С какими жалобами калининградцы чаще всего обращаются в трудовую инспекцию

Дмитрий Свирида с октября 2018 года возглавляет Калининградскую государственную инспекцию труда - в качестве временно исполняющего обязанности, а с февраля - уже как руководитель. До этого он работал заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Ленинградской области. В эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» чиновник рассказал, с какими проблемами калининградцы сталкиваются на работе, почему анонимам не отвечают и сколько зарабатывают его подчиненные.

Системные жалобщики

С начала 2019 года в инспекцию труда Калининграда поступило 455 обращений, по которым назначили 139 проверок. Почему проверяют так мало?

- Есть люди, которые пишут по 30 обращений в месяц. Это системные жалобщики, они стремятся по любому поводу писать в различные органы. Некоторые шантажируют работодателя обращением в инспекцию, - рассказывает Дмитрий Свирида.

В трудовой инспекции говорят, что 10-15 лет назад в Калининграде было в 2,5 раза меньше жалоб на работодателей. Их количество резко возрастало в кризис 2008 года и с введением санкций - в 2014-15 годах. А еще двадцать лет назад инспектор с одной жалобой в неделю считал себя очень загруженным. Срок рассмотрения каждого обращения — месяц, его могут продлить. Но проверка не проводится, если обращение анонимно.

- Мы, как надзорный орган, имеем право проверять работодателя, но 294-й федеральный закон о защите прав предпринимателя говорит о том, что анонимные сообщения не рассматриваются, - отмечает чиновник.

На что жалуются?

Вопросы, с которыми калининградцы обращаются чаще всего, - невыплата или задержка зарплаты, оплата больничных, дисциплинарные взыскания. Например, официально работодатель не имеет право применять штрафные санкции. Но многие жалуются на то, что белую зарплату платят, а черную удерживают, или снижают премию (если она не прописана в трудовом договоре, то остается на усмотрение работодателя).

Часто поступают жалобы и на конфликты в коллективе, но этот вопрос не входит в компетенцию инспекции труда. А заявлений о сексуальных домогательствах на рабочем месте за последние 10 лет сотрудники Дмитрия Свириды припомнили не больше четырех, но и те рассматривали правоохранительные органы.

Сколько зарабатывают сами сотрудники трудовой инспекции?

- К сожалению, зарплата у нас небольшая - ниже средней по Калининградской области, - говорит руководитель. - По сути, она не менялась в 2008 года, только индексировалась на 4%. Конечно, есть премии, но в целом эта зарплата не является конкурентной для специалистов в нашей области. Но у нас работает достаточно уважаемых людей, отслуживших в МВД, вооруженных силах. Средний возраст сотрудников - 50+. Большинство работающих — женщины.

Зато у сотрудников трудовой инспекции зарплата полностью «белая», чего не скажешь про многих других калининградских работников. Дмитрий Свирида призывает не соглашаться ни на какие другие договора, кроме трудовых. Он уверен, что трудовые книжки никто не будет отменять, их просто сделают электронными.

- Если работник соглашается на «серую» зарплату, он вступает в сговор с работодателем. Государство же может защитить только того работника, у которого официальные трудовые отношения. В других случаях собрать доказательную базу почти невозможно, - говорит руководитель трудовой инспекции.

Если ваши трудовые права ущемляют, обратиться в трудовую инспекцию можно каждый вторник и четверг с 9 до 14 по ул. Сергеева, 14. В любой другой день там же дадут бланк для заполнения, который можно оставить приемной. Также работают сайт и горячая линия.

Полное интервью с главным трудовым инспектором области слушайте ЗДЕСЬ.