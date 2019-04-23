«Пообещали, что прибавка будет больше 100 тысяч». Как в Калининграде «разводят» пенсионеров на последние деньги

Уже второй год в офисе на Ленинском проспекте в Калининграде под вывеской бесплатной юридической помощи по пенсионным вопросам ведется бойкий прием граждан. Похожие офисы есть и в других районах города. И везде дело поставлено на широкую ногу. После обращения одной из потерпевших «Комсомолка» провела собственное расследование.

«Мама, тебя «развели»

В редакцию позвонила расстроенная женщина Серафима Антоновна (имя изменено - Ред.). Ей уже за шестьдесят, пенсия небольшая, хотя проработала всю жизнь.

- Сейчас только и обсуждают пенсионеры, сколько будет прибавка к пенсии, индексация. Моя соседка говорила, что тысячу в месяц дадут, она и посоветовала поехать в Калининград, где есть специальная организация, где бесплатно консультируют, делают перерасчет и люди получают хорошую прибавку. Знаете, какие-то периоды моей трудовой биографии в стаж не вошли, надо делать запросы на Крайний Север, где работала несколько лет, для подтверждения. Но там, в моногороде, уже и концов не найдешь, комбинат закрыли. И по телевизору увидела рекламу этой организации, записала телефон, позвонила. Мне сразу назначили дату, сказали взять с собой трудовую книжку и паспорт.

Серафима Антоновна приехала в офис так называемого «центра бесплатных консультаций». В нем работает несколько окошек, где обслуживают клиентов, в коридоре от посетителей не протолкнуться.

- Со мной побеседовала очень приятная, вежливая женщина - юрист. Объяснила, что нужно оставить трудовую книжку, сделала ксерокопию паспорта и назначила время для следующего визита. Мне пообещали, что подготовят и направят запросы по всем местам, где я работала с 18 лет. На это потребуется время. За работу по договору надо будет заплатить 8 тысяч рублей. Пообещали, что прибавка будет солидной - больше сотни тысяч. Я согласилась. Поделилась радостью с дочкой, а та ругаться на меня: «Мама, это мошенники. Перерасчет и выплаты делает только государственный Пенсионный фонд! Тебя просто развели. И зачем ты свою трудовую оставила?!

Впрочем, история Серафимы Антоновны банальная, на удочку предприимчивых консультантов уже попали десятки, если не сотни калининградских пенсионеров, а вернуть деньги за «услуги» посчастливилось лишь единицам. После того, как раскрывается обман, люди обивают пороги присутственных мест, жалуются в прокуратуру, в отделение Пенсионного фонда РФ по Калининградской области, но увы, по закону выходит - комар носа не подточит, схема основана на доверии и участии. Работают профессионалы, прекрасно знающие законы и психологию советского человека. А в полиции разведут руками - никто не принуждает заключать пенсионера договор с центром бесплатной юридической помощи. Это дело добровольное!

«Мы не волонтеры!»

Пенсионную разводку я решила проверить лично. Набираю номер мобильного телефона юридической конторы. Мне не ответили, а спустя пять минут перезвонили:

- Могу я к вам обратиться с перерасчетом пенсии?

- Да, какие у вас проблемы?

- Я не согласна с назначенной мне пенсией – 9 тысяч рублей в месяц за 30 лет трудового стажа. И с индексацией не согласна.

- Постараемся вам помочь. Трудовая у вас на руках? Берите книжку и паспорт. Приезжайте сегодня в 11 часов. Наш юрист вас бесплатно проконсультирует, все на месте объяснит, - сообщила секретарь. – Даст заключение.

- А мне надо будет за что-то платить?

Меня убеждают, что услуга бесплатна, но за работу сотрудников центра все же надо будет платить, но размер платы зависит от объемов проделанной работы. Все индивидуально. Говорю, что соседке насчитали за услуги 8 тысяч рублей, мне бы знать, сумму. Ответ был прост, мне просто не вправе давать информацию о стоимости услуг.

- Конечно, мы берем деньги с клиентов – мы не волонтеры! Работа оплачивается, - завершает разговор секретарь. – Мы вас ждем!

Светлана Малик призывает обращаться только в Пенсионный фонд.Фото: Александр КАТЕРУША

Всё по шаблону

В отделении Пенсионного фонда по Калининградской области знают лишь один пример, когда пенсионерке удалось вернуть свои деньги. Несколько месяцев назад пожилая калининградка, доверившись телевизионной рекламе о бесплатных юридических консультациях по пенсионным вопросам, обратилась туда за помощью. Пенсионерку убедили, что ей положена выплата, но для положительного решения необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. И тут бесплатная консультация «трансформировалась» в платное оказание юридических услуг за подготовку обращений в ПФР и его территориальный орган.

- Вся услуга фирмы заключалась в подготовке от имени заявительницы трех обращений в органы Пенсионного фонда о возможности получения средств пенсионных накоплений. Текст в заявлениях абсолютно идентичный, составленный под копирку, однако стоимость составила более 8 тысяч рублей, - говорит управляющий региональным отделением ПФ РФ Светлана Малик. - Далее пенсионерка за свой счет отправила документы в органы ПФР заказными письмами. Вскоре женщина получила от нас ответ, где исчерпывающе давалось разъяснение по ее вопросу.

Тут женщина поняла, что ее обманули, а по сути, навязали оказание платных услуг, она направила в фирму претензию о возврате денег и компенсацию за почтовые расходы. Спустя некоторое время ей деньги вернули!

- Это единственный случай, когда обманутым пенсионерам подобные фирмы возвратили деньги. К нам ежедневно поступает большое количество обращений по вопросам пенсионного обеспечения, составленных по одному шаблону. Суть сводится к тому: «Размер пенсии маленький. Прошу проверить». Мы проверяем все переадресованные нам заявления, поднимаем пенсионные дела. Если находим ошибки, делаем перерасчет, если все верно – даем обоснованный отказ. Но оказывается, что мало кому что-то дополнительно положено, у людей нет подтверждающих документов, справок. В редких случаях полагаются копеечные прибавки, -- продолжает Светлана Альбертовна. - Людей жалко. Они надеются, что «солидная» юридическая фирма им поможет. А остаются без средств. К нам обращалась бабушка, поделилась горьким опытом. Пришла за бесплатной консультацией, выложила всю пенсию за услуги, а внуку даже не осталось денег на покупку обуви.

Коммерсанты завлекают граждан, обещая им увеличение пенсий, выплату других сумм по пенсионному законодательству, заведомо вводя их в заблуждение.

- Многие пенсионеры даже не понимают, каким образом их уговаривают на оплату услуги и подписывают договор, - объясняют специалисты ПФР.

Шито-крыто

По поводу деятельности «бесплатных юридических контор» обманутые старики обращались в прокуратуру. Полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия… Но поток пожилых клиентов благодаря широко развернутой рекламе не иссякает.

- Одна из проверок по указанным фактам в настоящее время завершена, - сообщили «Комсомолке в пресс-службе областной прокуратуры. – Сотрудники прокуратуры Московского района выходили на место, смотрели договора на оказание услуг, но оснований для мер прокурорского реагирования нет.

По словам представителя районной прокуратуры, участвовавшего в проверке, услуги оказываются клиентам в полном объеме:

- Там много народу, много юристов. Организаторы знают законы, знают, как не попасться. Все шито-крыто. Граждане идут на заключение договора добровольно, никто их не заставляет платить, деньги отдают по собственному желанию. А консультации по пенсионным вопросам заявители получают бесплатно. Конечно, бабушки и дедушки у нас незащищенная категория граждан, в силу возраста, не отдают отчета своим действиям, не осознают, что стопроцентный результат по решению пенсионной проблемы им никто не обещает.

Сегодня региональный рынок юридических услуг перенасыщен. Интернет забит сайтами об оказании юридических услуг зачастую сомнительного происхождения. Гражданам предлагают разобраться с помощью юристов в различных пенсионных начислениях и выплатах. Но нужно помнить главное - вопросы компетенции Пенсионного фонда России разрешаются в клиентских службах ПФР по месту жительства.

- Если человек не согласен с нашей консультацией или решением, он имеет право обратиться в вышестоящий орган лично, письменно или через Интернет, при этом обращение составляется в свободной форме. Бывают случаи, когда агенты различных негосударственных пенсионных фондов представляются сотрудниками ПФР. Под каким-либо предлогом узнают персональные данные граждан. И неправомерно переводят пенсионные накопления в свой НПФ, - отмечает Светлана Малик.

Обращаем внимание, перевод средств пенсионных накоплений – дело исключительно добровольное! Подробно об этом можно узнать на официальном сайте ПФР. Рассмотрение обращений граждан бесплатное.