«Библионочь» и чемпионат по регби: 5 событий, которые калининградцам не стоит пропускать в эти выходные

АКЦИЯ

«БИБЛИОНОЧЬ»-2019

20 апреля

Калининградская областная научная библиотека

Программа стартует в 17.00, но самое интересное начнется чуть позже. Библиотека приготовила встречу сразу с двумя известными писателями. В 19.00 в читальном зале выступит российский автор и сценарист, лауреат премии правительства РФ в области культуры и целого ряда литературных премий Алексей Иванов. Он получил известность благодаря книгам об Урале и роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. А недавно на экраны вышел фильм «Тобол», также снятый по произведению Иванова.

Второй гость - популярный блогер, сценарист, психолог, журналист и сантехника Вячеслава Солдатенко, он же - Слава С. Автор романов, повестей и рассказов, среди который - «Жираф», «Ева», «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Когда утонет черепаха». Гостям «Библионочи» Слава Сэ представит свой новый моноспекталь в двух частях. Начало в 21.30.

12+

Библиотека имени Чехова

Поскольку тема этого года «Весь мир театр!», «Чеховка» предлагает узнать больше о театре, великих актёрах, самому стать служителем Мельпомены, сыграть в пьесе, создать декорации и испытать себя в безумном количестве интерактивных игр и состязаний. Концерт группы «Дирижабль» «Что наша жизнь? Театр!»: литературный квест и «Чехов и театр»: лекция Владимира Гильманова

Участников «Библионочи» ждут призы и памятные сувениры от партнеров библиотеки!

Начало в 18.30.

0+

Библиотека имени Михалкова

Посетители смогут перевоплотиться в литературного героя, примерив театральный костюм, и сфотографироваться в фотозоне. Весь вечер будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, викторины и ролевые чтения. А ещё можно будет посмотреть мини-мюзикл «Волк и семеро козлят», спектакль «Снежная королева», фрагменты из кукольных постановок. «Мухи-Цокотухи» в театральном буфете угостят вас ароматным чаем, конфетами и баранками

Начало в 16.00.

0+

Библиотека имени Соболева

Праздник начнется в 14:00 выступлением замечательного калининградского писателя Ирины Мотковой. Герои книги «Сон Лизы» заговорят в руках детей, открывая многочисленные секреты.

0+

ПОБОЛЕЕМ!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ СРЕДИ ЮНИОРОВ (0+)

20 апреля

В воскресенье в нашем городе завершится первенство Старого света. К сожалению, российская сборная пробиться в финал домашнего чемпионата не смогла и поборется за 3-е место. Гостем последнего игрового дня станет известный российский актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, который является лицом турнира. Он наградит команды на стадионе «Калининград», примет участие в автографсессии и ответит на вопросы журналистов.

Программа финального дня

11.00. Утешительный финал: Нидерланды - Румыния (Сельма).

14.00. Утешительный финал: Германия - Бельгия (Сельма).

16.00. Матч за 3-е место: РОССИЯ - Португалия (стадион «Калининград»).

18.00. Финал: Грузия – Испания (стадион «Калининград»).

ПОИГРАЕМ?

Калининградский зоопарк

21 апреля

«ВСЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ!» (6+)

Калининградский зоопарк объявляет весеннюю охоту на яйца. Карту с правилами игры всем желающим вручат в кассе, а самые активные и удачливые «охотники» получат призы и сувениры.

Так же, в этот день пройдут показательные "яичные" кормления животных:

13.30. Медведи, «Медвежатник».

14.00. Тюлени, «Скала ластоногих».

14.30. Стервятники, вольер у Пингвинника.

15.00. Слон,

15.30. Пеликаны, Большой пруд у Дома птиц.

Все желающие смогут бесплатно пройти по образовательному маршруту "Ab ovo!" и получить дополнительную информацию о животных, размножающихся с помощью яиц.

ВЫСТАВКА

Фридландские ворота

«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО» (0+)

Главными действующими лицами фотоснимков стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленные при выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанные с серьезными травмами, которые эти люди перенесли с достоинством – они нашли в себе силы подняться и идти дальше к достижению своих целей.

Концепция фотопроекта создана одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером доказывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

ЛЕКЦИЯ

Музей изобразительных искусств

21 апреля

РЕНЕССАНС И КЛАССИЦИЗМ НА ПРЕГЕЛЕ И В КАЛИНИНГРАДЕ (12+)

Лекцию проведет искусствовед, один из лучших специалистов по немецкому искусству и культуре Восточной Пруссии Иван Чечота (Санкт-Петербург). На встрече модно будет поразмышлять о том, откуда и куда ведет нас архитектурное наследие прошлого. Конечно, и о роли здания бывшей Биржи – Музея изобразительных искусств в этом контексте.

Стоимость билета - 350 рублей.

Начало в 15.00.