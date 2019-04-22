В Багратионовске сгорела крыша замка Прейсиш-Эйлау

В субботу в Багратионовске произошел пожар в форбурге замка Прейсиш-Эйлау. Об этом оперативно сообщили очевидцы в группе «Багратионовск.инфо» в социальной сети "ВКонтакте".

- Горит замок, который якобы был законсервирован и какое-то время его охраняли. Сейчас посмотрим, как по горячим следам поймают поджигателей, - написал один из очевидцев.

По данным МЧС, в результате пожара в замке выгорело 70 квадратных метров кровли.

В понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- То, что произошло в субботу – это действительно плохая новость, - заявил Маслов. - Форбург – это практически единственное сохранившееся сооружение на территории средневекового замка Прейсиш-Эйлау. В субботу вечером он был охвачен огнем. Не так долго продолжался пожар, оперативно его потушили. Сотрудники правительства области были на этом объекте и предприняли необходимые действия. Это - фотофиксация и некоторые другие процедуры. Мы сейчас находимся в тесной связи с пожарными, которые сейчас производят дознание. Конечно, сейчас рано какие-то выводы оглашать, но, по первым признакам, имеет место целенаправленный поджог. Далее материалы пожарных будут переданы в МВД для возбуждения уголовного или административного дела.

- Как в замок попали люди? – поинтересовались ведущие. - Он же, как ранее сообщалось, охраняется.

- Это злополучный объект. Казалось бы, там есть только форбург, но из тех 19 замков, что стоят на учете на территории нашей области, данное строение более менее сохранившееся, - издалека начал отвечать Маслов. - В свое время там производились очень серьезные работы, но сначала один крупный пожар, дальше было еще несколько локальных пожаров. В общем, объект периодически страдал, в связи с чем после переоформления права собственности на Калининградскую область, в прошлом году были предприняты меры по обеспечению ограничения доступа третьих лиц на территорию объекта, чтобы исключить туда проникновение асоциальных личностей.

Все оконные проемы первого этажа замка, по словам Маслова, были заложены кирпичом, а в дверные проемы вставлены железные двери.

- Первичное обследование показало, что накануне пожара или непосредственно перед ним часть заложенных кирпичом проемов была разобрана, а двери выломаны, - продолжил чиновник.

Также Маслов рассказал, что сразу после первого крупного пожара, произошедшего в 2009 году, калининградские власти запустили процедуру передачи замка в региональную собственность. Правда, процедура затянулась, и на объекте «какого-то серьезного контроля не устанавливалось».

- К слову, замок сегодня оценен всего в 9 миллионов рублей и включен в годовой план приватизации на этот год, - добавил Евгений Маслов. - Но чтобы реализовать этот план нужно найти потенциального покупателя, который не просто его приобретет и будет держать его в запасе, чтобы кому-то перепродать. В договор о продаже включены условия обязательного восстановления объекта в обозримые сроки.

Напомним, в прошлом году региональное правительство пыталось продать объект, выставив начальную сумму 9,7 миллионов рублей, включая НДС. Однако желающих приобрести полуразрушенное здание за такие деньги не нашлось.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Замок горит седьмой раз

Александр ПАНЧЕНКО, руководитель Багратионовского музея и военно-исторического клуба:

- Это пример безнаказанности и безысходности. Седьмой раз горит. А что дальше? Я на все это смотрю с грустью. Когда был этот пожар, я подъехал, видел. Четыре пожарных расчета работали: два наших и два калининградских.

И понятно, что пожар возник не сам по себе. Подожгли. Владелец – департамент имущества Калининградской области – даже не соизволит подать заявление в полицию о взыскании ущерба и о поимке виновных. Почему?

Вся область у нас в пожаре. Поля горят, здания горят... Усадьбу Альтхоф Рагнит под Неманом сожгли. И таких «Соборов Парижской Богоматери» у нас еще будет много! До тех пор, пока публично не накажут. Не просто пожурят и скажут «Нельзя», а материально. Нанесли ущерб на миллион рублей? Возмещайте! Нарушителей противопожарного режима надо серьезно наказывать и распространять в печати информацию про них.

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В кирхе в Романово рухнула часть стены

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- Проведенная в прошлом году консервация не остановила разрушения храма в поселке Романово, - написал Ляшук на своей персональной странице в Фейсбуке. – Видимо, совсем недавно рухнула часть стены... Снимок сделан 19 апреля 2019 года.