В канун 295-летия Канта его почитатели сядут на «философский пароход»

Организатор ежегодных путешествий по кантовским местам – «Общество друзей Канта и Кёнигсберга», члены которого живут в самых разных уголках планеты.

– Главный день в нашем календаре, конечно, 22 апреля, – говорит председатель общества Герфрид Хорст. – Однако днем рождения Канта программа не ограничивается.

Так, 19 апреля в областном историко-художественном музее пройдет научно-практическая конференция. Там будут говорить о масонах Кёнигсберга – и иконографии исторической личности на примере портретов Канта, о том, что он знал о России – и о значении первой его работы «Мысли об истинной оценке живых сил» (в нынешнем году исполняется 270 лет со дня публикации).

20 апреля почитатели философа поедут в поселок Веселовка Черняховского района, чтобы принять участие в «переоткрытии» «Дома Канта». В действительности старинное здание – бывший дом пастора, где великий мыслитель жил три года, обучая детей хозяина. После ремонта здесь в августе 2018-го открылся музей. Однако уже в декабре закрылся – в связи с передачей новому хозяину. Вместо историко-художественного музея объект в Веселовке стал курировать Кафедральный собор на острове Канта. Участники Кантовских встреч не только оценят обновленную экспозицию, но и вручат подарки, которые станут музейными экспонатами. В частности, гости подарят раритетные издания сочинений Канта.

А 21 апреля участники встреч отправятся на пароходике из Балтийска в Калининград, тем самым тоже отдав дань памяти философу. Как известно, он был отчаянным домоседом. Но однажды решился на водный переход из Пиллау в Кёнигсберг. Причем успел пострадать ради науки: «Морская болезнь (которую я испытал при переезде из Пиллау в Кёнигсберг, если только это можно назвать морским путешествием) с ее приступами тошноты зависела, насколько мне это удалось заметить, исключительно от моего зрения. Так как, наблюдая из каюты качание корабля, я видел то залив, то возвышение Бальги. И то, что корабль постоянно опускался и поднимался, возбуждало посредством воображения через мускулы желудка антиперистальтическое движение кишок».

22 апреля, в день 295-летия Канта, в Кафедральном соборе в 15.30 начнутся торжества в его честь. По традиции, под древними сводами будут звучать мудрые слова и прекрасная музыка. В 17.30 – возложение цветов к могиле Канта. А затем в «Гранд Холле» состоится заседание «Бобового общества».

Напомним историю этой традиции. Кант любил пообедать в компании, ведя неспешные беседы. В 1805-м, через год после его смерти, друзья решили продолжить «философские застолья». Но ежегодно 22 апреля они собирались не просто, чтобы помянуть «старину Иммануила» – на каждом застолье обсуждалась какая-нибудь актуальная тема. В 1814-м астроном Фридрих Вильгельм Бессель предложил оригинальный способ выбора того, кто будет спикером. В подаваемый в финале пирог стали запекать серебряный боб. Кому он достанется – тот Бобовый король, который определяет тему следующей встречи и готовит доклад. Так общество друзей Канта начали называть Бобовым, а застолье в день рождения философа – Бобовым ужином.

Год назад боб в своей тарелке обнаружила председатель регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка. Так что в этот раз «бобовую речь» произнесет она. Содержание речи по обыкновению до конца держится в секрете. Конечно, «Комсомолка» все уже разузнала. Но чтобы не нарушать интригу, сейчас лишь приоткроем завесу тайны. Бобовая королева продолжит тему путешествий, только уже не по воде – во времени. А под занавес выступления всех ждет сюрприз, каких на бобовых вечерах еще не бывало.