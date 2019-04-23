В «черном списке» - Советск, Неман и Славск

Калининградские энергетики составили рейтинг муниципалитетов области, в котором показали, в каких районов больше всего задолженность за свет. При формировании рейтинга учитывалась задолженность за потребленную электроэнергию на один лицевой счет на начало апреля 2019 года.

- Так, на первом месте «антирейтинга» остаются неплательщики, проживающие в Советском городском округе. Долг на каждый лицевой счет превышает 1600 рублей. Ненамного меньше задолженность жителей Неманского городского округа: 1 292 рубля на один лицевой счет. На третьем месте «антирейтинга» расположился Славский городской округ – задолженность на один лицевой счет составила почти 1 123 рубля, - отметили в пресс-службе компании «Янтарьэнерго».

Где долги больше.Фото: Янтарьэнерго

Наименьшая задолженность у жителей Мамоновского городского округа, где задолженность на один лицевой счет составила чуть больше 73 рублей. Также в "зеленую зону" рейтинга попали Ладушкин, Калининград и Светлый (менее 300 рублей на лицевой счет).

В «Янтарьэнерго» напомнили, что для снижения задолженности энергетики проводят ежедневные мероприятия в отношении должников: ограничения энергоснабжения, обзвоны с напоминанием о долге, судебная работа и рейды с приставами.

- Отключение – это крайняя мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником их финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения, - сообщили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день без света остаются более 8 тысяч должников.

Кстати, на 1 апреля просроченная задолженность жителей Калининградской области составила 344,6 млн рублей. С начала года задолженность увеличилась почти на 31 млн рублей.