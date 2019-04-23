На ужин в честь Канта неожиданно пожаловал виновник торжества

Иммануил Кант родился 22 апреля. Уже традиционно в этот день торжества начинаются в Кафедральном соборе на острове Канта. Под сводами, помнящими великого мыслителя, звучали речи и орган, настраивая на философский лад. Потом было возложение цветов к его могиле. А затем все отправились в «Гранд Холл» – на Бобовый ужин.

Этой традиции уже более 200 лет. Кант любил посидеть за столом в хорошей компании, ведя неспешные беседы. В 1805-м, через год после его смерти, друзья решили продолжить «философские застолья», собираясь 22 апреля. Причем всегда должна была обсуждаться какая-нибудь важная тема. В 1814-м астроном Фридрих Вильгельм Бессель предложил оригинальный способ выбора того, кто в следующий раз будет спикером. С той поры в подаваемый под занавес пирог стали запекать серебряный боб. Кому он достается – тот Бобовый король, который определяет тему следующей встречи и готовит доклад. Так общество друзей Канта начали называть Бобовым, а застолье в день рождения философа – Бобовым ужином.

22 апреля директор собора на острове Канта Вера Таривердиева, профессор БФУ имени Канта Леонард Калинников и председатель общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» Герфрид Хорст поблагодарили всех, кто пришел к могиле философа почтить его память.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Год назад боб «нашелся» в тарелке у председателя регионального общественного фонда культуры Нины Перетяка. Свою речь Бобовая королева назвала «Путешествие во времени с Кантом», говоря о феномене философа, который объединяет Кёнигсберг и Калининград, связывает прошлое и настоящее. А под конец ее выступления в зал вдруг вошел виновник торжества. Да не один – вместе с российским историком Николаем Карамзиным.

Таких сюрпризов на Бобовых ужинах еще не случалось. Историческая инсценировка стала гвоздем программы. И наглядной иллюстрацией к тому, о чем говорила докладчик.

Арт-проект «Чаепитие с Карамзиным» Калининградский фонд культуры реализовал при поддержке Фонда президентских грантов. Целиком «Чаепитие» было показано 26 февраля в драмтеатре. А 22 апреля актеры Олег Яковенко (Кант) и Андрей Вареницын (Карамзин) представили краткую версию встречи двух исторических личностей в Кёнигсберге в июне 1789-го. Все достоверно, живо и с юмором. Так, в финале Карамзин делится впечатлением о Канте:

– Все просто в нем, кроме… его метафизики!

И зал со смехом взорвался аплодисментами.

Ярко выступила и Анастасия Татаринова – студентка областного музыкального колледжа имени Рахманинова. Она так задорно играла на аккордеоне, что от еды оторвались даже самые оголодавшие зрители. Как было отмечено, Анастасию теперь вдохновляет и Вольф Себастиан Тёттхер. В прошлом году известный музыкант из Германии и сам выступил на Бобовом ужине. Тогда же началась его дружба с нашим музколледжем, где он стал давать мастер-классы. И господин Тёттхер слушал игру Анастасии с явным удовольствием.

Еще один важный момент Бобового ужина – передача раритетного издания Канта Музею Мирового океана. Как известно, сейчас ведется строительство нового музейного корпуса – «Планета Океан». Директор ММО Светлана Сивкова рассказала, что у нее была мечта – в будущем здании-шаре выставить на почетном месте кантовскую физическую географию.

– Это же тема нашего музея, – сказала Светлана Сивкова. – Только хотелось выставить не просто книгу, а издание, увидевшее свет при жизни Канта. Но где взять такую редкость?

Выручил председатель международного общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» Герфрид Хорст. Он сумел раздобыть физическую географию Канта, выпущенную в 1801 году! И 22 апреля торжественно вручил раритет Светлане Сивковой.

Знаменитый пирог с запеченным внутри серебряным бобом.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Одним из почетных гостей вечера стал генеральный консул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф. Срок его службы у нас завершается, в ближайшее время ему придется отправиться в другую страну. Генконсул услышал от собравшихся немало теплых слов в свой адрес. В частности, его поблагодарили за поддержку проходящих у нас ежегодных Кантовских встреч. В ответ он признался, что, оказавшись в Калининграде, узнал много нового о Канте. И призвал приложить все силы к тому, чтобы через пять лет достойно отметить 300-летие философа. Об этом же говорил и Борис Бартфельд – председатель Калининградского отделения Российского союза писателей, а также глава общества «Друзья Бобового короля», которое с нашей стороны организует Кантовские встречи.

В завершение, как полагается, был «пирог с секретом». И на сей раз боб попался на вилку студента Ханнеса Визеля – участника молодежной программы, запущенной с этого года в рамках Кантовских встреч. Главная тема программы: «По следам Канта в Калининграде – русско-немецкое сближение». Осенью ребята соберутся в Берлине и представят первый результат совместной работы. Нам обещана интерактивная карта «по кантовским местам», которая затем будет выложена в интернете.

А вот о чем будет «тронная речь» нового Бобового короля – узнаем только через год.