникам, что рассчитывает на их «личную открытость и своевременную реакцию на обращения граждан».

По словам Алиханова, только за последние полтора месяца, правительство совместно с администрациями муниципалитетов ответило более чем на 500 обращений в соцсетях.

- Актуальность этого общения очень высокая, у нас больше 70 процентов населения ежедневно пользуется интернетом и соцсетями. Благодаря соцсетям, население имеет возможность заставлять представителей органов власти работать эффективнее, добиваться решения своих и общественных, насущных проблем, - заявил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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