«Безразличие к истории и ерунда». Историк моды Александр Васильев прокомментировал решение изменить герб Зеленоградска

Житель Зеленоградска, историк моды и ведущий популярной программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев выступил против изменения герба Зеленоградска. По его мнению, не стоит уходить от традиционного изображения камбалы, которое сохранилось со времен Кранца. Об этом Александр Васильев сказал калининградской «Комсомолке».

- Безразличие к историческим традициям и геральдике края заставляют людей тратить деньги на ненужную ерунду. Изменение герба Зеленоградска с камбалой тому пример. При всей моей любви к кошкам (а камбала, кстати, их любимая еда) делать это вовсе не надо, - говорит историк, комментируя решение об изменении герба города-курорта. -Тогда давайте с герба Москвы уберем коня и святого Георгия Победоносца, а поставим например автомобиль-внедорожник, их-то больше в столице, чем коней...

Ну, а приверженцам идеи нового кошачьего герба в Зеленоградске Васильев предложил расширить тему.

- Переименовать по сему поводу город в Котовск или в Мяуградск, все веселее! – пошутил историк моды.

Васильев по праву называет себя жителем Зеленоградска. Известный ведущий «Модного приговора» в бывшем Кранце реставрирует довоенный особняк, в котором он купил и ремонтирует квартиры. На Балтийском побережье маэстро бывает ругулярно.

Напомним, история с гербом Зеленоградска завертелась с 17 апреля. Тогда окружной совет зеленоградских депутатов утвердил решение «О проведении конкурса на разработку проектов официальных символов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» — герба и флага муниципального образования».

Как сообщала районная газета «Волна», конкурс на разработку проектов официальных символов муниципалитета проведут с 20 мая по 19 июня.

Основанием для объявления конкурса послужили письма от горожан, попросивших разработать новый герб, который будет отражать современные традиции и тенденции развития муниципалитета.

Подобное письмо пришло, в частности, от ассоциации рестораторов и отельеров, авторы которого считают, что «герб муниципалитета должен быть не просто изящной геральдической картинкой, но и отражать сегодняшние реалии, а также вектор развития нашей малой родины».

- Сегодня никто - ни жители, ни гости Зеленоградска не ассоциируют наш город с рыбным промыслом. Именно этот вид деятельности символизирует камбала на гербе округа, - считают отельеры. - Совсем не случайно в центральных мировых СМИ Зеленоградск называют «кошачьей столицей мира». И сегодня к нам приезжают тысячи туристов совсем не для того, чтобы поймать субтильную балтийскую камбалу, а чтобы получить позитивные эмоции от нашего гостеприимства, солнца, моря, целебных источников, и , конечно же, от общения с нашими замечательными котами и кошками.