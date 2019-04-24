2019-04-24T13:34:32+03:00
Общество

Голосуем за лучшую медсестру Калининградской области!

Начинается самый интересный этап конкурса, который «Комсомолка» проводит при поддержке регионального минздрава [конкурс]
Надежда Ржевская
Поделиться:
..Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

«Комсомолка» обработала анкеты участников конкурса «Лучшая медсестра Калининградской области — 2019» (внимание, в этом году участвует даже один медбрат!). Признаемся, есть такие представления на конкурс, которые рука не поднялась сократить. Такие признания в любви к выбранной профессии редко прочитаешь.

Знакомьтесь с участниками и голосуйте. Финал голосования — 8 мая 2019 года в 12.00. Имя победителя объявим 11 мая 2019 года — накануне Международного дня медицинской сестры.

Всем желаем удачи!

.

.

Партнер конкурса «Лучшая медсестра» в Калининградекомпания «Медхалат39». Современная, элегантная, качественная медицинская одежда и обувь.

vk.com/medshop39

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Новости 24
На ремонт ул. Горького в Калининграде выделили 202 млн рублей
В Калининграде продолжает расти число заболевших корью
В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 173 человека
Под Калининградом бродяга зарезал молодого мужчину
Под Калининградом избили и ограбили посетительницу кафе
Калининградка на «Шкоде» сбила пешехода на «зебре»
Из Калининграда в Петербург отправился «Поезд Памяти»
В Калининграде пенсионерка пострадала в развалившейся на ходу маршрутке
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах сегодня проходит дорожный ремонт
В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах
Калининградский каратист-ветеран выиграл мировой турнир в Японии
В центре Калининграда избили и ограбили женщину
В Калининграде за ночь сгорели два автомобиля
В Калининграде откроют Сквер ветеранов
В Калининграде машину сдуло ветром на другой автомобиль
Выход к морю в районе КПП на Куршской косе закрыли
Калининградский зоопарк поднял цены на входные билеты
В Калининграде заложили два десантных корабля для ВМФ России