Чему нас должен научить огонь Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери очень жалко, но я не склонен по этому поводу строить конспирологию и придавать событию символическое или, тем паче, апокалиптическое значение. Хотя символизм, конечно, напрашивается - гибель христианства в кипящем вареве мультикультурной Европы. Но эти параллели на любителя.

Что касается мрачных предзнаменований - конца света или гибели цивилизации, то тут всё еще более нелепо. Приведу простой пример. Построенный при Юстиниане собор святой Софии в Константинополе (его значение для христианства и для всей европейской цивилизации было гораздо больше, чем у парижского собора) и горел неоднократно, и, как минимум, дважды рушился от мощных землетрясений. Монахи и прихожане всякий раз закатывали апокалиптические истерики, однако собор через годы отстраивался, и Византия существовала после этого еще столетиями.

Теряем историю

Пожар в парижском соборе в очередной раз заставляет обратить внимание на другое. В Калининградской области, где мы с вами живем, сотни средневековых и более поздних сооружений разной степени сохранности. Чаще - отвратительной степени. Многие из них периодически горят. Буквально пару недель назад случился пожар на старинной усадьбе Альтхоф-Рагнит. Неоднократно горел замок Прейсиш-Эйлау, лет десять насад огонь уничтожил часть замка Шаакен, в котором в 1697 году останавливалось Великое посольство Петра I. В 2012 году огонь не пощадил уникальную, сделанную по подобию римской базилики кирху в поселке Залесье Полесского района. За три года до этого тушили пожар (безуспешно) в епископском замке Георгенбург. И это лишь те случаи, которые я вспомнил сходу, таких историй значительно больше. А еще больше историй, связанных с тем, что старинные сооружения просто разбираются на кирпичи. И огня никого не надо.

Я ни в коем случае не хочу сравнивать прусские кирпичи с собором Парижской Богоматери, масштабы разные, но упомянуть о нашем наследии обязан. И вот, что получается. Еще не успели потушить последние очаги в Нотр-Даме, как был объявлен сбор средств на его восстановление. И еще ночью полетели первые миллионы евро. А после этого богатеи вообще устроили гонку, кто дать больше. И почему-то у меня нет сомнений, что через два-три года, собор Парижской Богоматери приведут в первозданный вид (ну почти - кое-что уникальное, например, готические розы с изумительными витражами XIII века, утрачено безвозвратно). Это одна история. А другая будет у памятников Средневековья в Калининградской области, вернее, истории у них никакой не будет. Кирхи и замки как горели, так и будут гореть. Восстанавливать их тоже никто не будет, а вот разбирать на кирпичи, пожалуй, продолжат.

Про дорожные карты

Вы, конечно, можете воспринять мои слова как вопль вопиющего в пустыне, но, уверяю вас, у меня другие цели. И главная из них - чтобы наконец обратили внимание на умирающее культурно-историческое наследие. В минкульте Калининградской области, в минкульте России. Где угодно, там, где принимаются решения. Чтобы появилась наконец-то четкая и подкрепленная бюджетом программа по защите памятников и их восстановлению. Иначе в тот прекрасный момент, когда вырастут мои дети, они смогут насладиться Нотр-Дамом, а вот от кирхи в Славске уже ничего не останется.

У меня есть даже, как говорят чиновники, "дорожная карта" - маршрут, по которому следует идти.

Во-первых, признать на самом высоком уровне, что старинные памятники являются культурной ценностью и принять региональную программу по их защитею

В-вторых, в рамках программы составить полный и подробный реестр всего культурно-исторического наследия. Разбить весь массив на группы: по степени сохранности, по возрасту, по важности и так далее. В зависимости от этого определить, что делать с этим дальше - восстанавливать или ограничится консервацией и внешним благоустройством.

В-третьих, для каждой кирхи, замка и бывшего господского дома составить свою, простите, "дорожную карту", в которой четко прописать, что, когда и как будет делаться.

В-четвертых, выделить на реализацию программы деньги из регионального бюджета и попросить, чтобы выделили из бюджета федерального. Настойчиво попросить и неоднократно.

В-пятых, предусмотреть в программе механизмы государственно-частного партнерства и краудфандинга.

В-шестых, активно заниматься лоббизмом этой темы в московских кабинетах.

В-седьмых, широко освещать реализацию программу в медиа, в первую очередь в федеральных СМИ.

Возможно, мои предложения вам покажутся несколько наивными, но извините, я не разработчик программ, а простой журналист. По крайней мере, эти предложения могут быть пробным шаром. Дальше можно всё обсуждать и дорабатывать.

Вот в этом для нас - главный урок пожара в Париже. И если возвращаться к предзнаменованиям, то они как раз в этом.