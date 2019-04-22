Иван Охлобыстин, 20 тысяч зрителей и мощная Грузия: чем запомнился чемпионат Европы по регби в Калининграде

Если вы еще не были на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира по футболу-2018, то в минувшие выходные как раз был повод сходить. На арене проводили финальные игры юниорского чемпионата Европы по регби.

Россия впервые принимала соревнования такого уровня. В Калининграде за недельный цикл было сыграно 12 матчей на трех стадионах (еще играли на «Сельме» и «Локомотиве»). Что касается стадиона «Калининград», то на нем провели матчи за места с первого по четвертое. Вход был бесплатным, так что игру России и Португалии с трибун посмотрели более 7 тысяч человек, а финал Испания-Грузия посетили свыше 10 тысяч болельщиков. Всего же организаторы чемпионата насчитали больше 20 тысяч зрителей.

Увы, сборной России не удалось занять призового места. Наши ребята вели в счете, но во второй половине встречи упустили инициативу и проиграли португальцам со счетом 27:38. Интересно, что около 30 минут на поле провел наш земляк, воспитанник региональной школы по игровым видам спорта и студент училища олимпийского резерва Анатолий Диппель. Для него турнир стал дебютным в составе отечественной сборной.

Победу в чемпионате отпраздновала сборная Грузии, которая оказалась мощнее и удачливее испанцев.

Иван Охлобыстин посмотрел две игры, а перерыве между матчами провел автограф-сессию.Фото: Александр КАТЕРУША

Побывал на стадионе и актер Иван Охлобыстин, который стал, что называется, лицом турнира.

- Было очень странно, когда меня пригласили. Но я готов для спорта и для тех, кто увлекается, светить лицом где надо. Без кокетства. Плевать! Дети есть, женился, и позориться мне не перед кем. Где мог, я уже опозорился. Помочь спорту, здоровому образу жизни – это святое дело, - говорит артист и признается, что в регби хоть и разбирается, но играл только в детстве, когда был шестиклассником.

- Я года три играл, но очень несерьезно. Потом меня перевели в другую школу. Но я все время мотался к своим друзьям в прежнюю школу. И играл, – вспоминает Охлобыстин. - На стадионе «Красный Балтиец» в Москве мы с пацанами тусовались. У нас любимое место было под трибунами. И мы смотрели, как брутальные заводские мужики друг с другом бьются. Они не состояли ни в какой федерации, все было исключительно по личному желанию. Вот тогда я проникся и заинтересовался регби!

Иван Охлобыстин посмотрел две игры, а перерыве между матчами провел автограф-сессию и никому не отказал в совместной фотографии.

КСТАТИ

На стадионе в Калининграде Иван Охлобыстин говорил не только о спорте. Прокомментировал, например, конфликт хомлинов и РПЦ. И назвал его чушью.

- Хомлины? Эти козюлечки? Они чем вредят? Они против Иисуса? – удивился Охлобыстин. – Их надо допросить! Если они ответят, что против, то надо запретить. Но есть маза, что они неживые.

При этом Иван Охлобыстин отметил, что «чисто по-пастерски, любой конфликт невыгоден церкви.

- Церковь – это территория любви. Ведь Церковь - это не здание, это сообщество людей. А у здравомыслящего сообщества людей, если оно чем-то не движимо со стороны и не имеет корыстного интереса, подобного рода конфликты – это же чушь, – говорит Иван Охлобыстин.

Отметим, Охлобыстин – священник Русской православной церкви, временно отстраненный по собственному желанию.

Напомним, письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Калининградской области, в котором говорилось о распространении неоязычества при помощи фигурок гномов-хомлинов, получило всероссийский резонанс.

Сегодня из семи обещанных фигурок хомлинов в Калининграде установлено только две.