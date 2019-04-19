«Искупил кровью». История лейтенанта, прошедшего штрафбат, Сталинград и Восточную Пруссию

Несмотря на то, что наша рубрика называется «О них не писали в газетах», мы делаем исключение для Ивана Ивановича Овсянникова из Новосибирска, воевавшего в Восточной Пруссии (информацию о нем прислал в редакцию его дальний родственник Александр Лутковский). Статьи о боевом пути этого фронтовика не раз выходили в печать на его родине, впервые же заметка о нем была опубликована в январе 1942-го в газете Юго-Западного фронта.

Иван Иванович прошел всю войну с 1941 по 1945 год, попал в плен, бежал из него к своим, после чего был вынужден смывать «позор» плена кровью в штрафном батальоне. В штрафбате офицеру удалось уцелеть, и в феврале 1944-го Иван Овсянников был восстановлен в звании. Закончил войну он капитаном. А вот его младшему брату повезло меньше – он геройски погиб под Радомышлем у своего орудия, отражая танковую атаку гитлеровцев. Теперь расскажем обо всем по порядку.

Прощание с родными и финская война

Иван Овсянников родился 28 декабря 1918 года в семье крестьянина-бедняка в селе Жуланка под Новосибирском. В конце 30-х годов семья переехала в Бердск, где Иван учился в школе № 2. Во время учебы парень принимал активное участие в общественной жизни школы, был заместителем председателя ОСОАВИАХИМа (это ему пригодится через несколько лет на фронте), увлекался многими видами спорта и получил сразу три значка оборонных обществ.

После успешного окончания школы в 1939 году Иван поступает в Новосибирский мединститут, но, парню дали отучиться всего месяц – идет призыв в армию.

- До сборного пункта со станции Кривощеково провожали меня отец и младший брат, школьник Алексей (в семье мы его звали Леня), - писал в мае 1981-го гвардии майор запаса Иван Овсянников. - Ему было тогда 15 лет. Помню, как он долго, дольше всех, бежал за вагоном со снятой шапчонкой в левой руке, а правой то утирал глаза, то часто махал мне. Разве знал я, что в последний раз видел Леню…

В январе 1940 года в числе отличников-комсомольцев Овсянников отправляется на Карельский перешеек, более известный как «линия Маннергейма», где уже больше месяца шла война с финнами.

Иван Овсянников. Фото сделано 16 октября 1943 в Татищево Саратовской области.

Битва за Ростов

Передышка после окончания боевых действий получилась небольшой. Закончив лейтенантские курсы, в сентябре 1941 года Иван Овсянников отправляется на Юго-Западный фронт, где в рядах 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии ему предстоит сражаться за Донбасс и оборонять подступы к Ростову-на-Дону.

В июле 1982 года в газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья Ивана Ивановича о том, как в октябре-ноябре 1941 года в районе села Дьяково Ворошиловградской области его дивизия в течение 28 суток билась с танковой группой Эвальда фон Клейста (до этого в конце сентября Красная Армия пережила настоящую катастрофу: Клейст вместе с Гудерианом захватили в плен более 600 тысяч советских солдат и офицеров в котле под Киевом).

- Не имея наступательного успеха на Ростов с запада на восток (там мешали болотистые места и лиманы Приазовья), Клейст решил главный удар нанести на Дьяково, Ровеньки, выйти и захватить Новочеркасск, а затем с севера ударить на Ростов, - рассуждал Овсянников. – В этих боях подразделения нашего 733-го стрелкового полка отбивали удар ста немецких танков. Только 6-7 ноября бойцами подразделений полка было сожжено 29 танков.

Через день, 8 ноября, в полку Ивана Овсянникова сразу два бойца совершают беспримерный подвиг, за который они получают звания Героя Советского Союза. Командир отделения Иван Федорок, отражая атаку за атакой превосходящих сил противника в районе села Дьяково, уничтожил более взвода гитлеровцев. Из-за того, что его соратники были тяжело ранены или убиты, высоту Федорку пришлось оборонять в течение суток в одиночку. Красноармеец поочередно подползал то противотанковому ружью, то к пулемету, имитируя ведение боя полноценной группы. После этого испытания рядовой умудряется выжить (Овсянников ошибочно указывает, что Иван Федорок гибнет в бою, отбив четвертую атаку).

В тот же день, попав в окружение, подрывает гитлеровцев гранатой и сам гибнет от осколков политрук роты 733-го стрелкового полка Хусен Андрухаев. Награду он получил посмертно.

Спустя 40 лет Иван Овсянников приедет в село Дьяково, встретится с жителями, расскажет о кровопролитных боях школьникам, пройдет по полю, на котором местные все еще находят ржавые гильзы, каски, осколки мин и снарядов…

Штрафбат, ранение, Сталинград

В январе 1942-го Овсянников вместе со своим полком занимал оборону в районе Дебальцево. Один из боевых эпизодов, в котором он принял участие, даже попал на страницы фронтовой газеты Юго-Западного фронта от 23 января.

- Мужественно и смело, соревнуясь друг с другом в беззаветной отваге и смелости, дрались в этот день бойцы, командиры и политруки, писал капитан Батьянов в статье «Так сражаются гвардейцы». - Советские богатыри беспощадно истребляли врага. Младший лейтенант комсомолец Овсянников подпустил к себе противника на 15 метров. С возгласом: «Ура! За Родину! За Сталина!» - он увлек бойцов в стремительную атаку и далеко отбросил немцев. 20 убитых и 37 раненых фашистов остались на снегу...

Судя по первому наградному листу, с 12 июля 1942 по 16 января 1943 года, а также с февраля по август 1943 года Иван Иванович получает тяжелое ранение. Далее же – сплошные пробелы в боевой биографии. Об этом времени он сам в газеты ничего не писал. Журнала боевых действий 733-го стрелкового полка в открытых источниках также нет. Однако один документ дает понять, что этот период был одним из самых тяжелых. В личном архиве фронтовика сохранилась боевая характеристика за февраль 1944 года, в которой говорится, что с 26 августа 1943 по 16 февраля 1944 года Иван Овсянников воевал в 4-м штурмовом стрелковом батальоне – одном из четырех штрафных подразделений, созданных специально для офицеров РККА по приказу наркома обороны Сталина от 1 августа 1943 года. Также немного света на этот отрезок биографии проливает родственница Овсянникова, Мальвина Повстьянова, в бердской газете «Курьер» за июль 2011 года. По ее словам, лейтенант «попал в фашистский плен, но через полгода неволи ему удалось бежать». Подробностей, опять же, никаких, зато известно, что, пройдя проверку, Овсянников был направлен штрафником под Сталинград. В этой мясорубке ему каким-то чудом удалось выжить. Например, известно, что, кроме ранений, 19 января 1943 года он получает на фронте тяжелейшее обморожение.

Первый трофей с границы Восточной Пруссии

Первую награду, главную солдатскую медаль «За Отвагу», Овсянников получает под Витебском, воюя в штрафном батальоне.

- В бою 28 декабря 1943 года за высоту 180,3 участвовал в штурме сильно укрепленной высоты противника. Показывал личный пример храбрости и отваги. Сам лично убил троих немцев, - говорится в наградном документе.

Известно, что некоторые офицеры РККА стеснялись носить медаль «За Отвагу» и орден «Славы III степени», так как эти награды чаще всего вручались рядовому и сержантскому составу. Наличие этих наград у офицера напоминало о пятне в биографии, о штрафбате. Тем не менее, Иван Овсянников носил свою медаль с гордостью.

В феврале 1944-го Иван Иванович был освобожден из отдельного штрафного батальона и восстановлен в звании и во всех правах. В октябре 1944-го он в рядах 11-го штурмового инженерно-саперного батальона 3-й штурмовой инженерно-саперной бригады уже на границе Восточной Пруссии, в Эйдткунене. Там он находит пустой бланк магазина колониальных товаров, на котором делает памятную надпись: «Город Эйдткунен! Мы штурмовали его на границе Литвы с Восточной Пруссией. Первый трофей!» Эту бумажку вместе с письмом Овсянников отправляет домой.

13 апреля 1945 года. Город Бан, Померания. Овсянников стоит с трофейным эсэсовским кортиком на поясе.

Орден за Данциг

Дальше бригаду перебрасывали на все горячие участки фронта. Похоже, не могли отследить этот путь и фронтовые корреспонденты, которые написали в 1945 году об Иване Овсянникове заметку в газету «Большевик». Судя по тексту, лейтенант в апреле 1945-го получил задание взорвать дзот на окраине Кёнигсберга, с задачей справился и получил за это орден «Красной звезды».

На самом деле, с конца марта по апрель 1945 года Иван Иванович вместе со своим батальоном был переброшен в Данциг. 24 марта он участвовал в боях за железнодорожную станцию и газовый завод города Олива, обеспечивая доставку боеприпасов под сильным артиллерийским огнем противника. Именно тут, в районе газового завода, Овсянников участвовал в уничтожении дзота вместе с гарнизоном из 18 человек. Тогда, судя по наградному листу, в плен было захвачено 9 немцев.

С 26 по 30 марта Иван Овсянников участвовал в уличных боях в самом Данциге, лично уничтожив четырех немецких солдат. Далее он одним из первых форсировал Мертвую Вислу и канал Кайзерхафен, за что и был награжден орденом «Красной звезды».

Дальше боевой путь сибиряка пролегал через Померанию, а в Восточную Пруссию он вернулся только после Победы. В архиве фронтовика, например, сохранилась фотография, сделанная в июне 1946 года в Тильзите. Тут, а также в Таураге ему придется прослужить еще несколько лет.

Из армии Иван Иванович уволился только в 1953 году в звании майора. В 1959 он все-таки окончил мединститут, который пришлось бросить в далеком 1939-м. Больше 25 лет он проработал врачом и заместителем главного врача городской больницы Новосибирска. Уже перед самым выходом на пенсию, в начале 80-х годов прошлого века Иван Иванович несколько раз посещает места боев, в которых он участвовал, а также находит могилу своего младшего брата Алексея, посмертно представленного к ордену Ленина.