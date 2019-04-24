Голосуем за лучшую медсестру Калининградской области!

«Комсомолка» обработала анкеты участников конкурса «Лучшая медсестра Калининградской области — 2019» (внимание, в этом году участвует даже один медбрат!). Признаемся, есть такие представления на конкурс, которые рука не поднялась сократить. Такие признания в любви к выбранной профессии редко прочитаешь.

Знакомьтесь с участниками и голосуйте. Финал голосования — 8 мая 2019 года в 12.00. Имя победителя объявим 11 мая 2019 года — накануне Международного дня медицинской сестры.

Всем желаем удачи!

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