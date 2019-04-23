Нарушений не обнаружено, но проверки продолжаются

Только в феврале этого года Президент России в обращении к Федеральному Собранию заявил о необходимости «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Бизнес не должен постоянно чувствовать риск даже административного наказания».

Но, видимо, российским чиновникам «на местах» не до проблем экономического спада, а тем более «какого-то» бизнеса, который исправно платит налоги, успешно реализует проекты строительства заводов, организует новые рабочие места, проводит благотворительные акции. Главное, отчитаться и желательно - с результатом, который выше, чем в прошлом году, ну а если итоги будут лучше, чем у чиновников из соседнего региона, то ежегодная премия, кстати, выплаченная из налогов, отчисляемых в бюджет бизнесом, нашим героям обеспечена. А возможно, дело даже не в государственных интересах и символических, со слов чиновников, ежегодных вознаграждениях. Это методы конкуренции принимают извращенные формы, и контролирующие органы становятся орудием в руках конкурирующих компаний.

Читатель скажет: «Это все риторика, она скучна, нам давно это известно! Какой-то эфемерный бизнес? Кто это? Что это?».

Не надо далеко ходить, примеры повсюду: Санкт-Петербург - строительство комплекса по производству сжиженного газа, Калининград - реализация проекта по строительству комбината по производству сырья для пищевой промышленности, а затем фабрики по производству кофе. Перед вами яркие образцы реализации социально значимых и успешных бизнес-проектов и не менее яркие примеры проявления неестественного интереса контролирующих органов к деятельности предприятий.

Проблему целенаправленного искусственного вмешательства сотрудников Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора России в строительство комплекса по производству сжиженного газа средства массовой информации освещали еще в 2017 году.

К сожалению, это не единственный пример. Начиная с 2014 года контролирующие органы зачастили с проверками в отношении корпорации «Союз». Повод для такого пристального внимания - обычные анонимки. При более детальном изучении личности авторов выяснилось, что они либо вообще ничего подобного не подписывали, либо продали за гроши через интернет свои персональные данные. При этом в каждом из посланий сообщалось о якобы имеющих место нарушениях требований природоохранного законодательства со стороны «Союза».

В результате Управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, сотрудниками органов прокуратуры, Федерального агентства по рыболовству в отношении Корпорации было проведено около десятка внеплановых проверок соблюдения природоохранного законодательства. Поразительно, но все проверки признали деятельность предприятия соответствующей требованиям экологического законодательства.

Показательный случай произошел в декабре 2017 года. Корпорация «Союз» - один из лидеров масложирового рынка в стране - получила уведомление о проведении внеплановой выездной проверки Балтийско-Арктическим морским Управлением Росприроднадзора. Основанием для издания Приказа послужило поручение Правительства Российской Федерации о необходимости проведения проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности морских портов и хозяйствующих субъектов, расположенных на их территориях и акваториях. Таким образом, предмет проверки был четко определен Правительством России - морской порт. Игнорируя содержание Поручения, новоиспеченное в 2017 году Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора (БАМУ РПН) издает приказ о проверке всей деятельности Корпорации вне зависимости от места ее осуществления и даже там, где «Союза» никогда и не было.

Природоохранителей не остановило и Письмо Росморпорта о том, что «Союз» никоим образом не имеет отношения к Калининградскому морскому порту. Но по-другому внеплановую выездную проверку без согласования с прокуратурой по закону не провести.

Проявив добросовестность, Корпорация обратилась в БАМУ РПН с просьбой разъяснить, по каким причинам Приказ издан за пределами предмета Поручения Правительства РФ, и внести изменения в Приказ. Однако данное обращение государственный орган проигнорировал.

В результате Корпорация была вынуждена подать заявление в Арбитражный суд, который признал Приказ незаконным в полном объеме. Более того, Верховный суд РФ согласился с решением суда, указав, что БАМУ РПН при издании Приказа вышло за пределы предмета проверки и своей компетенции (копия имеется в редакции).

Несмотря на то, что суды всех инстанций признали приказ незаконным, вразрез всякой логике БАМУ РПН упорно продолжает обжаловать аналогичное решение суда, признавшего идентичный приказ, изданный БАМУ РПН, на том же основании и в отношении того же юридического лица недействительным (копия имеется в редакции).

Особую активность в дестабилизации работы Корпорации проявляет старший государственный инспектор Отдела государственного экологического надзора на море по Калининградской области БАМУ РПН Роман Ледовской. С ноября 2017 года по май 2018 года в отношении Корпорации сотрудниками Калининградского отдела на море БАМУ было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, производства по которым были прекращены судами общей юрисдикции. Даже выходя за пределы предмета проверки, инспекторы БАМУ требовали проверить сточные воды. К слову, примерно в это же время природоохранная прокуратура проверяет с помощью региональной специально аккредитованной лаборатории сточные воды. Нарушений не выявлено. Но БАМУ хочет еще одной - самостоятельной проверки. Чуть позже выясняется почему. В приказе о выездной проверке вместе со старшим инспектором Сергеем Побережным и инспектором Романом Ледовским появляется специалист-лаборант из Москвы. Видимо, для БАМУ аккредитованной в Калининграде лаборатории недостаточно и везти пробы обязательно в столицу. Остается только догадываться, какие были бы результаты!

Дальше история приняла почти детективный характер. Инспекторы прятались неподалеку от въезда на территорию предприятия и ждали, пока откроются ворота. Это зафиксировала система видеонаблюдения. Ни в одной должностной инструкции инспекторов государственного экологического надзора такой сценарий не прописан. К тому же все знали, что действия БАМУ РПН оспорены и законность проведения проверки исследуется судом. Но несмотря на это, с удивительным рвением и достойным лучшего применения упорством они четыре дня «сидят в засаде», вероятно, готовясь к прорыву.

В результате нетрудно предположить, что в данном случае сотрудники государственных контролирующих органов, проводящие непрекращающиеся проверки деятельности предприятия, используются в недобросовестной конкурентной борьбе в качестве механизма воздействия на корпорацию «Союз».

В длинной череде правовых разбирательств просматривается один и тот же сценарий: суд принимает сторону Корпорации «Союз», БАМУ опротестовывает. Эта чехарда длится не первый год. Казалось бы, точку в ней поставил Верховный суд России 13 марта 2019 года - требования БАМУ признаны незаконными. Побережный с Ледовским должны бы понимать, что судебные расходы, которые «Союз» понес в связи с обжалованием в Арбитражном суде незаконных приказов, будут взысканы с БАМУ, то есть с государства, а значит - налогоплательщиков. Однако большие сомнения, что истинные герои этого сюжета понесут ответственность за неправомерные действия.

Эта история преисполнена глубокой символики. Хотя на первый взгляд и может показаться рядовой попыткой контролирующих органов «закошмарить» бизнес. Возможно, так и есть. Если бы не многочисленные детали, которые заставляют задуматься - слышат ли вообще надзорные органы недвусмысленные сигналы от руководства страны? Или это делает их еще более изобретательными…