Карьера на АВТОТОР: От ученика рихтовщика до директора завода

Красочный взлет

Занимающая сегодня пост начальника участка окраски пластмассовых изделий Светлана Ротькина пришла на АВТОТОР в 2003 году с дипломом об окончании… Калининградского медицинского училища. По специальности успела некоторое время поработать медсестрой в многопрофильной больнице Калининграда, а на АВТОТОР устроилась обычным уборщиком в цех окраски кузовов. Когда объявили набор желающих стать малярами, решила попробовать. И нашла свое новое призвание!

Сначала Светлане Владиславовне доверили заниматься нанесением герметика на сварные швы. Работа на самом деле почти ювелирная - при подготовке каждого автомобильного кузова нужно было вручную наносить до 150 метров герметика. Требования - строжайшие: швы технологически располагаются на довольно видных местах, а потому должны выглядеть максимально эстетично.

После трех лет работы Светлане предложили перейти на следующую ступень - нанесение лакокрасочного материала. Освоить новые навыки, даже после работы в смежной сфере, оказалось непросто.

- Хотя основную задачу по покраске берут на себя роботы, от мастера тоже многое зависит. При окраске кузова очень многое нужно не только видеть, но и чувствовать, - объясняет тонкости Светлана Владиславовна. - Я без преувеличения считаю, что маляр - это художник, и атмосфера у нас на производстве царит творческая. В каждый автомобиль ты неизменно вкладываешь частичку себя.

Начальник участка окраски пластмассовых изделий Светлана Ротькина.

В 2008 году цех покраски закрылся на реконструкцию, а когда работы возобновились, Светлана Владиславовна вернулась туда уже в качестве руководителя. Получить повышение позволили накопленный опыт и доскональное знание всех этапов работ. Сейчас в подчинении Светланы Ротькиной - около 50 человек, работа идет в две смены, а с недавнего времени ведется набор и обучение новых специалистов. При этом, как подчеркивает Светлана Владиславовна, текучесть в цехе окраске традиционно низкая - набор объявили исключительно из-за роста объемов производства и потребности в дополнительной рабочей силе.

Кроме выполнения прямых обязанностей, Светлана Владиславовна активно занимается работой профсоюза в качестве профменеджера сварочно-окрасочного производства. Именно к ней сегодня обращаются коллеги по самым разным жизненным вопросам - и печальным, и радостным. Выход на пенсию, дни рождения, личные и профессиональные праздники - все это и многое другое не остается без внимания профсоюзной организации.

- Сейчас, например, многие родители подбирают летний лагерь для ребенка, - рассказывает Светлана Владиславовна. - Членам профсоюза АВТОТОР оплачивает 80 процентов стоимости путевки. Благодаря такой мере поддержки дети наших работников регулярно проводят каникулы в Польше, в Зеленоградске. На мой взгляд, на заводе АВТОТОР сейчас действует самый полный соцпакет среди предприятий нашей области. Плюс профсоюз всегда готов защитить права работника в случае возникновения споров. Я искренне считаю, что новых сотрудников важно не только обучать выполнению их прямых задач, но и с самого начала прививать им чувство гордости за свое предприятие. Хочется, чтобы все понимали: здесь можно не просто деньги зарабатывать - плоды нашей работы приносят людям большую радость!

Руководитель полного цикла

В апреле 2019 года у подразделения АВТОТОР по производству коммерческих автомобилей в поселке Переславское сменился директор. Предприятие возглавил Евгений Смирнов, автоторовец с 18-летним стажем. Путь к своей нынешней должности он когда-то начинал с ученика рихтовщика на производстве KIA.

- В 2001 году я пришел устраиваться на АВТОТОР сразу после срочной службы в армии, - вспоминает Евгений Энрикович. - В учениках рихтовщика проработал месяцев 4-5, потом получил второй разряд. Постепенно приобретал новые навыки, и в июле 2003 года у меня уже был пятый разряд.

Впервые бразды правления Евгению Смирнову доверили в 2007 году - он был назначен начальником «родного» цеха устранения дефектов. С этого момента карьера стала развиваться просто с космической скоростью. Очередное назначение Евгений Энрикович получал едва ли не каждый год. В 2009-м стал начальником смены на опытном производстве внедорожника KIA Mohave, в 2010-м - исполняющим обязанности директора лакокрасочного производства, в 2011-м - начальником цеха логистики и комплектации на площадке по выпуску BMW.

Евгений Смирнов возглавил завод по выпуску коммерческих автомобилей в Переславском.

- Я к таким переменам всегда относился спокойно и с пониманием, - говорит Смирнов. - Видел, что меня направляют туда, где мои опыт и знания в данный момент нужнее всего. Кроме того, каждый раз это был новый профессиональный вызов, приобретение новых компетенций. Ты не стоишь на месте, а постоянно развиваешься, и это здорово.

К 2012 году Евгений Смирнов накопил бесценный опыт работы на всех площадках АВТОТОР, кроме одной - завода по выпуску грузовых автомобилей. Именно туда он и получил очередное назначение, возглавив цех сборки, логистики и комплектации. А когда этой весной в компании выбирали нового директора всего грузового производства, кандидатура Смирнова никаких вопросов не вызывала.

- За те семь лет, что я здесь работаю, конечно же, могу с уверенностью сказать, что узнал завод от и до, - говорит Евгений Энрикович. - При мне состоялся переход на полный цикл производства CKD, ставились на конвейер новые модели. Уверен, что помогу предприятию развиваться дальше, и обязательно приложу для этого все усилия. На АВТОТОР я прошел оба кризиса - и 2009 года, и 2014-го - и всегда мы работали как одна семья, несмотря на все финансовые сложности. На предприятии многое делается для сплочения коллектива. Мы собираемся вместе на праздники, выезжаем на природу, на рыбалку. Это очень важные объединяющие моменты, которые приносят свои плоды. Но лично от себя могу добавить еще кое-что: АВТОТОР заставил меня поверить в то, что если ты действительно хочешь чего-то добиться в жизни, то обязательно это сделаешь. Все зависит только от тебя самого.

Подробную информацию о трудоустройстве на автозавод можно получить по телефонам: 7 (4012) 59-00-33 и 7 (4012) 59-01-44. Набор новых работников на АВТОТОР по-прежнему открыт!

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