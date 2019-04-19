Дело было в СССР: как в день рождения Гитлера калининградские подростки ходили нацистов бить

Тогда, весной 1989 года, по Калининграду поползли нехорошие слухи. Дескать, по случаю 100-летия «фюрера» 20 апреля у нас ожидается сходка неонацистов со всего Союза. И они якобы устроят чуть ли не факельное шествие! Думается, этот дикий, почти невероятный по нынешним временам вброс рассчитывался прежде всего на молодежь. А в том, что это была спланированная акция, лично у меня сомнений сегодня нет.

Призрак по «Кёнигу» бродит…

Следует иметь в виду, что нацистская грязь набрасывалась у нас не на ровное место. Так, всего за пять лет до этого, в 1984-м, именно в Калининграде случилось неслыханное ЧП. На здании бывшей кёнигсбергской биржи (где ныне Музей изобразительных искусств) в главный советский праздник, 7 ноября, появился… флаг со свастикой! А когда начали искать тех, кто это сотворил, была вскрыта целая подпольная молодежная организация.

В общем, не просто так на неофициальной карте «Кёнига» появились районы «Гамбург» и «Бавария». На стенах, заборах и столбах в те годы часто можно было увидеть фашистский крест. А еще калининградские подростки всюду, где удавалось, писали название модной тогда группы «KISS». Они могли в жизни не слышать ее песен. Но уж больно последние буквы напоминали им гитлеровскую «СС». А это неожиданно стало «круто»…

Конечно, это была юношеская дурь в сочетании с протестом против набившей оскомину официальной идеологии. Ведь даже среди тех, кто вывесил нацистский флаг да клеил по ночам листовки во славу Третьего рейха, настоящих радикалов не нашлось. Пойманные за руку, все они сразу раскаялись и вспоминали потом этот эпизод своей жизни как дурной сон. Тем не менее в 80-х по Калининграду бродил коричневый призрак прошлого. И слухи о сходке неонацистов общественность восприняла всерьез.

Место старта – у могилы Канта?

Автор этих строк в ту пору был старшеклассником. Помню, как 30 лет назад мои «особо знающие» друзья-ровесники уверяли, что 20 апреля к нам понаедут «фашики» не только из других городов и весей СССР (в первую очередь из братских республик в Прибалтике), но даже из-за «бугра». Местом их сбора станет могила Канта. Оттуда они, мол, и двинут к мемориалу 1200 гвардейцам, где развернут во всей красе свой шабаш.

Впрочем, о якобы готовящемся шабаше судачили отнюдь не только подростки. Сигналы в милицию и КГБ поступали из разных источников. Так что все соответствующие органы задолго до «дня Ч» (хотя в данном случае уместнее, наверное, буква «г») были на «товсь».

И вот – 20 апреля. Разумеется, во всех точках возможной напряженности дежурили люди и в штатском, и в форме. Однако не осталась в стороне и молодежь, желавшая разобраться с «фашиками». Одни встречали на вокзале все дальние поезда, наблюдая за пассажирами, другие – междугородние автобусы. Кто-то слонялся вокруг руин Кафедрального собора. А кто-то – гулял у Вечного огня на Гвардейском проспекте, вглядываясь в прохожих. Людно было и у памятника Шиллеру – главного в те времена места молодежных тусовок.

Но чужаков нигде так и не дождались. Может, прознав о том, какую встречу им готовят, они не решились ехать. А может, и не собирался никто приезжать, и все это была чья-то провокация с целью прощупать почву.

Серп и молот вместо свастики

Тем не менее шествие все-таки состоялось. Только не с нацистскими факелами, а… с красным знаменем!

В принципе, это было ожидаемо и предсказуемо. Сами посудите, по городу бродили кучки наэлектризованной молодежи. Кому-то, что греха таить, хотелось просто почесать кулаки. И приезд неонацистов был всего лишь благородным прикрытием желания «помахаться». Однако враг не приехал. А энергию куда девать? Вот все и потянулись к мемориалу 1200 гвардейцам. Тем более что родился новый слух: хитрые «фашики» туда поодиночке лезут. А наших там мало!..

В результате вечером у Вечного огня возник стихийный молодежный митинг. Всего там в общей сложности собралось пять сотен человек! Возбужденные слухами о «понаехавших» и желая дать им отпор, к памятнику шли студенты, школьники, молодые рабочие. Гудели, переминались, не зная, что делать дальше.

К слову, трое недоумков со свастикой на одежде все-таки появились. От расправы их спас патрульный наряд. Но вся задержанная троица оказалась «местного розлива» – учащимися школ Калининграда. Судя по всему, им хотелось обратить на себя внимание. Удалось.

Еще один инцидент случился на улице Черняховского. Однако и там «отличились» свои, доморощенные. Во дворе одного из домов были задержаны четверо парней и две девицы. Одежда их также была «украшена» свастикой. А сами они эпатировали местных жителей, выкрикивая «Зиг хайль!» и вскидывая руки в нацистском приветствии. Правда, на поверку оказалось, что все задержанные – в токсическом опьянении. Надышались для храбрости лакокрасочными парами…

Что же касается стихийного митинга на «1200», то он в итоге перерос в шествие. Когда стало ясно, что никакие неонацисты не приедут, собравшиеся решили пройти по городу, устроив антифашистский марш.

Акция была тоже несанкционированной. Но власти мудро не стали ей мешать. Более того, нерастраченный порыв молодежи удалось направить в нужное русло. В толпе появились красный стяг и портрет Ленина. Во главе с этим знаменем и ликом Ильича и двинулась по Калининграду колонна. Причем – в сопровождении машин ГАИ.

Сперва антифашисты дошли до Южного вокзала, оттуда направились к площади Победы. После чего (дело было уже в районе полуночи) все спокойно разошлись по домам.

В общем, фашизм не прошел. И надо сказать, что ничего подобного у нас больше никогда не происходило. Даже в самые оголтелые времена.